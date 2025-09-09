Eurobasket 2025: Αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια αλλά επέστρεψε στον αγώνα ο Όσμαν
Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας χτύπησε στο αριστερό του πόδι σε σύγκρουση με τον Πονίτκα στο παιχνίδι με την Πολωνία αλλά επέστρεψε γρήγορα από τα αποδυτήρια

Συναγερμός, αλλά για λίγο, σήμανε  για τον Τζέντι Όσμαν στην Τουρκία. 

Στην 3η περίοδο του προημιτελικού της Τουρκίας με την Πολωνία ο αρχηγός της Τουρκίας συγκρούστηκε με τον Πονίτκα.

Έπεσε στο παρκέ και εν συνεχεία αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια. 

Μετά από λίγα λεπτά όμως επέστρεψε στον πάγκο της Τουρκίας χωρίς να δείχνει ότι έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα.  Στο 5.09 πριν το φινάλε επέστρεψε και στο παρκέ! 





