Αλεξάντερ Ντούγκιν: Ο υπερεθνικιστής «γκουρού» του Πούτιν - Γιατί η Δύση τον χαρακτηρίζει «νεοφασίστα»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Ντούγκιν βρέθηκε δίπλα στον Γκενάντι Ζιουγκάνοφ, ηγέτη του νεοσύστατου Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Το 1993 μαζί με τον συγγραφέα Eduard Limonov (1943-2020) και τον μουσικό Egor Letov (1964-2008), ο Ντούγκιν ίδρυσε το Εθνικό Μπολσεβικικό Κόμμα (ΝΒΡ). Επρόκειτο για ένα κόμμα ενάντιο στον Γιέλτσιν και τον φιλελευθερισμό που ήταν τότε δημοφιλής. Το 1998 όμως ο Ντούγκιν αποχώρησε από το ΝΒΡ λόγω διαφωνιών με τον Limonov (ο Letov δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα ενεργός). Το 2001 ο Ντούγκιν ίδρυσε το Ευρασιατικό Κίνημα που θεωρείται διάδοχο «σχήμα» του ΝΒΡ. Ωστόσο οι κεντρικές πολιτικές θέσεις των δύο κομμάτων είναι αρκετά διαφορετικές. Το ΝΒΡ ήταν σχετικά περιθωριοποιημένο. Το Ευρασιατικό Κίνημα προσδιορίζεται από αυτά που υποστηρίζει και είναι πιστό στο σημερινό Κρεμλίνο με το οποίο έχει, όπως όλα δείχνουν, εξαιρετική σχέση. Αν και έχουν γραφτεί πολλά και διάφορα γι’ αυτό το θέμα, ο Ντούγκιν δεν θα είχε τη δημοσιότητα που απολαμβάνει χωρίς τη στήριξη του Κρεμλίνου.Ανάμεσα στα μέλη του κόμματος είναι πρόσωπα του κατεστημένου, όπως ο τηλεοπτικός δημοσιογράφος Mikhail Leont’ ev και ο Μουφτής Talgat Taj al-Din. Μια άλλη διαφορά από το ΝΒΡ είναι ότι το Ευρασιατικό Κίνημα έχει παραρτήματα και στη Δύση. Και τα δύο πάντως στρατολογούν νέους ακτιβιστές. Το Ευρασιατικό Κίνημα πάντως, στρατολογεί αυτούς τους ακτιβιστές στη λεγόμενη Ευρασιατική Ένωση Νέων, μέλη της οποίας έχουν εμπλακεί σε διάφορες «άμεσες δράσεις» εκτός Ρωσίας, από την καταστροφή ενός εθνικού συμβόλου της Ουκρανίας μέχρι παραστρατιωτικές δραστηριότητες σε περιοχές όπως η Υπερδνειστερία και η Νότια Οσετία. Φαίνεται ότι η Ευρασιατική Ένωση Νέων συνεχίζει τις ακτιβιστικές παραδόσεις του παλιού ΝΒΡ και στέκεται απέναντι στον αμερικανικό φιλελευθερισμό.Φαίνεται εντυπωσιακό, ότι ο Ντούγκιν είναι εξ ολοκλήρου αυτοδίδακτος, καθώς δεν έχει πάρει καμία επίσημη εκπαίδευση στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών. Το διδακτορικό Πολιτικής το οποίο αργότερα του επέτρεψε να γίνει καθηγητής Κοινωνιολογίας, του δόθηκε το 2004 από το Νομικό Ινστιτούτο του Ροστόφ, στο Ροστόφ του Ντον και όχι από κάποιο από τα κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα…Πάντως, το 2011 έγινε Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας στο Νότιο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Ρωσίας. Από το 2009 είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας Λομονόσοφ (που φέρει το όνομα του πανεπιστήμονα Μιχαήλ Λομονόσοφ), όπου είναι Διευθυντής του Κέντρου για τη Μελέτη του Συντηρητισμού και εκδότης του περιοδικού του Κέντρου «Russian Time» («Russkoe Vremia» στα ρώσικα) από το 2009. Το Κέντρο είναι ουσιαστικά ένα φόρουμ για τη διάδοση των απόψεων του Ντούγκιν. Αποτελεί επίσης τον άμεσο διάδοχο μιας σειράς διαλέξεων με τίτλο «Νέο Πανεπιστήμιο» που δίνονταν στα μέλη του NBP και διαλέξεις που έδινε ο Ντούγκιν στα μέλη του «Pamyat» το 1987. Το περιοδικό «Russian Time» διαδέχθηκε τα περιοδικά του Ντούγκιν «Dear Angel» («Milyi Angel» ,1991) και «Elements» («Elementy») που ιδρύθηκε το 1993.Με τη χρήση του Διαδικτύου βρίσκει πλέον οποιοσδήποτε σε καλοσχεδιασμένες ιστοσελίδες, άφθονα αρχεία από τα περιοδικά αυτά, αλλά επίσης άρθρα και βίντεο από τις πιο πρόσφατες διαλέξεις του Ντούγκιν, το έργο του οποίου παρουσιάζει πλέον μεγάλη συνοχή και συνέχεια.Το 1991 – 1992 ο Ντούγκιν σε ένα μανιφέστο με τίτλο «Ο Μεγάλος Πόλεμος των Ηπείρων» το οποίο δημοσιεύθηκε σε συνέχειες στην ακροδεξιά εφημερίδα «Den» εξέθεσε το υπερεθνικιστικό του όραμα για τη Ρωσία, ως ηγέτιδα μιας ευρασιατικής αυτοκρατορίας που προοριζόταν να αντιμετωπίσει αυτό που έβλεπε ως παρακμή της Δύσης. Ως το 1997 οι ιδέες του Ντούγκιν για τον ευρασιανισμό είχαν συμπτυχθεί και κωδικοποιηθεί. Τότε δημοσίευσε το βιβλίο του : «Geopolitical Foundations: The Geopolitical Future of Russia» («Osnovy geopolitiki: geopoliticheskoe budushchee Rossii») , το οποίο θεωρείται μέχρι σήμερα ως το πιο σημαντικό έργο του. Έχει γραφτεί, ότι το βιβλίο αυτό γινόταν υποχρεωτικό ανάγνωσμα στο Κολέγιο Ανωτάτων Στελεχών των ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων.Μέχρι σήμερα έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 30 βιβλία του, μερικά από τα οποία είναι συλλογές των διαλέξεών του. Όλα τα βιβλία του αφορούν το πολιτικό και το διανοητικό επίπεδο, όχι όμως και το δημόσιο, καθώς κανένα από αυτά δεν απευθύνεται στο ευρύ αναγνωστικό κοινό. Ωστόσο έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Τουρκικά, Αραβικά, Γεωργιανά, Ρουμάνικα, Γερμανικά κ.ά. Το βιβλίο του «Η Τετάρτη Πολιτική Θεωρία» κυκλοφορεί και στα Ελληνικά. Σποραδικές παρουσιάσεις έργων του έχουν γίνει σε διάφορα ελληνικά περιοδικά. Εκτός από τα παραπάνω βιβλία όμως, ο Ντούγκιν έχει γράψει και βιβλία με καθαρά πνευματικό περιεχόμενο όπως τα: «The Metaphysics of Grosoel» («Metafizika blagoi vesti», 1996) και «The Philosophy of Traditionalism» («Filosofia traditsionalizma», 2002) που περιέχουν πολλά στοιχεία εσωτερισμού.Τον Απρίλιο του 2013 ο Ντούγκιν επισκέφτηκε την Ελλάδα μετά από πρόσκληση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων και του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Μάλιστα έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Σε συνέντευξη που έδωσε στον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Επίκαιρα» αναφέρεται στον τίτλο ως «Ο «εξ απορρήτων» του Βλάντιμιρ Πούτιν και κορυφαίος Ρώσος γεωπολιτικός Αλεξάντερ Ντούγκιν».Η λέξη τραντισιοναλισμός προέρχεται από την αγγλική traditionalism και η απόδοσή της στα ελληνικά είναι παραδοσιοκρατία. Πρόκειται για ένα φιλοσοφικό ρεύμα που πρεσβεύει ότι είναι ανάγκη να διατηρούνται στο πέρασμα του χρόνου οι καθιερωμένες από τα πολύ παλιά χρόνια, πολιτικές, κοινωνικές, οικογενειακές και θρησκευτικές παραδόσεις και αξίες, όπως και οι πρώτες γνώσεις της ανθρωπότητας, που δεν δημιουργήθηκαν από τον άνθρωπο, αλλά δόθηκαν από τον Θεό στους πρώτους ανθρώπους και από εκείνους στους μεταγενέστερους. Πάντως ο ρωσικός τραντισιοναλισμός δίνει ασυνήθιστα μεγάλη έμφαση στη Ρωσική Ορθοδοξία.Ο ευρασιανισμός του Ντούγκιν που αναπτύσσεται στο πιο πετυχημένο βιβλίο του, το «The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia» του 1997 διαφέρει κατά πολύ από την αρχική μορφή του ευρασιανισμού που αναπτύχθηκε πριν από εκατό περίπου χρόνια (στις αρχές της δεκαετίας του 1920), από Ρώσους μετανάστες διανοούμενους και συγκεκριμένα από τον γεωγράφο Petr Savitskii, τον γλωσσολόγο Πρίγκιπα, Nikolai Trubetskoi και τον Nikolai Alekseev, έναν νομικό φιλόσοφο, στη βάση των θεωριών ορισμένων πανσλαβιστών και σλαβόφιλων του 19ου αιώνα. Οι σλαβόφιλοι καθιέρωσαν μια ταυτότητα σε αντίθεση με αυτή της Ευρώπης δίνοντας έμφαση στη θρησκεία των Σλάβων και στην κοινωνική αλληλεγγύη σε αντιδιαστολή με την, υποτιθέμενη, λογική και παρακμή της Ευρώπης.Ο Ντούγκιν στο βιβλίο του 1997 ορίζει ως αντίπαλα στρατόπεδα τον Ατλαντικό και την Ευρασία και αντικατοπτρίζει τα εδραιωμένα ρωσικά προσοβιετικά και σοβιετικά μοντέλα. Η ταύτιση της Αμερικής ως ο κυριότερος αντίπαλος της Ρωσίας, είναι μια βολική συνέχιση της κατάστασης του Ψυχρού Πολέμου. Το ευρασιατικό μπλοκ είναι μια συνέχιση της τέως ΕΣΣΔ και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, με τη μόνη αλλαγή πως ο Ντούγκιν πλέον έχει συμπεριλάβει το Ιράν και την Τουρκία, ακολουθώντας μια παλαιά εδραιωμένη τάση, από τότε που οι Ρώσοι ηγεμόνες, από τη Μεγάλη Αικατερίνη μέχρι τον Στάλιν, αντιμετώπιζαν αυτές τις δύο χώρες ως φυσικές προεκτάσεις της ρωσικής σφαίρας επιρροής. Ο Ντούγκιν και οι δραστηριότητές του αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία, όχι μόνο στη Δύση, αλλά και στη Ρωσία. Χαρακτηρίστηκε μάλιστα, στη Δύση βέβαια, ως επικίνδυνος «νεοφασίστας». Βέβαια ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τον χαρακτηρισμό αυτό…Πόσο όμως επηρέασε ο Ντούγκιν και οι ιδέες του τον Πούτιν στην απόφασή του να εισβάλει στην Ουκρανία; Το 2014, ο Ντούγκιν είχε δηλώσει ότι η Ρωσία πρέπει να «σκοτώσει, να σκοτώσει (Ουκρανούς)». Ο Σάμουελ Ραμάνι, συνεργάτης στο Ινστιτούτο Μελετών Άμυνας και Ασφάλειας που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο πιστεύει ότι: «Δεν κατείχε ποτέ επίσημο τίτλο εντός της Ρωσίας… και δεν είναι τόσο σε επαφή με το σημερινό κατεστημένο, τουλάχιστον με τον Πούτιν». Αντίθετα, η Susan Smith – Peter, ρωσικής καταγωγής ιστορικός και καθηγήτρια στο City University της Νέας Υόρκης, περιγράφει τις ιδέες του Ντούγκιν ως «φασιστικές»: «Το έργο της ζωής του ήταν βασικά να υιοθετήσει φασιστικές ιδέες και να τις τροποποιήσει για το ρωσικό κοινό, έτσι ώστε αυτό να έχει ρωσικό «μανδύα». Και έχει επηρεάσει τους ανθρώπους σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα».Πάντως, ο Ντούγκιν ήθελε να προχωρήσει πολύ περισσότερο στην εξωτερική πολιτική απ’ ό,τι ήταν διατεθειμένος να το κάνει ο Πούτιν. Χαρακτηριστικά, το 2008 ζητούσε την ανατροπή της κυβέρνησης της Γεωργίας και το 2014 την κήρυξη πολέμου στην Ουκρανία μετά την προσάρτηση της Κριμαίας…Αν παρακολουθήσει κάποιος την πορεία του Ντούγκιν από το 1980 μέχρι σήμερα θα διαπιστώσει ότι διακρίνεται από συμμετοχή σε αμφιλεγόμενες ομάδες και πολιτικά κόμματα και ότι είναι φορέας ακραίων και επικίνδυνων απόψεων. «Μια αβλαβής φιγούρα… που δεν έχει επηρεάσει την πολιτική και σίγουρα θα ήταν λάθος να πούμε ότι είναι ο «εγκέφαλος» του Πούτιν ή το πρόσωπο πίσω από τις πολιτικές του Πούτιν, αυτά δεν είναι αλήθεια», δήλωσε στο Al Jazeera ο Ρώσος πολιτικός αναλυτής και δημοσιογράφος Ντμίτρι Μπάμπιτς.Όμως, η δολοφονική επίθεση στην οποία σκοτώθηκε η κόρη του τον Αύγουστο του 2022 και της οποίας στόχος ήταν πιθανότατα ο ίδιος ο Ντούγκιν, εγείρει σοβαρές αμφιβολίες για όσα λέει ο Μπάμπιτς. Μπορεί να μην είναι ο απόλυτος «γκουρού» του Πούτιν ο Ντούγκιν, σίγουρα όμως οι απόψεις του έχουν επηρεάσει πολλούς στο Κρεμλίνο, αλλά και στη Ρωσία γενικότερα, ειδικά αυτούς που δεν δέχονται ότι η χώρα τους δεν είναι πλέον μια αυτοκρατορία και, μάλλον, δεν θα ξαναγίνει ποτέ…Βασική πηγή μας για το άρθρο ήταν το βιβλίο «ΜΥΣΤΙΚΗ ΡΩΣΙΑ» (Επιμέλεια BIRGIT MENZEL-MICHAEL HAGEMESTEIR -BERNICE GLATZER ROSENTHAL), ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟ, 2023Ευχαριστούμε θερμά τον ιδιοκτήτη των Εκδόσεων ΑΡΧΕΤΥΠΟ κύριο Στέφανο Ελμάζη για την πολύτιμη βοήθειά του.