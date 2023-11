«Και ο Βαν Γκογκ θα ήταν μαζί μας»: Ο βανδαλισμός έργων τέχνης και η ευαισθητοποίηση για την κλιματική κρίση

Κλείσιμο

Δεκάδες επεισόδια «» σε πίνακες συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο το τελευταίο διάστημα, με τους... ακτιβιστές του κλίματος να στοχεύουν διάσημους πίνακες, διαδηλώνοντας για την κλιματική κρίση.«Τι αξίζει περισσότερο; Η τέχνη ή η ζωή;»: Η τρεμάμενη φωνή της Phoebe Plummer φωνάζει αυτές τις λέξεις. Λίγα δευτερόλεπτα πριν, είχε εισέλθει στηνκαι μαζί με την Anna Holland άνοιξαν μια κονσέρβα ντοματόσουπας, την σκόρπισαν πάνω στη γυάλινη προθήκη που προστάτευε τα Ηλιοτρόπια του Van Gogh, έριξαν κόλλα στιγμής στα χέρια τους και τα κόλλησαν στον τοίχο κάτω από τον πίνακα.Η χειρονομία, που σχεδιάστηκε από την ακτιβιστική περιβαλλοντική ομάδα Just Stop Oil, ήταν ένα κάλεσμα για αντίδραση απέναντι στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Η ενέργεια έγινε αμέσως viral και ακολούθησαν και άλλες.Ακτιβιστές κόλλησαν τα χέρια τους στον, στις κορνίζες δύο παγκοσμίου φήμης έργων του Ισπανού ζωγράφου Φρανθίσκο ντε Γκόγια, στο Μουσείο του Πράδο στη Μαδρίτη, έγραψαν με μαρκαδόρο στον τοίχο μεταξύ των δύο πινάκων «+1,5 C» καιαξίας 110 εκατομμυρίων δολαρίων, στη Γερμανία.Πιο πρόσφατο συμβάν αυτό της Πέμπτης, όταν ένας διαδηλωτής για το κλίμα ζωγράφισε λέξεις με κόκκινη μπογιά σε έναν τοίχο κοντά σε ένα έκθεμα του Εμφυλίου Πολέμου στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσινγκτον. Στόχος του διαδηλωτή ήταν να απαιτήσει από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το κλίμα. Ο άνδρας, ονόματι Geor Green, ζωγράφισε τις λέξεις "Honor Them" (τιμήστε τους) στον τοίχο δίπλα στο γλυπτό The Shaw 54th Regiment Memorial, που χρονολογείται από το 1900. "Δεν μπορώ να κάθομαι και να μην κάνω τίποτα" έγραψε ο Green στη δήλωσή του, που δημοσιεύτηκε από την ακτιβιστική ομάδα, Declare Emergency, στο Facebook.Ο ίδιος ανέφερε ότι ανησυχεί για το πώς ηθα επηρεάσει την πρόσβαση σε τρόφιμα και κατοικία, ιδίως μεταξύ των φτωχότερων οικογενειών και των έγχρωμων και ιθαγενών κοινοτήτων.