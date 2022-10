Αυτή είναι η dream team των Ελλήνων μάνατζερ που διοικούν πολυεθνικούς κολοσσούς

Ανδρέας Καλαντζόπουλος PMI

Πέγκυ Αντωνάκου Google

Tεντ Σαράντος Netflix

Πωλ Γομόπουλος Hines

Ευστρατία Ζαφειρίου VW Group

Αλεξ Παπαλεξόπουλος ECCO International

Βανέσα Πάπας TikTok

Δημήτρης Ψυλλάκης Mercedes-Benz

Σπύρος Φίλιππας ΒMW Group

Κώστας Πουλόπουλος SquareOne

Κλείσιμο

Το Νο1 της Philip MorrisΕίναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από τις μεγάλες επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Ελλάδα, με επίκεντρο την ιστορική καπνοβιομηχανία Παπαστράτος , και οι οποίες ξεπερνούν τα 650 εκατ. ευρώ. Με τις δικές του αποφάσεις και την καθοριστική συμβολή του Χρήστου Χαρπαντίδη (πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος) η ελληνική εταιρεία έχει εξελιχθεί για τον μητρικό όμιλο της Philip Morris International σε ένα από τα σημαντικότερα παραγωγικά και εξαγωγικά hubs των ράβδων καπνού για τα IQOS.Ο Ανδρέας Καλαντζόπουλος, ο Ελληνας Νο1 του πανίσχυρου πολυεθνικού ομίλου PMI, πέτυχε να συνδέσει το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες τομές στην πορεία της καπνοβιομηχανίας. Γιατί είναι εκείνος που πιστώνεται την «εφεύρεση» των θερμαινόμενων καπνικών προϊόντων μειωμένου κινδύνου, ηγούμενος της προσπάθειας για έναν κόσμο χωρίς καπνό και τσιγάρο που ξεκίνησε η Philip Morris και ακολούθησαν και άλλοι ισχυροί όμιλοι του κλάδου.Με ρίζες από τον Πύργο Ηλείας, όπου γεννήθηκε το 1957, μεγάλωσε στην Αθήνα και αποφοίτησε από το ιστορικό Β’ Γυμνάσιο Αρρένων. Το 1975 ξεκίνησε τις σπουδές του στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, στη Λοζάνη, απ’ όπου και αποφοίτησε με πτυχίο ηλεκτρολόγου μηχανικού. Το 1985, πήρε ΜΒΑ από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΙNSEAD) στο Παρίσι. Εντάχθηκε στο δυναμικό της Philip Morris International, το 1985, θητεύοντας σε διάφορες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Το 1999 ανέλαβε πρόεδρος της Περιφέρειας Ανατολικής Ευρώπης και στη συνέχεια υπηρέτησε σε άλλα πόστα του ομίλου. Η «εκτίναξή» του έγινε τον Μάρτιο του 2013, όταν το διοικητικό συμβούλιο της Philip Morris, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες και την προσφορά του, τον ανέδειξε διευθύνοντα σύμβουλο. Εκτοτε, ηγείται του μετασχηματισμού του πολυεθνικού κολοσσού, μέσω επενδύσεων ύψους 6 δισ. δολαρίων, ενώ από τον Μάιο του 2021 κατέχει και τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της PMI.«Γητεύει» τους τεχνολογικούς κολοσσούςΜπορεί η πρόσφατη επενδυτική άφιξη της Google στην Ελλάδα να έχει τις ρίζες της στον Ιανουάριο του 2020, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Νταβός με τον πρόεδρο Ευρώπης, Μ. Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ) του τεχνολογικού κολοσσού Ματ Μπρίτιν.Την ίδια περίοδο, ωστόσο, γινόταν γνωστό ότι τη θέση της General Manager της Google για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με έδρα την Αθήνα αναλαμβάνει η Πέγκυ Αντωνάκου , μια Ελληνίδα με πολυετή πείρα σε θέσεις διοίκησης και marketing τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων. Για το επενδυτικό σχέδιο της Google, εκτιμώμενου ύψους 400-500 εκατ. ευρώ, με στόχο τη δημιουργία τριών data centers και κέντρων αριστείας στη χώρα μας, που ανακοινώθηκε πρόσφατα και θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ελληνική οικονομία, ο ρόλος της κυρίας Αντωνάκου τόσο σε όσα προηγήθηκαν όσο, κυρίως, για τη φάση της υλοποίησης θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμος. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα διευθυντικό στέλεχος με πολλές περγαμηνές και με ξεχωριστή γοητεία στον κλάδο των γιγάντων της σύγχρονης τεχνολογίας.Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της (από τα Πανεπιστήμια Πειραιά και Michigan) ξεκίνησε την καριέρα της στις ΗΠΑ σε εταιρείες όπως οι Dell και General Motors. Στην Dell έφτασε να γίνει γενική διευθύντρια Καταστημάτων Καταναλωτών και SMB για την Ανατολική Ευρώπη & Ιταλία. Στη συνέχεια, το 2012, μεταπήδησε στη Microsoft, όπου διετέλεσε General Manager για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Ακολούθησε μια ολιγόμηνη «σιωπή», με πολλούς να διερωτώνται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα της. Ολα αυτά μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, όταν ανακοινώθηκε η μεταγραφή της στην Google.Η Ελλάδα στη «μεγάλη εικόνα»Με καταγωγή από τη Σάμο, αλλά γεννημένος και μεγαλωμένος στις ΗΠΑ, οανήκει στους πλέον επιφανείς εκπροσώπους της Ομογένειας που πέτυχαν να ζήσουν το περίφημο αμερικάνικο όνειρο.Παιδί μεσοαστικής οικογένειας, ανδρώθηκε σε μια φτωχή γειτονιά του Φίνιξ στην Αριζόνα και βρήκε τον δρόμο του δουλεύοντας αρχικά σε ένα video club, όπου ήρθε σε επαφή με τη μαγεία και τους ορίζοντες της 7ης τέχνης. Στο επόμενο επαγγελματικό βήμα του συναντήθηκε με τη Netflix, όταν κι αυτή στα δικά της πρώτα βήματα δεν είχε καμία σχέση με τον σημερινό παγκόσμιο κολοσσό του streaming, αλλά ήταν απλά μια εταιρεία διανομής ταινιών μέσω ταχυδρομείου.Ετσι, πριν από 22 χρόνια, τον Μάρτιο του 2000, ανέλαβε τη θέση του υπευθύνου προγράμματος και με τις επιλογές του αποδείχθηκε ο άνθρωπος-κλειδί για τη μετεξέλιξη του Netflix στον σημερινό πανίσχυρο όμιλο. Από το καλοκαίρι του 2020 οαναβαθμίστηκε σε Co-CEO, διατηρώντας πάντα και το «καπέλο» του Chief Content Officer.Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη χώρα μας τον περασμένο Ιούλιο αναφέρθηκε στις προοπτικές για την ανάδειξη της Ελλάδας σε κέντρο για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών, αλλά και στο θεσμικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί ώστε να οικοδομήσει ένα ισχυρό οικοσύστημα παραγωγής, να προσελκύσει επενδύσεις και να αναπτύξει τις απαιτούμενες υποδομές κλίμακας.Από την ψήφο εμπιστοσύνης στο κρεσέντο επενδύσεωνΟταν έκανε την εμφάνισή του στην Ελλάδα ως ο άνθρωπος της Ηines, τη δύσκολη περίοδο του 2014, ακολούθησε μια τακτική χαμηλών τόνων. Στις αρχές του 2017, είχε μιλήσει για μια επιλογή ρίσκου διαβεβαιώνοντας όμως ότι η Hines ήρθε για να μείνει, κάτι που δικαίωσε το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, με το πρώτο «χτύπημα»-ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα, που αφορούσε την απόκτηση του ξενοδοχείου «Athens Ledra» στη Λ. Συγγρού -μαζί με τη Henderson Park και τον όμιλο του Γ. Δασκαλαντωνάκη-, φέρνοντας στην Αθήνα τον ξενοδοχειακό κολοσσό Hyatt.Εκτοτε ο Πωλ Γομόπουλος , Senior Managing Director και επικεφαλής της Hines Ελλάδος, έχει προχωρήσει σε ένα μπαράζ επενδύσεων αναδεικνύοντας τον αμερικανικό όμιλο, με τα 90 δισ. δολάρια υπό διαχείριση, σε έναν από τους πλέον δραστήριους παίκτες του εγχώριου real estate, με «κινήσεις ματ», όπως στον τουρισμό, με εξαγορές ξενοδοχείων, στα κτίρια γραφείων, και βέβαια με το Project Voula, των 136 εκατ. ευρώ.Παράλληλα οργανώνει τα επόμενα βήματα, τα οποία, εκτός του τουρισμού, των κατοικιών και των επαγγελματικών ακινήτων, θα εστιάσουν και στον τομέα των logistics. Ο Πωλ Γομόπουλος σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο και πήρε MBA από το περίφημο Harvard Business School. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Hines το 2006 από τα γραφεία στο Λονδίνο, εργάστηκε για τα Hines European Development Fund I και II, ενώ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με ξενοδοχειακά και οικιστικά projects στην Ισπανία.Από φοιτητής ακόμη στο Χάρβαρντ, είχε μοιραστεί την αγάπη του για την ποίηση του Καβάφη, αλλά και το όνειρό του, στα 70 του, να απολαμβάνει το ούζο του με φίλους «καθισμένος σε μια παραθαλάσσια ψαροταβέρνα στο χωριό μου με τη μυρωδιά του Αιγαίου».«Στήνει» το εργοστάσιο μπαταριών της VolkswagenΜια Ελληνίδα μάνατζερ με πολυετή παρουσία στον ανδροκρατούμενο χώρο της αυτοκίνησης είναι η Ευστρατία Ζαφειρίου, η οποία από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχει αναλάβει επικεφαλής της οργάνωσης του νέου εργοστασίου μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που κατασκευάζει η Volkswagen στο Salzgitter της Γερμανίας (Head of GLOBAL PMO Standard Factory - Power Co. SE). Το συγκεκριμένο εργοστάσιο, τα εγκαίνια κατασκευής του οποίου έκανε στις 7 Ιουλίου ο καγκελάριος Ολαφ Σολτς, αποτελεί την αφετηρία ενός αναπτυξιακού σχεδίου παγκόσμιας κλίμακας, με έξι εργοστάσια στην Ευρώπη και προοπτική επιπλέον μονάδων στη Β. Αμερική.Η λειτουργία του θα ξεκινήσει το 2025, ενώ πλέον οι παγκόσμιες δραστηριότητες της VW Group στον χώρο των μπαταριών περνούν υπό την ευθύνη της εταιρείας PowerCo, που μέχρι το 2030 θα επενδύσει περισσότερα από 20 δισ. ευρώ στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Πριν από αυτή τη θέση η κυρία Ζαφειρίου, στην καριέρα της επί 22 χρόνια στον γερμανικό κολοσσό, ήταν επικεφαλής Στρατηγικής Ανάπτυξης στην αυτοκινητοβιομηχανία Audi, υπεύθυνη στο εργοστάσιο της εταιρείας στην Κίνα, ενώ είχε ξεκινήσει στη Volkswagen ως ερευνήτρια στα συστήματα ισχύος.Με καταγωγή από τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, σπούδασε μηχανολόγος στο ΑΠΘ και πήρε το διδακτορικό της στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης. Από το 1993 και για τρία χρόνια εργάστηκε στην εταιρεία ESGmbH και δύο χρόνια μετά εντάχθηκε στο στελεχιακό δυναμικό της Volkswagen.Ο «γκουρού» των ενεργειακών αγορώνΣτο Σαν Φρανσίσκο εδρεύει ένας ακόμη διεθνής Ελληνας, ο δρ Αλεξ Παπαλεξόπουλος. Ο ιδρυτής και πρόεδρος της ECCO International και επικεφαλής της Zome Energy θεωρείται «γκουρού» των ενεργειακών αγορών, αλλά και «αρχιτέκτονας» πολλών χρηματιστηρίων ενέργειας ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και του ελληνικού. Μέσω της ECCO International έχει συνεργαστεί στενά τα προηγούμενα χρόνια τόσο με τη ΡΑΕ, τον (πρώην) ΛΑΓΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ, όσο και με ομίλους όπως η ΔΕΗ, η ΤΕΡΝΑ και η Motor Oil.Το βιογραφικό του καλύπτει δεκάδες σελίδες.Με αφετηρία την Αθήνα, ο Α. Παπαλεξόπουλος τελείωσε αριστούχος το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, ενώ, δείχνοντας από νωρίς τις δυνατότητές του, φοιτητής ακόμη, ανέπτυξε για λογαριασμό της ΔΕΗ ένα πρόγραμμα για υπολογιστές σχετικά με τη ρύθμιση της τάσης του συστήματος διανομής. Μετά ταξίδεψε στις ΗΠΑ για μεταπτυχιακά, όπου και καθιερώθηκε ως παγκόσμια αναγνωρισμένος επιστήμονας σε θέματα συστημάτων ενέργειας και ενεργειακών δικτύων. Το 1998 έβαλε τα θεμέλια της ECCO International που εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες εταιρίες εξειδικευμένων υπηρεσιών στον σχεδιασμό αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνων δικτύων, λογισμικού, ανάπτυξης προϊόντων αντιστάθμισης κινδύνου, επενδυτικών σχεδίων κ.ά.Τη δική της σφραγίδα φέρουν χρηματιστήρια ενέργειας και αγορές σε 3 ηπείρους και πολλές χώρες -ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αργεντινή, Γαλλία, Ισπανία, Ελβετία, Πολωνία, Ουγγαρία, Αίγυπτος, Αλβανία και βέβαια Ελλάδα και Κύπρος-, ενώ στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται πολυεθνικοί κολοσσοί του κλάδου.Η πιο επιδραστική επιχειρηματίας του πλανήτηΟταν τον Δεκέμβριο του 2021 το πρακτορείο Bloomberg παρουσίασε το αφιέρωμά του για τις 50 κορυφαίες προσωπικότητες και ιδέες που καθόρισαν το παγκόσμιο επιχειρηματικό τοπίο κατά τη διάρκεια του έτους, στην πρώτη θέση ανέδειξε την Ελληνοαυστραλέζα Βανέσα Πάπαs. Η μόλις 41 ετών εκτελεστική διευθύντρια (Chief Operating Officer) του TikTok πιστώνεται ότι κατάφερε να αναδείξει το κινεζικό κοινωνικό δίκτυο σε κορυφαίο παίκτη της διεθνούς αγοράς των media.Aπόφοιτη του Πανεπιστημίου του Κουίνσλαντ στο Μπρίσμπεϊν, ξεκίνησε την καριέρα της στη Next New Networks, μια εταιρεία που βοηθά δημιουργούς βίντεο να βρουν κοινό για τις ταινίες τους. Το 2011 η Next New Networks εξαγοράστηκε από τη YouTube, με την ίδια να αναλαμβάνει τον ίδιο χρόνο επικεφαλής του διεθνούς τμήματος κοινού της YouTube και, αργότερα, διευθύντρια Δημιουργικού της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, συνέταξε και ένα εγχειρίδιο 100 σελίδων για τους δημιουργούς περιεχομένου του YouTube, με σκοπό την ενίσχυση της απήχησης και της αλληλεπίδρασής τους με το κοινό τους. Οσοι τη γνωρίζουν καλά κάνουν λόγο για ένα ήσυχο και στοχαστικό άτομο, με μουσική παιδεία και βαθύ υπόβαθρο, ενώ την περιγράφουν ως γεννημένη για τον κόσμο των social media και των πολυμέσων.Η Πάπας, που πλέον ζει και εργάζεται στο Λος Αντζελες, βρέθηκε, μεταξύ άλλων, και στο επίκεντρο της διαμάχης μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και της κινεζικής εταιρείας ByteDance, στην οποία ανήκει το TikTok. Σήμερα θεωρείται ότι κατέχει μία από τις πιο αξιοζήλευτες θέσεις στον κόσμο, παρά τις έντονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει λόγω του σκληρού ανταγωνισμού από το Instagram, το YouTube και το Snapchat.Δύο Ελληνες «αυτοκινητάδες» σε διεθνή πόσταΔύο Ελληνες μάνατζερ δίνουν ηχηρό «παρών» στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, κατέχοντας υψηλά πόστα σε δύο γερμανικούς κολοσσούς της αυτοκίνησης. Τριάντα χρόνια κρατάει η σχέση του Δημήτρη Ψυλλάκη με τον όμιλο της Mercedes-Benz. Από το 1992 που ξεκίνησε η συνεργασία του με τον ελληνικό βραχίονα.Το 2001 ανέλαβε καθήκοντα γενικού διευθυντή επιβατικών αυτοκινήτων στη Mercedes-Benz Hellas και μετά την επιτυχημένη θητεία του βγήκε εκτός συνόρων. Η αφετηρία έγινε όταν διορίστηκε πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη Mercedes-Benz Βραζιλίας (2009-2015), για να ακολουθήσει η Mercedes-Benz Κορέας (2015-2019) και το 2020 η ανάληψη της θέσης του CEO της Mercedes-Benz Καναδά. Μετά τη δοκιμασία του σε αυτές τις δύσκολες αγορές, από τον Ιανουάριο του 2021 ο 55χρονος Ελληνας μάνατζερ προήχθη σε CEO της Mercedes-Benz USA, αναλαμβάνοντας παράλληλα υπεύθυνος Μάρκετινγκ και Πωλήσεων του γερμανικού ομίλου για τις αγορές της Β. Αμερικής (ΗΠΑ και Καναδάς).Αντίστοιχα, ο Σπύρος Φίλιππας είναι από τον Οκτώβριο του 2021 επικεφαλής του BMW Group Financial Services για το Μεξικό και ολόκληρη τη Λατινική Αμερική.Ξεκινώντας την καριέρα του από υψηλόβαθμα πόστα στην Toyota Hellas και Mapfre Greece, η δική του αφετηρία στην BMW ήταν το 2006, όταν εγκαινίασε τη δραστηριότητα του BMW Group Financial Services στην Ελλάδα. Πέντε χρόνια μετά, το 2011, ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της BMW Ελλάς. Αργότερα όμως βγήκε και αυτός εκτός συνόρων, καθώς τοποθετήθηκε επικεφαλής του BMW Group Financial Services Middle East, υπεύθυνος για τις υπηρεσίες χρηματοδότησης και χρηματοδοτικής μίσθωσης του γερμανικού ομίλου σε 9 αγορές της περιοχής, με έδρα το Ντουμπάι, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η μετάβασή του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.Στην αφρόκρεμα της ΑρχιτεκτονικήςΔεν ανήκει στην κλασική κατηγορία των μάνατζερ, αλλά ο Κώστας Πουλόπουλος γράφει το δικό του success story στα μεγάλα σαλόνια της Ευρώπης. Παρότι 44 ετών, διετέλεσε από το 2009 Senior Designer του Henning Larsen Αrchitects, ενός εκ των μεγαλυτέρων αρχιτεκτονικών γραφείων στην Ευρώπη που εδρεύει στην Κοπεγχάγη. Με ρίζες από τη Μεσσηνία, μετά την αποφοίτηση από το ΕΜΠ, το 2004, ακολούθησε το Πανεπιστήμιο του Τόκιο με πλήρη υποτροφία του ιαπωνικού υπουργείου Παιδείας και το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής του Chiba Manabu. Από τότε μαζεύει διακρίσεις και πρώτα βραβεία σε διαγωνισμούς, που οδηγούν σε μεγάλα έργα, όπως τα νέα κεντρικά γραφεία των 45.000 τ.μ. της Siemens στο Μόναχο, της φαρμακευτικής Novo Nordisk Global, της τράπεζας Nordea, αλλά και του Frankfurt School of Finance and Management, καθώς και πολλά άλλα κτίρια γραφείων και κατοικιών.Μετά από ένα διάστημα που θήτευσε στην Bjarke Ingels Group, από το 2015 άνοιξε το δικό του αρχιτεκτονικό γραφείο με την ονομασία SquareOne, στην Κοπεγχάγη, όπου διαμένει με την οικογένειά του, αναλαμβάνοντας projects σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα.