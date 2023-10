Η Disney στην εποχή της «woke» κουλτούρας - Από τη γυναίκα-«καρικατούρα» στη χειραφετημένη Χιονάτη

Κλείσιμο

Μετά από 100 χρόνια πορείας, είναι τελικά η... woke; Ο όρος αυτός που, στον δυτικό κόσμο της Αμερικής, έχει ταυτιστεί πλέον με την υπερβολική, σε βαθμό λογοκρισίας, υποστήριξη νεοφιλελεύθερων πολιτικών, εφάπτεται πλέον με τον κολοσσό της διασκέδασης, όπως υποστηρίζουν πολλοί συντηρητικοί πολιτικοί και προσωπικότητες των μέσων ενημέρωσης. Τρανταχτό παράδειγμα για πολλούς είναι η τελευταία προσπάθεια της εταιρείας να αναβιώσει την κλασσική ιστορία της Χονάτης και των επτά νάνων, τροποποιώντας την για να χωρέσει σε πιο φεμινιστικά πρότυπα.Η ηθοποιός, που θα υποδυθεί τη, δήλωσε μάλιστα σε συνέντευξή της ότι αυτή φιγούρα δεν χρειάζεται να σωθεί από κανέναν πρίγκιπα, ο οποίος φαίνεται κυρίως να την τρομάζει, αφού μοιάζει να παρακολουθεί την πριγκίπισσα στην κλασική ιστορία. Με αφορμή αυτό, μυριάδες αντιδράσεις προκλήθηκαν, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η Disney μοιάζει να θέλει να είναι τόσο συμπεριληπτική και μέσα στα κοινωνικά τεκταινόμενα, ώστε να φτάνει να τροποποιεί με ευκολία την αυθεντικά αστεία και δημιουργική της ταυτότητα. Με ένα καστ που περιλαμβάνει μια Κολομβιανή Χιονάτη και 7 ηθοποιούς που δεν έχουν νανισμό, ούτε είναι επεξεργασμένοι με CGI, η Disney μπαίνει ξανά στο στόχαστρο του κοινού, που την επικρίνουν για υπερβολικόΑυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός της εταιρείας με τα νέα κοινωνικά ρεύματα δεν ήταν βέβαια πάντα ίδιόν της. Αν και τα τελευταία χρόνια οι ταινίες της Disney δίνουν πάντα προτεραιότητα στις οικογενειακές αξίες, τονίζουν την ομαδικότητα και την ενσυναίσθηση και προωθούν την ισότητα των φύλων και φυλών (βλέπε Soul, Coco, Moana, Encanto, Zootopia), αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι ήρωες και οι ηρωίδες των ταινιών της ήταν εμφανώς λευκοί, με το στούντιο να επικρίνεται συχνά για την επίκληση μηνυμάτων προνομίων, φυλετικής ιεραρχίας και προτύπων ομορφιάς.Χαρακτηριστικά, η ταινία «Song of the South» του 1946 έχει κατακριθεί εδώ και καιρό εξαιτίας της ρατσιστικής της απεικόνισης των Αφροαμερικανών και της ρομαντικοποίησης της εποχής των φυτειών. Αν και η ταινία έχει επιτηδευμένα κρατηθεί εκτός κυκλοφορίας από το 1986 από την ίδια την εταιρεία, ως μια προσπάθεια διαχείρισης των παραπόνων, αποσπάσματά της μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο.Το παράδειγμα του «Song of the South» ακολουθούν πολλές ταινίες μιας παλαιότερης εποχής της Disney, όπως ο Ντάμπο, ο Πίτερ Παν και το Βιβλίο της Ζούγκλας, οι οποίες πλέον διαθέτουν μια δήλωση αποποίησης ευθύνης που λέει στους θεατές ότι ορισμένες σκηνές θα περιλαμβάνουν "αρνητικές απεικονίσεις" και "κακομεταχείριση ανθρώπων ή πολιτισμών".Οι αγαπημένες όλων πριγκίπισσες της Disney έχουν επίσης βρεθεί κατά καιρούς στο στόχαστρο, με την επικρατούσα αφήγηση να εξηγεί το πώς επηρεάζουν τα πρότυπα της ομορφιάς και απεικονίζουν τη γυναικεία φιγούρα ως υποδεέστερη και εξαρτώμενη από τους άνδρες.Ακόμα και ο ίδιος ο δημιουργός της, Walt Disney, έχει, εκτός από την καινοτόμα ματιά του, τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού για αρνητικούς λόγους που περιλαμβάνουν ιστορίες με, συντηρητισμό, αντισημιτισμό και αντιφεμινιστικές διαθέσεις.Τίποτα από τα ελαττώματα του Ντίσνεϊ δεν ήταν τόσο προφανές, όσο το μίσος του για τα εργατικά συνδικάτα. Ο Disney είχε άγριο ταμπεραμέντο, αναφέρουν πολλοί, ιδίως απέναντι σε ανθρώπους που θεωρούσε αριστερούς. Κατέθεσε με ενθουσιασμό ενώπιον της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Δραστηριοτήτων της Βουλής των Αντιπροσώπων και περιέγραψε λεπτομερώς όσα θεωρούσε κομμουνιστικά σχέδια για την κατάληψη του Χόλιγουντ.