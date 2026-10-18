Πεντάρα της Μπράιτον του Κωστούλα, η Μίλαν 3-2 την Αταλάντα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
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Πεντάρα της Μπράιτον του Κωστούλα, η Μίλαν 3-2 την Αταλάντα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης

Δυσκολεύτηκε, αλλά πέρασε η Άρσεναλ από το Νότιγχαμ επικρατώντας με 1-0 της Φόρεστ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με τη Λιντς – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 5-2 της Ρεάλ Σοσιεδάδ επί της – Η Λεβερκούζεν επιβλήθηκε 2-1 της Φράιμπουργκ

Πεντάρα της Μπράιτον του Κωστούλα, η Μίλαν 3-2 την Αταλάντα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα συνεχίζει να κλέβει την παράσταση στην Premier League, αφού διέλυσε με σκορ 5-0 την Κρίσταλ Πάλας. Ο Έλληνας επιθετικός είχε ένα γκολ και μία ασίστ στο παιχνίδι και ήταν ξανά πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα από το Νότιγχαμ επικρατώντας έστω και δύσκολα 1-0 της Φόρεστ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 1-1 μ τη Λιντς.

Στη La Liga μεγάλη νίκη σημείωσε η Σοσιεδάδ που επιβλήθηκε εκτός έδρας της Μάλαγα με 5-2, ενώ η Θέλτα επικράτησε με 2-1 της Αλαβές και η Οσασούνα νίκησε με 2-0 τη νεοφώτιστη Σανταντέρ.

Στην Bundesliga η Λεβερκούζεν διατηρήθηκε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή νικώντας με 2-1 τη Φράιμπουργκ, ενώ η Χόφενχαϊμ έκανε διπλό με το ίδιο σκορ κόντρα στη Γκλάντμπαχ.

Σε ματς με δραματικό χαρακτήρα στη Serie A η Μίλαν νίκησε με σκορ 3-2 την Αταλάντα, ενώ η Φιορεντίνα συνεχίζει να παραπαίει, καθώς ηττήθηκε από την εξαιρετική Κόμο με σκορ 3-1 εντός έδρας.


Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Premier League:

Σάββατο 17/10

Έβερτον-Τσέλσι 0-2 (46', 90' Νέτο)

Έβερτον - Τσέλσι: 0-2 (MD 7, 17/10/2026)


Μάντσεστερ Σίτι-Ίπσουιτς 3-2 (19' Φόντεν, 34', 69' Χάαλαντ - 21' Μαέντα, 90' πεν. Φλέμινγκ)

Μάντσεστερ Σίτι - Ίπσουιτς: 3-2 (MD 7, 17/10/2026)


Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 1-2 (44' Λιούις-Πότερ - 62' Μουνιόθ, 70' Ίσακ)

Κλείσιμο
Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ: 1-2 (MD 7, 17/10/2026)


Φούλαμ-Χαλ 1-0 (33' Ιγουόμπι)

Φούλαμ - Χαλ: 1-0 (MD 7, 17/10/2026)


Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-1 (36' Μανζαμπί)

Νιουκάστλ - Άστον Βίλα: 0-1 (MD 7, 17/10/2026)


Κυριακή 18/10

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1 (51' Κάλβερτ-Λιούιν - 35' Εμπεμό)

Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: 1-1 (MD 7, 18/10/2026)


Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 2-0 (6' Ταβερνίερ, 48' Εβανίλσον)

Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ: 2-0 (MD 7, 18/10/2026)


Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 5-0 (4' αυτ. Κανβό, 7' Γκόμεζ, 10' Αγιαρί, 49' Κωστούλας, 84' Χίνσελγουντ)

Μπράιτον – Κρίσταλ Πάλας: 5-0 (MD 7, 18/10/2026)


Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-1 (80' Μαντουέκε)

Νότιγχαμ Φόρεστ - Άρσεναλ: 0-1 (MD 7, 18/10/2026)


Δευτέρα 19/10

Τότεναμ-Κόβεντρι (22:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 18
Μπράιτον 16
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Μπρέντφορντ 10
Έβερτον 10
Λιντς 10
Χαλ 9
Ίπσουιτς 9
Άστον Βίλα 8
Νιούκαστλ 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Κόβεντρι 6
Μπόρνμουθ 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Φούλαμ 5
Σάντερλαντ 4
Τότεναμ 3


Το προφίλ της 9ης αγωνιστικής της La Liga:

Παρασκευή (16/10)
Ντεπορτίβο-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσόνγκο - 82' Ρεκένα)

RC DEPORTIVO 1 - 1 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σάββατο (17/10)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (89' Μπαένα)

RCD ESPANYOL 0 - 1 ATLÉTICO DE MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βιγιαρεάλ-Έλτσε 0-0

VILLARREAL CF 0 - 0 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μπέτις-Μπαρτσελόνα 2-5 (27’ Γκόμες, 54’ Εθαλθουλί - 10’ Γιαμάλ, 41’ Ρόδρι, 51’ Ζεσούς, 62’ Γλαρθία, 81’ Όλμο)Βαλένθια-Αθλέτικ

REAL BETIS 2 - 5 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο    0-0

VALENCIA CF 0 - 0 ATHLETIC CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Κυριακή (18/10)
Οσασούνα-Σανταντέρ 2-0 (9’ πεν. Μπουντιμίρ, 88’ Οσαμπέλα)

CA OSASUNA 2 - 0 R. RACING CLUB | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Θέλτα-Αλαβές 2-1 ( 53’ Γιούτγκλα, 71’ Ροντρίγκεζ – 87’ Νοβόα)

CELTA 2 - 1 DEPORTIVO ALAVÉS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μάλαγα-Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-5 (54’ Νίνιο, 66’ Μαρτίνεθ - 3’ Κουμπό, 26’ Όσκαρσον, 59’, 67’ Ογιαρθάμπαλ, 73’ Γκέδες)

MÁLAGA CF 2 - 5 REAL SOCIEDAD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 4-1 (30' Γκιουλέρ, 37',63'πέν. Μπαπέ, 82' Ντιομαντέ - 80' Μπουένο)

REAL MADRID 4 - 1 SEVILLA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Δευτέρα (19/10)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο (22:00)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπέτις 19
Σοσιεδάδ 16
Σεβίλλη 14
Θέλτα 11
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 11
Οσασούνα 11
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -7αγ.
Βιγιαρεάλ 9
Εσπανιόλ 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8 -7αγ.
Χετάφε 8 -8αγ.
Σανταντέρ 8
Λεβάντε 7
Έλτσε 7
Βαλένθια 6
Μάλαγα 4

Αναλυτικά τα αποτελέσματα κι οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία 1-0 (77' Εμπνουταλίμπ)

Frankfurt Bounce Back! | EINTRACHT FRANKFURT - 1. FC KÖLN | Highlights | Matchday 6 – Bundesliga


Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Αμβούργο-Στουτγκάρδη 1-0 (88’ Μούχαϊμ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Βέρντερ Βρέμης-Πάντερμπορν 2-2 (59’, 65’πέν. Φίλκρουγκ - 18’ Μαρίνο, 30’ Τίγκες) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Σάλκε-Μάιντς 0-1 (24’ Τίετζ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Έλφερσμπεργκ-Άουγκσμπουργκ 4-3 (4' Πετκόφ, 7' Γκίντερ, 28' Ρορ, 89' Σμαλ - 45'+9'πέν. Ρίντερ, 76'πέν. Γκρέγκοριτς, 90' Κιομούρ)

Seven-Goal THRILLER! | SV ELVERSBERG - FC AUGSBURG | Highlights | Matchday 6 – Bundesliga 2026/27


Μπάγερν-Λειψεία 6-1 (12’, 47’, 69’ Ντίας, 26’ Πάβλοβιτς, 34’ Ολίσε, 53’ Κέιν – 90’+1’ Μαξίμοβιτς)

Díaz And Co Crush Leipzig! | FC BAYERN - RB LEIPZIG | Highlights | Matchday 6 – Bundesliga 2026/27


Μπάγερ Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 2-1 (19', 76' Μάζα - 14' Σέρχαντ)

MATCHWINNER Schick! | BAYER 04 LEVERKUSEN - SC FREIBURG | Highlights | Matchday 6 – Bundesliga 26/27


Γκλάντμπαχ-Χοφενχάιμ 1-2 ( 49’ Μόγια - 11’ Κόντε, 54’ Πρας)

Hoffenheim Edge Past Gladbach! | BORUSSIA M'GLADBACH - HOFFENHEIM | Highlights | MD 6 – Bundesliga


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 14
Ντόρτμουντ 14
Λεβερκούζεν 13
Φράιμπουργκ 13
Μάιντς 10
Έλφερσμπεργκ 10
Λειψία 9
Αμβούργο 9
Άουγκσμπουργκ 8
Βέρντερ Βρέμης 8
Άϊντραχτ Φρανκ. 8
Κολωνία 7
Χοφενχάιμ 6
Στουτγκάρδη 6
Σάλκε 5
Ουνιόν Βερολίνου 5
Πάντερμπορν 4
Γκλάντμπαχ 0 

Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Serie A:
Παρασκευή 16/10
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9’ Κάλο, 26’, 30’, 57’ Ραϊμόντο – 15’ Μπεράρντι, 37’ Θόρστβεντ)

Raimondo Hits THREE! | FROSINONE-SASSUOLO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Σάββατο 17/10
Βενέτσια-Νάπολι 1-0 (49' Άνταμς)

Adams Delivers HUGE Upset! | VENEZIA-NAPOLI | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Μπολόνια-Ίντερ 1-3 (10’ Ποπέγκα – 44’ Τουράμ, 69’ Αουγκούστο, 83’ Μπόνι)

Comeback Kings Do It Again | BOLOGNA-INTER | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Ρόμα-Τζένοα           2-0 (50′ Κάστρο, 68′ Λούλι)    

No Malen, No Problem | ROMA-GENOA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Κυριακή 18/10
Ουντινέζε-Λέτσε 0-3 (11' Γκασπάρ, 33' Εντρί, 86' Ζίμπερτ)

Standout Performance Earns Lecce Three Points | UDINESE-LECCE | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Φιορεντίνα-Κόμο 1-3 (42' Πόνγκρατσιτς - 32' Λιμπεράλι, 36' Πας, 56' Δουβίκας)

Liberali Scores First With Como | FIORENTINA-COMO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Μίλαν-Αταλάντα 3-2 (25’ Ράμος, 43’ Ραμπιό, 57’ Γκιλά – 66’ Γκαετάνο, 81’ Κρστοβιτς)

Rossoneri Claim Five-Goal Thriller | MILAN-ATALANTA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Γιουβέντους-Λάτσιο 0-3 (37' Πρόβστγκααρντ, 66' Ίσακσεν, 89' Ντέλε-Μπασίρου)

Bianconeri Stunned On Home Soil | JUVENTUS-LAZIO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27


Δευτέρα 19/10

Μόντσα-Κάλιαρι (19:30)
Πάρμα-Τορίνο (21:45)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ίντερ 19
Λάτσιο 19
Ρόμα 17
Μίλαν 15
Κόμο 14
Κάλιαρι 13 -6αγ.
Φροζινόνε 13
Γιουβέντους 11
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Λέτσε 9
Σασουόλο 8
Τορίνο 7 -6αγ.
Μπολόνια 5
Μόντσα 4 -6αγ.
Πάρμα 4 -6αγ.
Φιορεντίνα 4
Ουντινέζε 4
Τζένοα 4
Βενέτσια 3



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