Πεντάρα της Μπράιτον του Κωστούλα, η Μίλαν 3-2 την Αταλάντα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Πεντάρα της Μπράιτον του Κωστούλα, η Μίλαν 3-2 την Αταλάντα, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Δυσκολεύτηκε, αλλά πέρασε η Άρσεναλ από το Νότιγχαμ επικρατώντας με 1-0 της Φόρεστ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 1-1 εκτός έδρας με τη Λιντς – Μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 5-2 της Ρεάλ Σοσιεδάδ επί της – Η Λεβερκούζεν επιβλήθηκε 2-1 της Φράιμπουργκ
Η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα συνεχίζει να κλέβει την παράσταση στην Premier League, αφού διέλυσε με σκορ 5-0 την Κρίσταλ Πάλας. Ο Έλληνας επιθετικός είχε ένα γκολ και μία ασίστ στο παιχνίδι και ήταν ξανά πρωταγωνιστής για την ομάδα του. Η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα από το Νότιγχαμ επικρατώντας έστω και δύσκολα 1-0 της Φόρεστ, ενώ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 1-1 μ τη Λιντς.
Στη La Liga μεγάλη νίκη σημείωσε η Σοσιεδάδ που επιβλήθηκε εκτός έδρας της Μάλαγα με 5-2, ενώ η Θέλτα επικράτησε με 2-1 της Αλαβές και η Οσασούνα νίκησε με 2-0 τη νεοφώτιστη Σανταντέρ.
Στην Bundesliga η Λεβερκούζεν διατηρήθηκε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή νικώντας με 2-1 τη Φράιμπουργκ, ενώ η Χόφενχαϊμ έκανε διπλό με το ίδιο σκορ κόντρα στη Γκλάντμπαχ.
Σε ματς με δραματικό χαρακτήρα στη Serie A η Μίλαν νίκησε με σκορ 3-2 την Αταλάντα, ενώ η Φιορεντίνα συνεχίζει να παραπαίει, καθώς ηττήθηκε από την εξαιρετική Κόμο με σκορ 3-1 εντός έδρας.
Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Premier League:
Σάββατο 17/10
Έβερτον-Τσέλσι 0-2 (46', 90' Νέτο)
Μάντσεστερ Σίτι-Ίπσουιτς 3-2 (19' Φόντεν, 34', 69' Χάαλαντ - 21' Μαέντα, 90' πεν. Φλέμινγκ)
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 1-2 (44' Λιούις-Πότερ - 62' Μουνιόθ, 70' Ίσακ)
Φούλαμ-Χαλ 1-0 (33' Ιγουόμπι)
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-1 (36' Μανζαμπί)
Στη La Liga μεγάλη νίκη σημείωσε η Σοσιεδάδ που επιβλήθηκε εκτός έδρας της Μάλαγα με 5-2, ενώ η Θέλτα επικράτησε με 2-1 της Αλαβές και η Οσασούνα νίκησε με 2-0 τη νεοφώτιστη Σανταντέρ.
Στην Bundesliga η Λεβερκούζεν διατηρήθηκε σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή νικώντας με 2-1 τη Φράιμπουργκ, ενώ η Χόφενχαϊμ έκανε διπλό με το ίδιο σκορ κόντρα στη Γκλάντμπαχ.
Σε ματς με δραματικό χαρακτήρα στη Serie A η Μίλαν νίκησε με σκορ 3-2 την Αταλάντα, ενώ η Φιορεντίνα συνεχίζει να παραπαίει, καθώς ηττήθηκε από την εξαιρετική Κόμο με σκορ 3-1 εντός έδρας.
Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Premier League:
Σάββατο 17/10
Έβερτον-Τσέλσι 0-2 (46', 90' Νέτο)
Μάντσεστερ Σίτι-Ίπσουιτς 3-2 (19' Φόντεν, 34', 69' Χάαλαντ - 21' Μαέντα, 90' πεν. Φλέμινγκ)
Μπρέντφορντ-Λίβερπουλ 1-2 (44' Λιούις-Πότερ - 62' Μουνιόθ, 70' Ίσακ)
Φούλαμ-Χαλ 1-0 (33' Ιγουόμπι)
Νιούκαστλ-Άστον Βίλα 0-1 (36' Μανζαμπί)
Κυριακή 18/10
Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-1 (51' Κάλβερτ-Λιούιν - 35' Εμπεμό)
Μπόρνμουθ-Σάντερλαντ 2-0 (6' Ταβερνίερ, 48' Εβανίλσον)
Μπράιτον-Κρίσταλ Πάλας 5-0 (4' αυτ. Κανβό, 7' Γκόμεζ, 10' Αγιαρί, 49' Κωστούλας, 84' Χίνσελγουντ)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 0-1 (80' Μαντουέκε)
Δευτέρα 19/10
Τότεναμ-Κόβεντρι (22:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Μάντσεστερ Σίτι 21
Άρσεναλ 18
Μπράιτον 16
Τσέλσι 13
Λίβερπουλ 12
Μπρέντφορντ 10
Έβερτον 10
Λιντς 10
Χαλ 9
Ίπσουιτς 9
Άστον Βίλα 8
Νιούκαστλ 8
Κρίσταλ Πάλας 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Κόβεντρι 6
Μπόρνμουθ 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Φούλαμ 5
Σάντερλαντ 4
Τότεναμ 3
Το προφίλ της 9ης αγωνιστικής της La Liga:
Παρασκευή (16/10)
Ντεπορτίβο-Λεβάντε 1-1 (63' Ενσόνγκο - 82' Ρεκένα)
Σάββατο (17/10)
Εσπανιόλ-Ατλέτικο Μαδρίτης 0-1 (89' Μπαένα)
Βιγιαρεάλ-Έλτσε 0-0
Μπέτις-Μπαρτσελόνα 2-5 (27’ Γκόμες, 54’ Εθαλθουλί - 10’ Γιαμάλ, 41’ Ρόδρι, 51’ Ζεσούς, 62’ Γλαρθία, 81’ Όλμο)Βαλένθια-Αθλέτικ
Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-0
Κυριακή (18/10)
Οσασούνα-Σανταντέρ 2-0 (9’ πεν. Μπουντιμίρ, 88’ Οσαμπέλα)
Θέλτα-Αλαβές 2-1 ( 53’ Γιούτγκλα, 71’ Ροντρίγκεζ – 87’ Νοβόα)
Μάλαγα-Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-5 (54’ Νίνιο, 66’ Μαρτίνεθ - 3’ Κουμπό, 26’ Όσκαρσον, 59’, 67’ Ογιαρθάμπαλ, 73’ Γκέδες)
Ρεάλ Μαδρίτης-Σεβίλλη 4-1 (30' Γκιουλέρ, 37',63'πέν. Μπαπέ, 82' Ντιομαντέ - 80' Μπουένο)
Δευτέρα (19/10)
Χετάφε-Ράγιο Βαγεκάνο (22:00)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 9 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 27
Ατλέτικο Μαδρίτης 22
Ρεάλ Μαδρίτης 21
Μπέτις 19
Σοσιεδάδ 16
Σεβίλλη 14
Θέλτα 11
Αλαβές 11
Λα Κορούνια 11
Οσασούνα 11
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9 -7αγ.
Βιγιαρεάλ 9
Εσπανιόλ 8
Ράγιο Βαγεκάνο 8 -7αγ.
Χετάφε 8 -8αγ.
Σανταντέρ 8
Λεβάντε 7
Έλτσε 7
Βαλένθια 6
Μάλαγα 4
Αναλυτικά τα αποτελέσματα κι οι σκόρερ της 6ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Άϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία 1-0 (77' Εμπνουταλίμπ)
Ουνιόν Βερολίνου-Ντόρτμουντ 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Αμβούργο-Στουτγκάρδη 1-0 (88’ Μούχαϊμ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Πάντερμπορν 2-2 (59’, 65’πέν. Φίλκρουγκ - 18’ Μαρίνο, 30’ Τίγκες) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σάλκε-Μάιντς 0-1 (24’ Τίετζ) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Έλφερσμπεργκ-Άουγκσμπουργκ 4-3 (4' Πετκόφ, 7' Γκίντερ, 28' Ρορ, 89' Σμαλ - 45'+9'πέν. Ρίντερ, 76'πέν. Γκρέγκοριτς, 90' Κιομούρ)
Μπάγερν-Λειψεία 6-1 (12’, 47’, 69’ Ντίας, 26’ Πάβλοβιτς, 34’ Ολίσε, 53’ Κέιν – 90’+1’ Μαξίμοβιτς)
Μπάγερ Λεβερκούζεν-Φράιμπουργκ 2-1 (19', 76' Μάζα - 14' Σέρχαντ)
Γκλάντμπαχ-Χοφενχάιμ 1-2 ( 49’ Μόγια - 11’ Κόντε, 54’ Πρας)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 14
Ντόρτμουντ 14
Λεβερκούζεν 13
Φράιμπουργκ 13
Μάιντς 10
Έλφερσμπεργκ 10
Λειψία 9
Αμβούργο 9
Άουγκσμπουργκ 8
Βέρντερ Βρέμης 8
Άϊντραχτ Φρανκ. 8
Κολωνία 7
Χοφενχάιμ 6
Στουτγκάρδη 6
Σάλκε 5
Ουνιόν Βερολίνου 5
Πάντερμπορν 4
Γκλάντμπαχ 0
Το προφίλ της 7ης αγωνιστικής της Serie A:
Παρασκευή 16/10
Φροζινόνε-Σασουόλο 4-2 (9’ Κάλο, 26’, 30’, 57’ Ραϊμόντο – 15’ Μπεράρντι, 37’ Θόρστβεντ)
Σάββατο 17/10
Βενέτσια-Νάπολι 1-0 (49' Άνταμς)
Μπολόνια-Ίντερ 1-3 (10’ Ποπέγκα – 44’ Τουράμ, 69’ Αουγκούστο, 83’ Μπόνι)
Ρόμα-Τζένοα 2-0 (50′ Κάστρο, 68′ Λούλι)
Κυριακή 18/10
Ουντινέζε-Λέτσε 0-3 (11' Γκασπάρ, 33' Εντρί, 86' Ζίμπερτ)
Φιορεντίνα-Κόμο 1-3 (42' Πόνγκρατσιτς - 32' Λιμπεράλι, 36' Πας, 56' Δουβίκας)
Μίλαν-Αταλάντα 3-2 (25’ Ράμος, 43’ Ραμπιό, 57’ Γκιλά – 66’ Γκαετάνο, 81’ Κρστοβιτς)
Γιουβέντους-Λάτσιο 0-3 (37' Πρόβστγκααρντ, 66' Ίσακσεν, 89' Ντέλε-Μπασίρου)
Δευτέρα 19/10
Μόντσα-Κάλιαρι (19:30)
Πάρμα-Τορίνο (21:45)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ίντερ 19
Λάτσιο 19
Ρόμα 17
Μίλαν 15
Κόμο 14
Κάλιαρι 13 -6αγ.
Φροζινόνε 13
Γιουβέντους 11
Νάπολι 10
Αταλάντα 9
Λέτσε 9
Σασουόλο 8
Τορίνο 7 -6αγ.
Μπολόνια 5
Μόντσα 4 -6αγ.
Πάρμα 4 -6αγ.
Φιορεντίνα 4
Ουντινέζε 4
Τζένοα 4
Βενέτσια 3
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