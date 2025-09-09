Eurobasket 2025: Αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια αλλά επέστρεψε στον αγώνα ο Όσμαν

Ο αρχηγός της εθνικής Τουρκίας χτύπησε στο αριστερό του πόδι σε σύγκρουση με τον Πονίτκα στο παιχνίδι με την Πολωνία αλλά επέστρεψε γρήγορα από τα αποδυτήρια