EuroBasket 2025: Η Γερμανία πάτησε γκάζι στο τέλος και προκρίθηκε στην οκτάδα, 85-58 την Πορτογαλία - Βίντεο

Η Γερμανία παρότι συνάντησε αντίσταση για τρία δεκάλεπτα από τους Πορτογάλους, είδε τον Μάοντο Λο να «ξεκλειδώνει» την ευστοχία τρίποντο και κατ' επέκταση την πρόκριση (85-58) στην οκτάδα του EuroBasket 2025