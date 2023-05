Η «woke» κουλτούρα, ο καταχρηστικός δικαιωματισμός, η «ετεροφοβία» και οι προκαταλήψεις

Κλείσιμο

Μέσα στη δίνη της προεκλογικής περιόδου και όλων όσων συμβαίνουν καθημερινά, πέρασε μάλλον σε δεύτερη μοίρα η εκδήλωση για την ημέρα της Ευρώπης στο Ζάππειο, την Τρίτη 9 Μαΐου, στην οποία εκφώνησαν ομιλίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.Στην ομιλία του οξάφνιασε αρκετούς με όσα είπε για τη λεγόμενη «woke culture». Παραθέτουμε ενδεικτικά αποσπάσματα: «Σήμερα υπάρχει και η λεγόμενη αποδόμηση. Το woke culture. Κι όχι μόνο στην Ευρώπη. Στη Δύση γενικότερα... Δηλαδή το γκρέμισμα όσων συνιστούν την κοινή κληρονομιά μας. Όπου τα ιερά πρόσωπα της Μάνας και του Πατέρα υποβιβάζονται σε απρόσωπους αριθμούς: Γονέας 1 και Γονέας 2. Αυτό δεν είναι Ευρώπη... Φτάσαμε σήμερα, την ώρα που τα προβλήματα γιγαντώνονται να πιθηκίζουμε ανοησίες για το πόσα είναι τα «φύλα»... Είναι λάθος για τη Δύση αυτός ο καταχρηστικός δικαιωματισμός που οδηγεί σε μια διχαστική και ακατανόητη νέα γλώσσα, πολιτικής ορθότητας...»Για ιδεολογικά σκληρή ομιλία που θυμίζει «τραμπική δεξιά» έκαναν λόγο κάποια Μ.Μ.Ε., για «εσωκομματικά καρφιά» κάποια άλλα, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε ουσιαστικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μην υιοθετήσει την παραπάνω ατζέντα, ενώ η «Αυγή» αναφέρεται σε «ρατσιστικό και ομοφοβικό παραλήρημα Σαμαρά στην εκδήλωση της Ν.Δ». Τι είναι όμως η «woke culture»; Πώς ξεκίνησε; Πώς επεκτάθηκε; Ελλοχεύουν κίνδυνοι από αυτή; Με τη woke (culture) θα ασχοληθούμε στο σημερινό μας άρθρο.Καθώς το «woke» («γουόκ») δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα στα ελληνικά λεξικά, αναζητήσαμε στη Βικιπαίδεια έναν ορισμό. Σύμφωνα με αυτόν, «woke είναι ένα αγγλικό επίθετο που σημαίνει επαγρύπνηση εναντίον φυλετικών προκαταλήψεων και διακρίσεων». Πλέον, σύμφωνα με τη Βικιπαίδεια, ο όρος φέρεται να έχει αρνητική χροιά στον δυτικό κόσμο, ενώ η κουλτούρα που προωθείται γύρω από τη συγκεκριμένη πολιτική κατηγορείται ως υπερβολική και πολλές φορές παραβιαστική ως προς την ελευθερία του λόγου. Επίσης η woke κουλτούρα κατηγορείται ότι έχει χρησιμοποιηθεί από το σύστημα με σκοπό να προωθήσει νεοφιλελεύθερες πολιτικές, καμουφλαρισμένες με πολιτικές δικαιωματιστών και προώθησης διάφορων κοινωνικών ομάδων (όπως ΛΟΑΤΚΙ +, φεμινίστριες, ακτιβιστές τουκ.ά.).Σύμφωνα με το λεξικο Merriam Webster, η λέξη woke είναι επίθετο, χρησιμοποιείται κυρίως στην αμερικάνικη slang (αργκό) και σημαίνει αυτόν που έχει επίγνωση και ενεργό ενδιαφέρον σε σημαντικά γεγονότα και ζητήματα (ιδιαίτερα σε θέματα φυλετικής και κοινωνικής δικαιοσύνης). Το Merriam Webster αναφέρει ότι η πρώτη εμφάνιση του woke με αύτη τη σημασία έγινε το 1972. Πιθανότατα όμως, οι ρίζες και η αφετηρία της woke βρίσκονται πολλά χρόνια πιο πίσω.Το woke ως επίθετο, προέρχεται από την AAVE (African – American Vernacular English) , δηλαδή την Αφροαμερικάνικη Λαϊκή Αγγλική Γλώσσα. Ένα πρώιμο παράδειγμα της χρήσης της ,μεταφορικά, για πολιτική δέσμευση και ακτιβισμό στις Η.Π.Α. ήταν η παραστρατιωτική οργάνωση νεολαίας Wide Awakes που ιδρύθηκε στο Χάρτφορντ του Κονέκτικατ το 1860 για να υποστηρίξει τον Αβραάμ Λίνκολν.Μία από τις παλαιότερες αναφορές για τη χρήση της λέξης «wokeness» (εγρήγορση) , ως έννοιας για την πολιτική συνείδηση των μαύρων προέρχεται από τον Τζαμαϊκανό φιλόσοφο και κοινωνικό ακτιβιστή Marcus Garvey (γνωστό μας κι από το άρθρο για τη «Μαύρη Κλεοπάτρα») , ο οποίος έγραψε το 1923: «Wake up Aithiopia! Wake up Africa». Στη συνέχεια η ίδια λέξη ή η φράση «stay woke» (μείνε ξυπνητός, ξύπνιος) χρησιμοποιήθηκε από μαύρους μουσικούς, όπως ο Huddie Ledbetter, ο οποίος στο τραγούδι «Scottsboro Boys» του 1938 περιγράφει την ιστορία εννιά μαύρων εφήβων που κατηγορήθηκαν ψευδώς για βιασμό δύο λευκών γυναικών στο Scottsboro του Αρκάνσας το 1931 και ο συγγραφέας W.Κ. Kelley που έγραψε στους «Times» ένα άρθρο με τίτλο «If You’re Woke You Dig it» το 1962 και στο οποίο περιγράφει την οικειοποίηση της αργκό των μαύρων από λευκούς του κινήματος μπίτνικ.Στη διάρκεια των αρχών του 21ου αιώνα η λέξη «woke» χρησιμοποιήθηκε είτε με την έννοια «εγρήγορση» είτε στην αργκό με την έννοια «απιστία, προδοσία».