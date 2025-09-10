Λιμνιάτης: «Η Τουρκία είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλός μας στο Eurobasket αλλά είμαι αισιόδοξος»

Ο προπονητής του Προμηθέα, Γιώργος Λιμνιάτης, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadiο.



Ο παλαίμαχος άσος μίλησε για την πρόκριση επί της Λιθουανίας, το ματς με την Τουρκία αλλά και τον Τζέντι Όσμαν.



Οι δηλώσεις του Γιώργου Λιμνιάτη

Για την εικόνα της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ έως τώρα: «Είναι ξεκάθαρο το ότι έχουμε ταυτότητα, ψυχολογία και ρόλους. Συζητούσαμε στο ξεκίνημα του Ευρωμπάσκετ με το τεχνικό μου επιτελείο ότι η ομάδα θα πάει στην τετράδα, ήμουν σίγουρος ότι η Ελλάδα θα το καταφέρει αυτό. Βλέποντας το χθεσινό παιχνίδι, εκατό φορές να παίζαμε με τους Λιθουανούς. δεν θα χάναμε ούτε μία. Είχαμε πολύ καλή λειτουργία και αμυντική συμπεριφορά, ήμασταν καλύτερη ομάδα και πολύ φυσιολογικά ήρθε το αποτέλεσμα ώστε να διεκδικούμε ένα μετάλλιο στις επόμενες ημέρες».

Για τον αγώνα με τη Λιθουανία: «Ήμουν σίγουρος για τη νίκη, βλέποντας και τη Λιθουανία. Ήταν σημαντική η απουσία του Γιοκουμπάιτις. Θεωρούσα αδιαμφισβήτητο φαβορί την Ελλάδα. Δεν ξέρω εάν οι ίδιοι οι Λιθουανοί πίστευαν ότι θα νικούσαν. Είδαμε μία ομάδα της Λιθουανίας που δεν μπορούσε να σουτάρει. Είναι παράδοξο για τη λιθουανική σχολή. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολλούς αμυντικούς στόχους και ρισκάραμε κάποια σουτ στην περιφέρεια. Στο σύγχρονο μπάσκετ χωρίς σουτ δεν μπορείς να πας πουθενά. Στο τέλος η διαφορά «μαζεύτηκε» γιατί έβαλαν κάποια τρίποντα. Στηρίζεται στο παιχνίδι του Βαλαντσιούνας στη ρακέτα και στο ποστ. Δεν νομίζω ότι στο σύγχρονο μπάσκετ μπορείς να χάσεις ματς από το ποστ. Χρειάζεσαι κι άλλα στοιχεία που η Εθνική τα έχει περισσότερο από τη Λιθουανία».

Για το «κλειδί» της χθεσινής νίκης: «Η αμυντική μας τακτική πρώτα από όλα. Ήμασταν σκληροί, βοήθησαν και τα ατομικά στοιχεία των Λιθουανών. Ο ρυθμός ήταν γρήγορος και είχαμε ευκαιρίες να τρέξουμε. Η αντίδραση μας στο 0-7 ήταν σωστή και δε στοίχισε στην ψυχολογία της ομάδας. Έμεινε προσηλωμένη και χρειάστηκε μία φορά στο ξεκίνημα και στο τρίτο δεκάλεπτο να αντιδράσει όταν μειώθηκε η διαφορά. Τα ριμπάουντ ήταν επίσης αρκετά και τα ελέγχανε απέναντι σε μία ομάδα που είχε τα περισσότερα στο Ευρωμπάσκετ. Με την ομάδα που έχουμε και την ομάδα που αντιμετωπίσαμε, μπορούσαμε να τρέξουμε στον αιφνιδιασμό, είναι πιο “βαριά” από εμάς. Εάν μπαίνανε κάποια παραπάνω σουτ, η διαφορά θα ήταν στους 20 πόντους. Ήταν ξεκάθαρο το πόσο ελέγχαμε τον αγώνα από την αρχή, δεν μπορούσαμε να χάσουμε από αυτή την ομάδα».

Για τον ημιτελικό με την Τουρκία: «Είναι ένα πιο δύσκολο παιχνίδι. Οι Τούρκοι έχουν δείξει μία συνέπεια από την αρχή του τουρνουά. Έχουν ατομικό ταλέντο και ποιότητα με τους Σενγκούν, Οσμάν και Λάρκιν κυρίως. Τα υπόλοιπα παιδιά τους συμπληρώνουν. Θα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι για την Ελλάδα. στο Ευρωμπάσκετ έως τώρα και ο πιο δύσκολος αντίπαλος. Μένω πολύ αισιόδοξος γιατί η Εθνική έχει ψυχολογία, λειτουργία και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις στην επίθεση. Η άμυνα μας είναι πάντα εκεί και έχουμε μεγάλη τύχη να πάμε στον τελικό».

Για τον Οσμάν: «Είναι ένα κομμάτι που το κάνει στον Παναθηναϊκό πολύ. Όταν τρέχει στον αιφνιδιασμό είναι “ταύρος”, έχουμε τα κορμιά όμως για να τον αντιμετωπίσουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι ο Σενγκούν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον πως θα αντιμετωπίσουμε τον Σενγκούν και πώς οι Τούρκοι θα αντιμετωπίσουν τον Αντετοκούνμπο. Ο Οσμάν αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και όλοι έχουν την εικόνα του μέσα από το σκάουτινγκ. Θα υπάρχει το κατάλληλο πλάνο ώστε να μην βρει εύκολους τρόπους και να τον περιορίσουν».



