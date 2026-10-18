Πεντάρα της Μπράιτον του Κωστούλα, η Μίλαν 3-2 την Αταλάντα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Δυσκολεύτηκε, αλλά πέρασε η Άρσεναλ από το Νότιγχαμ επικρατώντας με 1-0 της Φόρεστ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με τη Λιντς – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 5-2 της Ρεάλ Σοσιεδάδ επί της – Η Λεβερκούζεν επιβλήθηκε 2-1 της Φράιμπουργκ