Αντετοκούνμπο: Τα αδέλφια αφήνουν για λίγο το μπάσκετ για να περιηγηθούν στους... αμπελώνες Μπουτάρη

Κρασιά με την υπογραφή Αντεντοκούνμπο θα απολαμβάνουν πλέον οι Ελληνες οινολάτρες. Μόλις πριν από μερικές μέρες ανακοινώθηκε ότι οι σταρ μπασκετμπολίστες έδωσαν τα χέρια με τον Ηλία Γεωργιάδη, διευθύνοντα σύμβουλο της Sterner Stenhus και βασικό μέτοχο των Ελληνικών Οινοποιείων, της εταιρείας που εξαγόρασε την εμβληματική Μπουτάρη Οινοποιεία Α.Ε.Τα τρία αδέλφια θα μετέχουν κατά 10% στην επιχείρηση. «Χαίρομαι ιδιαίτερα για την επένδυση στα Ελληνικά Οινοποιεία. Μαζί θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε εταιρείες με ιστορία οι οποίες παράγουν φυσικά προϊόντα της ελληνικής γης. Η χώρα μας είναι ένας παράδεισος και είναι καλό να τον αξιοποιούμε», δήλωσε ο σταρ του NBA Γιάννης Αντετοκούνμπο Η σκέψη των τριών αδελφών να μπουν στον χώρο της οινοποιίας υπήρχε εδώ και αρκετούς μήνες. Ο Γιάννης είναι γνωστός οινολάτρης και συλλέκτης σπάνιων, παλαιωμένων οίνων και συχνά στις εξόδους του σε καλά εστιατόρια είναι πρόθυμος να πληρώσει αδρά ακόμη και για ένα Petrus, το πιο φημισμένο κρασί του κόσμου.Αυτή όμως δεν είναι η μοναδική επιχειρηματική κίνηση-ματ των διάσημων αδελφών. Μέσω της εταιρείας τους Ante Inc., τα τελευταία χρόνια κάνουν επενδύσεις στο real estate, σε αθλητικά ρούχα και αξεσουάρ που φέρουν το όνομά τους, σε ενεργειακά ποτά και σε είδη σπιτιού. «Οι άνθρωποι του αθλητισμού οφείλουμε να αποτελούμε πρότυπα και να επιστρέφουμε πράγματα στην κοινωνία. To brand Ελλάδα είναι πολύ δυνατό και είναι χαρά μας να επενδύουμε σε αυτό», αναφέρουν.Σύμφωνα, μάλιστα, με ανθρώπους του περιβάλλοντός τους, οι Αντετοκούνμπο κάνουν σοβαρή έρευνα αγοράς και εκτενείς συζητήσεις με τους οικονομικούς τους συμβούλους πριν προχωρήσουν σε κάποια νέα επένδυση.Η ιστορία του οινοποιείου Μπουτάρη, στο οποίο τα τρία αδέλφια μπήκαν μέτοχοι, ξεκινά το 1879, όταν ο ανήσυχος Ιωάννης Μπουτάρης ανοίγει εταιρεία στη Νάουσα με στόχο την παραγωγή και εμπορία ποιοτικού κόκκινου κρασιού. Το 1906 χτίζεται το πρώτο τους ιδιόκτητο οινοποιείο και κάβα λιανικής στην ίδια περιοχή. Εκεί θα παραχθεί και θα εμφιαλωθεί το πρώτο ερυθρό εμφιαλωμένο κρασί στην Ελλάδα, το «Νάουσσα Μπουτάρη», που σημειώνει μεγάλη επιτυχία. Σύντομα στο βασικό portfolio της οικογένειας Μπουτάρη θα προστεθούν τα προϊόντα Μοσχοφίλερο, Αγιωργίτικο, Ξινόμαυρο και τα ξένα ποικιλιακά Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot και Syrah. Στα επόμενα χρόνια η οινοποιία Μπουτάρη γίνεται η πρώτη ελληνική οινοποιία που επεκτείνει τις δραστηριότητές της εκτός Ελλάδος, καθώς εξαγοράζει το Domaine de Mayrac στη Νότια Γαλλία, που διαθέτει αμπελώνα 700 στρεμμάτων βιολογικής καλλιέργειας. Η Ελλάδα μπαίνει στον διεθνή χάρτη.Χάρη στην τεχνογνωσία και το μεράκι της οικογένειας δεν αργούν να έρθουν και οι διακρίσεις. Το κρασί «Νάουσσα» αποσπά τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη διάκριση στη μακρόχρονη ιστορία του, από το παγκοσμίου φήμης αμερικανικό περιοδικό οίνου «Wine Spectator», που το ξεχωρίζει ανάμεσα στα 100 Kαλύτερα Kρασιά του Kόσμου για το έτος 2013. Δύο χρόνια αργότερα, εγκαινιάζεται το «Scalani Hills Boutari Winery and Residences» στην Κρήτη, που αποτελείται από τρεις πολυτελείς κατοικίες στο παλιό μετόχι του κτήματος μέσα στον αμπελώνα, κάνοντας μόδα τον γαστρονομικό τουρισμό. Το 2020 το αμερικανικό περιοδικό «Wine & Spirits» τιμά την εταιρεία με τη μεγάλη διάκριση Οινοποιείο της Χρονιάς 2020 για 19η χρονιά και συνεχίζει να την κατατάσσει ανάμεσα στις 6 καλύτερες οινοποιίες του κόσμου.Η νέα εποχή των Οινοποιείων Μπουτάρη ξεκινά τον Νοέμβριο του 2002, όταν εντάσσεται στον σουηδικό όμιλο Sterner Stenhus που ανέλαβε την οινοποιητική́ και εμπορική́ δραστηριότητα της εταιρείας. Οι νέοι κύριοι επενδυτές Ηλίας Γεωργιάδης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Sterner Stenhus και Θωμάς Γεωργιάδης, πρόεδρος της Μπουτάρη Οινοποιεία Α.Ε., γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Σουηδία, από Ελληνες γονείς, χωρίς ποτέ να χάσουν την αγάπη τους για τη χώρα καταγωγής τους, καθώς κάθε καλοκαίρι περνούσαν τις διακοπές τους στην Ελλάδα. Τώρα ενώνουν τις δυνάμεις τους με τα αδέλφια Αντετοκούνμπο, με στόχο να συνεχίσουν την παράδοση και να θέσουν γερές βάσεις για το μέλλον.