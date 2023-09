Τεράστια κατακραυγή προκάλεσε η είδηση ότι οι νέοι ιδιοκτήτες της έπαυλης, στην οποία βρέθηκε νεκρή η Μέριλιν Μονρόε σε ηλικία 36 ετών, κατέθεσαν αίτηση για άδεια κατεδάφισης.Μετά από δημοσιεύματα των Los Angeles Times που ανέφεραν ότι το πρώην σπίτι της Μέριλιν Μονρόε στο Μπρέντγουντ βρισκόταν στο δρόμο της… εξαφάνισης, το δημοτικό συμβούλιο του Λος Άντζελες ψήφισε ομόφωνα την Παρασκευή να αναστείλει προσωρινά την άδεια του ιδιοκτήτη για την κατεδάφιση του κτιρίου.Ο ιδιοκτήτης του Glory of the Snow Trust είχε λάβει άδεια για την κατεδάφιση αλλά δεν έχει αποκαλύψει τι χτιστεί στον χώρο που στεγάζεται το ακίνητο.Η δημοτική σύμβουλος του Λος Άντζελες Τρέισι Παρκ (Traci Park), δήλωσε ότι δέχτηκε εκατοντάδες τηλεφωνήματα που την προέτρεπαν να σώσει το σπίτι που βρίσκεται στη διεύθυνση 12305 Fifth Helena Drive στην αριστοκρατική γειτονιά Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, αναφέρει το Reuters.«Δυστυχώς, το υπουργείο Δόμησης και Ασφάλειας εξέδωσε άδεια κατεδάφισης προτού η ομάδα μου και εγώ μπορέσουμε να παρέμβουμε πλήρως και να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα», δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου. Η Παρκ υπέβαλε πρόταση να ξεκινήσει η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό του ακινήτου ως ιστορικό πολιτιστικό μνημείο έχοντας oμόφωνα την έγκριση του συμβουλίου, με αποτέλεσμα το Τμήμα Δόμησης της πόλης να ανακαλέσει την άδεια κατεδάφισης. Επίσης με την κίνηση αυτή απαγορεύεται οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στο ακίνητο.«Το συντριπτικό συναίσθημα εδώ είναι ξεκάθαρο. Πρέπει να διατηρηθεί ως ένα κρίσιμο κομμάτι της ιστορίας, του πολιτισμού και της κληρονομιάς του Χόλιγουντ και της πόλης του Λος Αντζελες», πρόσθεσε.Οπως αναφέρει ο Guardian, η διάσημη έπαυλη με την αισθητική πινελιά της ισπανικής Χασιέντας, χτίστηκε το 1929 με την θρυλική Μονρόε να το αγοράζει στις αρχές της δεκαετίας του 1960 για 75.000 δολάρια.