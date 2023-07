Τι σημαίνει αν ονειρεύεστε ότι σας κυνηγούν; - Το υποσυνείδητο και οι ερμηνείες του Φρόυντ

• Αν ονειρευτούμε ότι μας κυνηγούν σε έναν αδιέξοδο δρόμοΑν ονειρευόμαστε ότι τρέχουμε και τρέχουμε από κάτι μέχρι να πέσουμε πάνω σε έναν τοίχο, οι ειδικοί εξηγούν ότι ο εγκέφαλός μας μπορεί να μας ωθεί να αντιμετωπίσουμε επιτέλους την αγχωτική κατάσταση που αποφεύγουμε.• Αν ονειρευτούμε ότι μας κυνηγάει ένα άτομοΑς πούμε ότι στο όνειρό μας, μας κυνηγάει ένα άτομο - είτε πρόκειται για έναν ξένο, είτε για κάποιον που γνωρίζουμε - πρέπει να αναρωτηθούμε ποια είναι η προσωπικότητα αυτού του ατόμου και πώς προσεγγίζει τη ζωή. Είναι για παράδειγμα επικριτκός; Επειδή οι άνθρωποι που βλέπουμε στα όνειρά μας συχνά αντιπροσωπεύουν κομμάτια του εαυτού μας, η παρουσία ενός επικριτικού ατόμου που μας ακολουθεί στα όνειρά μας θα μπορούσε να σημαίνει ότι φεύγουμε από τις δικές μας υπερκριτικές παρορμήσεις, εξηγεί η Jane Teresa Anderson, αναλυτής ονείρων και συγγραφέας του βιβλίου Bird of Paradise: Δαμάζοντας το ασυνείδητο για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, στο New Yorker Magazine. Ο προσδιορισμός του τι αντιπροσωπεύει αυτό το πρόσωπο στη ζωή μας, μπορεί να μας βοηθήσει να προσδιορίσουμε ποιες πτυχές της δικής μας προσωπικότητας καταπιέζουμε ή αρνιόμαστε.• Αν ονειρευτούμε ότι μας κυνηγάει ένα ζώοΗ ίδια λογική θα εφαρμοζόταν: Ας σκεφτούμε τους προσωπικούς μας συνειρμούς με το ζώο και ας το εφαρμόσουμε στη ζωή μας τις τελευταίες ημέρες. Προειδοποιώντας να μην ακολουθήσουμ μια προσέγγιση ονειροκρίτηηγια να ξεδιπλώσουμε αυτού του είδους τους συμβολισμούς, η Anderson επισημαίνει ότι σε γενικές γραμμές, αν ονειρευόμαστε ζώα, συχνά αυτό σημαίνει ότι ερχόμαστε σε επαφή με τα δικά μας ζωώδη ένστικτα, που καταπιέζουμε.• Αν μας κυνηγούν στο νερόΤο να ονειρευόμαστε μια καταδίωξη στο νερό, κολυμπώντας, ή μια καταδίωξη με σκάφος μπορεί να κρύβει κάποιες ενδείξεις για τη συναισθηματική μας κατάσταση. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι μπορεί την δεδομένη στιγμή να αισθανόμαστε ότι πνιγόμαστε στα συναισθήματά μας. Αν μπορούμε να εντοπίσουμε τι είναι αυτό που μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο καταβεβλημένοι, ίσως μπορέσουμε να λάβουμε μέτρα για τη διαχείρισή του, τονίζουν.Η καλύτερη πρακτική είναι να σταματήσουμε να τρέχουμε. Ναι, ακόμα και στον ύπνο μας. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι αν συνεχίσουμε να αποφεύγουμε τους δαίμονές μας, μπορεί να κάνουμε την κατάσταση χειρότερη. "Όταν τρέχουμε να ξεφύγουμε από τους φόβους μας, αυτοί γίνονται όλο και μεγαλύτεροι και μεγαλύτεροι στη φαντασία μας", λέει η Jane Teresa Anderson, αναλυτής ονείρων και συγγραφέας του βιβλίου Bird of Paradise: Δαμάζοντας το ασυνείδητο για να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας, στο New Yorker Magazine. “Όταν αντικρύζουμε τους φόβους μας, τους βλέπουμε πραγματικά γι' αυτό που είναι και μπορούμε να βρούμε πώς να τους αντιμετωπίσουμε και να βρούμε λύσεις", συνεχίζει. Ας θεωρήσουμε λοιπόν τα όνειρα που μας κυνηγούν, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ως μια ευκαιρία να τερματίσουμε τον φαύλο κύκλο των φόβων σας.