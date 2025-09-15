Σενγκούν: «Η μάχη για τη σημαία μας με κάνει περήφανο, θα κάνω τα πάντα για να τη δω να κυματίζει στην κορυφή»
Ο Αλπερέν Σενγκούν έκανε την πρώτη ανάρτησή του μετά το χαμένο τελικό της Τουρκίας με τη Γερμανία στο Eurobasket και έδωσε την υπόσχεση στους συμπατριώτες του ότι η ομάδα του θα επιστρέψει
Ο Αλπερέν Σενγκούν εντυπωσίασε με τις εμφανίσεις του στο EuroBasket 2025 και οδήγησε την Τουρκία στον τελικό της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2001.
Ο σέντερ των Ρόκετς αναδείχθηκε μέλος της καλύτερης πεντάδας του τουρνουά, έχοντας 21.6 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ κατά μέσο όρο.
Ο 23χρονος αστόχησε στα δύο κρισιμότερα σουτ της Τουρκίας στον τελικό με τη Γερμανία και ουσιαστικά ήταν ο μοιραίος για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν και με την επιστροφή του στην πατρίδα του έκανε έναν πρώτο απολογισμό για το EuroBasket 2025, δίνοντας παράλληλα και μια υπόσχεση στους Τούρκους.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σενγκούν σε post στο Instagram: «Αυτό το ταξίδι δεν ήταν μόνο μιας ομάδας, αλλά όλης της Τουρκίας. Είναι πραγματικά δύσκολο να εκφράσω την υπερηφάνεια που νιώθω.
Σε κάθε αγώνα, κάθε προπόνηση, κάθε λεπτό, ένιωθα για άλλη μια φορά την υπερηφάνεια που νιώθω που είμαι μέρος αυτής της χώρας. Γιατί σε κάθε βήμα, κάθε νίκη, κάθε ήττα, ήμασταν μαζί, ενωμένοι.
Εκφράζω την ατελείωτη ευγνωμοσύνη μου στους πολίτες που μας παρακολούθησαν και μας στήριξαν, στο προπονητικό επιτελείο που ήταν πάντα στο πλευρό μας, στους συμπαίκτες μου και στην οικογένειά μου.
Μπορεί να μην καταφέραμε να φορέσουμε αυτό το χρυσό μετάλλιο σήμερα, αλλά το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε καταφέρει είναι η θέση που έχουμε κερδίσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου σε αυτή τη χώρα.
Από εδώ και στο εξής, θα πηγαίνω σε κάθε αγώνα, σε κάθε τουρνουά, με το ίδιο πάθος, αποφασιστικότητα και ακόμη μεγαλύτερη πεποίθηση. Η άνοδος της Τουρκίας στο μπάσκετ θα συνεχιστεί.
Πιστεύω ότι θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερες νίκες μαζί. Η μάχη για τη σημαία μας είναι η μεγαλύτερη υπερηφάνειά μου και όταν επιστρέψουμε εδώ, θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να την δω να κυματίζει στην κορυφή».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
