Eurobasket 2025, Τουμπέλις: «Περίμενα καιρό να αντιμετωπίσω κάποιον σαν τον Γιάννη»
O Αζουόλας Τουμπέλις θα κληθεί να παίξει κόντρα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Ελλάδα - Λιθουανία
Ο Αζουόλας Τουμπέλις περιμένει πως και πως το παιχνίδι της Λιθουανίας με την Ελλάδα για την προημιτελική φάση του Eurobasket 2025.
Ο Λιθουανός φόργουορντ μίλησε για το παιχνίδι της Τρίτης και στάθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Περίμενα πολύ καιρό να αντιμετωπίσω κάποιον σαν κι αυτόν. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι, δεν χρειάζεται να σας πω τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα.
Ο Γιάννης είναι διαφορετικός. Έχει περισσότερη δύναμη, έχει συνηθίσει να παίζει μπάσκετ τόσο στη FIBA όσο και στο NBA. Σουτάρει καλά την μπάλα, είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά πώς θα προσπαθήσουμε να τον αντιμετωπίσουμε δεν μπορώ να το πω».
