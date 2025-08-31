Eurobasket 2025: Το Ισραήλ έκανε την έκπληξη με φοβερό Αβντίγια, 82-69 τη Γαλλία - Βίντεο
Αβντίγια και Μάνταρ πήραν στις πλάτες τους την ομάδα του Ισραήλ και πλέον ο τέταρτος όμιλος πήρε «φωτιά» - Θυμίζουμε ότι η Εθνική θα διασταυρωθεί με αυτόν τον όμιλο στους «16»
Το δίδυμο Άβντιγια και Μάνταρ βρέθηκε σε τρομερό απόγευμα και το Ισραήλ επικράτησε της Γαλλίας στην 3η αγωνιστική του Group D' του EuroBasket, φέρνοντας τα πάνω -κάτω.
Οι δύο ομάδες πλέον έχουν το ίδιο ρεκόρ (2-1) με την πρώτη θέση και το πλασάρισμα στον όμιλο να είναι πλέον ορθάνοιχτο. Θυμίζουμε πως ο συγκεκριμένος όμιλος στο Κατοβίτσε είναι αυτός με τον οποίο διασταυρώνεται η Εθνική στη φάση των «16».
Ισραήλ - Γαλλία: Ο αγώνας
Το Ισραήλ απέδειξε πως μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τους Γάλλους στο πρώτο ημίχρονο, με μπροστάρηδες τους Άβντιγια και Μάνταρ.
Οι Γάλλοι ξεκίνησαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν μέχρι και με διψήφια διαφορά μετά το καλάθι του Φρανσίσκο (10-20, 9΄). Αλλά σταδιακά το Ισραήλ επέστρεψε στο ματς. Με τον Μάνταρ να αναλαμβάνει ρόλο σκόρερ, οι Ισραηλινοί προσπέρασαν με 26-25 και το σφιχταγκάλιασμα συνεχίστηκε ως το ημίχρονο, μιας και οι «μπλε» σούταραν 3/13 από την περίμετρο.
Η κατάσταση δεν άλλαξε ούτε στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου. Με τη διαφορά ότι οι Γάλλοι προσπάθησαν να κλέψουν μερικές μπάλες και να φύγουν στο τρανζίσιον. Ο Άβντιγια όμως έβρισκε τις απαντήσεις και όσο οι παίκτες του Φοτού δεν έβρισκαν το χέρι τους από το τρίποντο, τόσο οι Ισραηλινοί το πίστευαν περισσότερο. Δύο τέτοια βρήκαν ο Οκόμπο στο φινάλε της 3ης περιόδου για το 55-56.
Οι Ισραηλινοί δεν το έβαλαν κάτω. Επέστρεψαν ξανά από το -4, με ένα σερί του Άβντιγια για το 63-59 (32') και απομακρύνθηκαν ακόμα περισσότερο με το τρίποντο του Μάνταρ. Οι γκαρντ της Γαλλίας συνέχισαν να αστοχούν και έτσι αναγκάστηκαν να ψάξουν ανατροπή στο τελευταίο τετράλεπτο από το -9 (72-63, 36').
Αυτήν τη φορά δεν υπήρχε κάποιος να τραβήξει τους Γάλλους στο σκοράρισμα, όπως ο Φρανσίσκο με τη Σλοβενία και ο σπουδαίος Άβντιγια συνέχισε το πάρτι που έφτασε ως το 78-63 (39'). Με επιμέρους 27-13 στην τελευταία περίοδο, σφραγίστηκε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις μέχρι στιγμής στους ομίλους του EuroBasket.
Τα δεκάλεπτα: 17-22, 36-36, 55-56, 82-69
Πηγή:www.gazzetta
Israel 🇮🇱 are rolling 🔥#EuroBasket x @TherealIBBA pic.twitter.com/PSyhuHwuIF— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025
