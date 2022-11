Τζορτζ Λόις: Ποιος ήταν ο «χρυσός Έλληνας» - Οραματιστής, θρύλος της αμερικανικής διαφήμισης

Κλείσιμο

Ο Λόις αποφάσισε το αδιανόητο για άλλους.Να βγει το τεύχος χωρίς φωτογραφία και χωρίς κανένα άλλο «χτύπημα» στο εξώφυλλο, παρά μόνο το θέμα του Σακ και τις λέξεις που είχαν κολλήσει στο μυαλό του.Ήταν Αύγουστος του 1966 όταν οι Αμερικανοί είδαν το μαύρο εξώφυλλο του Esquire στο οποίο δέσποζε η φράση: «», δηλαδή, «Ω Θεέ μου, χτυπήσαμε ένα μικρό κοριτσάκι».Από κάτω με μικρότερα γράμματα ακολουθούσαν άλλες 11 λέξεις: «The true story of M Company. From Fort Dinx to Vietnam» η οποία μεταφράζεται ως εξής: «Η αληθινή ιστορία της Μονάδας Μ. Από το Φορτ Ντινξ στο Βιετνάμ».Ήταν, ίσως επειδή αποτύπωνε μόνο με λέξεις την ωμότητα του πολέμου, συνεπικουρούμενο από το εκπληκτικό κείμενο του Sack.Ο Λόις έγραψε ιστορία με αυτή του την έμπνευση και δεν ήταν η πρώτη φορά, αφού είναι υπεύθυνος για πολλά εξώφυλλα του Esquire στα 60’s που έγραψαν ιστορία και προκάλεσαν ποικίλα σχόλια.Όταν ανέλαβε art director το περιοδικό πούλαγε 400.000 τεύχη και σε λίγους μήνες έφτασε τα 2.000.000,Ένα από αυτά ήταν το εξώφυλλο με τον Μοχάμεντ Άλι που φωτογραφήθηκε φορώντας σορτσάκι και παπούτσια πυγμαχίας να αναπαριστά το μαρτύριο του Αγίου Σεβαστιανού, τον οποίο τρύπησαν με βέλη.Όταν το έφτιαξε τηλεφώνησε στον Χέις και του είπε ότι με το συγκεκριμένο cover θα έχουν μπελάδες, αφού, κάτι που είχε εξοργίσει ακόμη και τους μαύρους χριστιανούς θαυμαστές του, ο Νίξον τον μισούσε και όταν κλήθηκε να υπηρετήσει στο Βιετνάμ, αρνήθηκε να καταταγεί.Ο Χέις που λάτρευε τους μπελάδες, απάντησε με μια λέξη στον γιο ενός ζευγαριού Ελλήνων μεταναστών που είχε μεγαλώσει στο Μπρονξ: «Ωραία».Υπάρχουν άνθρωποι που τότε ήταν νέοι και θυμούνται ακόμη και σήμερα την ημέρα που είδαν το Esquire με τον Άλι, ή αυτό με τους Κέννεντι και τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ να στέκονται μέσα σε ένα νεκροταφείο.«Όταν πήγα στο Esquire το περιοδικό ξεψυχούσε. Πλέον αποκαλούν εκείνη την περίοδο “χρυσή περίοδο της δημοσιογραφίας”. Αν κοιτάξεις τη δουλειά μου,. Η ιδέα είναι που κάνει τέλειο το σχέδιο και αυτό είναι μαζική επικοινωνία. Θα πρέπει να σοκάρεις. Ότι φτιάχνω πρέπει να προκαλεί τον άλλο».Το κατάφερε και με το παραπάνω αυτός ο δαιμόνιος διαφημιστής που απογείωσε τον άγνωστο Tommy Hilfiger, το νεοσύστατο MTV, το ESPN και την USA Today.Μετά από ένα πέρασμα στο CBS ο Λόις στήνει την δική του διαφημιστική, αρχίζοντας να γράφει παράλληλα καιπου είδαμε στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά.Τριάντα δύο από τα 62 εξώφυλλα που έκανε για το Esquire εκτίθενται από το 2008 στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, δείγμα του πόσο επιδραστικός ήταν ο Λόις σαν δημιουργός.Κάτι που αντιλήφθηκε και ο, όταν εννέα μήνες μετά την δολοφονία του αδερφού του JFK προσέγγισε τον «Golden Greek» προκειμένου να τον βοηθήσει.Ο Κέννεντι κατέβαινε ως υποψήφιος γερουσιαστής στη Νέα Υόρκη, πηγαίνοντας κόντρα στην παράδοση που ήθελε τον υποψήφιο να κατάγεται από την πολιτεία της οποίας διεκδικεί την έδρα.Οι δημοσκοπήσειςαπό τον πρώτο και όταν συνάντησαν τον Λόις, ήταν αναστατωμένοι και ανήσυχοι για τα μηνύματα που λάμβαναν.Ο Λόις είπε στον Μπόμπι Κέννεντι να μην ανησυχεί και τους ζήτησε λίγες μέρες να ετοιμάσει μαι αφίσα έξι μήνες πριν τις εκλογές για να γεμίσουν τη Νέα Υόρκη.«Φωτογραφίσαμε τον Μπόμπι με ένα λευκό πουκάμισο, με τα μανίκια γυρισμένα σαν να έκανε κάποια δουλειά» είπε μετά από δεκαετίες και επισήμανε: «Το μότο έγραφε “Ας βάλουμε τον Μπόμπι να δουλέψει για τη Νέα Υόρκη”».Όταν έδειξε στην αφίσα στον υποψήφιο γερουσιαστή ο Κέννεντι του είπε ότι «αυτό που εννοείς είναι ποιος νοιάζεται που δεν είμαι από τη Νέα Υόρκη; Σωστά;».Ο Λόις τον κοίταξε χαμογελαστόςχάρη σε έναν art director που συγκαταλέγεται άνετα στο γκρουπ των ανθρώπων που άλλαξαν για πάντα την μαζική κουλτούρα του 20ου αιώνα.