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Μουντιάλ 2026: Μύδροι του προέδρου της Νότιας Κορέας κατά του Ομοσπονδιακού προπονητή μετά τον αποκλεισμό
Μουντιάλ 2026: Μύδροι του προέδρου της Νότιας Κορέας κατά του Ομοσπονδιακού προπονητή μετά τον αποκλεισμό
Ο ηγέτης της Νότιας Κορέας Λι Τζαε Μιουνγκ κατήγγειλε «ευνοιοκρατία» στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία και εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του προπονητή της Εθνικής Χονγκ Μιουνγκ Μπο
Η Νότια Κορέα ξεκίνησε εντυπωσιακά την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο πανηγυρίζοντας τη νίκη με ανατροπή κόντρα στην Τσεχία, αλλά στη συνέχεια έχασε τόσο από το Μεξικό όσο και από τη Νότια Αφρική με αποτέλεσμα να βρεθεί εκτός συνέχειας.
Μια σοκαριστική εξέλιξη για του Ασιάτες που ταξίδεψαν στη Βόρεια Αμερική με πολλά όνειρα, αλλά το αγωνιστικό ναυάγιο προκάλεσε τεράστιες αναταράξεις και σε πολιτικό επίπεδο.
Ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιουνγκ, με ποστάρισμα του στο Χ έκανε λόγο «ευνοιοκρατία» στις επιλογές των ποδοσφαιριστών της αποστολής και εξαπέλυσε επίθεση κατά του ομοσπονδιακού προπονητή, Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ενώ παράλληλα ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, για τα πεπραγμένα της εθνικής στο Μουντιάλ.
«Δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα, είμαι εντελώς μπερδεμένος» έγραψε ο Λι Τζάε Μιουνγκ στο X και συνέχισε με τον ίδιο καυστικό τρόπο: «Για άλλη μια φορά, έχει αποδειχθεί ότι οι αποφάσεις για την επιλογή προσώπων είναι το παν. Όταν η λογική 'οι δικοί μας έναντι των άλλων', τίθεται σε προτεραιότητα έναντι της ικανότητας, και ένας ανίκανος άνθρωπος επιλέγεται ως ηγέτης, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο σαν τη μέρα».
Ο Λι Τζάε αναφερόταν ξεκάθαρο στον ομοσπονδιακό τεχνικό Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ο οποίος επέστρεψε στην Εθνική ομάδα το 2024 , εν μέσω κατηγοριών για ευνοιοκρατία και αδιαφανή διαδικασία πρόσληψης από τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο λόγος που τέτοιοι αποτυχημένοι διορισμοί —οι οποίοι αδυνατούν να διακρίνουν το δημόσιο από το ιδιωτικό συμφέρον και θέτουν το προσωπικό όφελος πάνω από το κοινό καλό— είναι εφικτοί, έγκειται στο ότι είναι αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθούν, να εξεταστούν και να λογοδοτήσουν όσοι κατέχουν την εξουσία των διορισμών», συνέχισε ο Λι Τζάε Μιουνγκ και κατέληξε: «Η αποτυχία να προκριθεί... η οποία έχει αφήσει το κοινό απογοητευμένο, φαίνεται να είναι αποτέλεσμα οργανωτικών και στελεχιακών αποτυχιών. Ζητώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού να διερευνήσει διεξοδικά τις ακριβείς συνθήκες αυτού του περιστατικού, να αναλύσει τα αίτιά του, να αναπτύξει μέτρα για την αποτροπή επανάληψής του και να διασφαλίσει τη βελτίωση».
Να σημειώσουμε ότι μέσα σε λίγες ώρες η καμπάνια για την Χονγκ-Μπο συγκέντρωσε γρήγορα τις απαιτούμενες υπογραφές για μια αρχική εξέταση, ενώ αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν καταστήματα με πινακίδες που απαγορεύουν την είσοδο στον Χονγκ έχουν γίνει viral στη Νότια Κορέα.
Μια σοκαριστική εξέλιξη για του Ασιάτες που ταξίδεψαν στη Βόρεια Αμερική με πολλά όνειρα, αλλά το αγωνιστικό ναυάγιο προκάλεσε τεράστιες αναταράξεις και σε πολιτικό επίπεδο.
Ο πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε Μιουνγκ, με ποστάρισμα του στο Χ έκανε λόγο «ευνοιοκρατία» στις επιλογές των ποδοσφαιριστών της αποστολής και εξαπέλυσε επίθεση κατά του ομοσπονδιακού προπονητή, Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ενώ παράλληλα ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού, για τα πεπραγμένα της εθνικής στο Μουντιάλ.
«Δεν είμαι απλώς έκπληκτος από αυτό το απροσδόκητο αποτέλεσμα, είμαι εντελώς μπερδεμένος» έγραψε ο Λι Τζάε Μιουνγκ στο X και συνέχισε με τον ίδιο καυστικό τρόπο: «Για άλλη μια φορά, έχει αποδειχθεί ότι οι αποφάσεις για την επιλογή προσώπων είναι το παν. Όταν η λογική 'οι δικοί μας έναντι των άλλων', τίθεται σε προτεραιότητα έναντι της ικανότητας, και ένας ανίκανος άνθρωπος επιλέγεται ως ηγέτης, το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο σαν τη μέρα».
🎙️ | 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐋𝐄𝐄: "𝐖𝐄 𝐖𝐈𝐋𝐋 𝐇𝐎𝐋𝐃 𝐓𝐇𝐄 𝐊𝐅𝐀 𝐀𝐂𝐂𝐎𝐔𝐍𝐓𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐒𝐎 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐇𝐀𝐏𝐏𝐄𝐍 𝐀𝐆𝐀𝐈𝐍..." 😤— Joel Kim (@KNTFootball) June 28, 2026
President of South Korea, Lee Jae-myung weighed in on the World Cup debacle with a lengthy but thorough message vowing reform and… pic.twitter.com/UWsxxRiMtg
Ο Λι Τζάε αναφερόταν ξεκάθαρο στον ομοσπονδιακό τεχνικό Χονγκ Μιουνγκ-μπο, ο οποίος επέστρεψε στην Εθνική ομάδα το 2024 , εν μέσω κατηγοριών για ευνοιοκρατία και αδιαφανή διαδικασία πρόσληψης από τα κορεατικά μέσα ενημέρωσης.
Ο λόγος που τέτοιοι αποτυχημένοι διορισμοί —οι οποίοι αδυνατούν να διακρίνουν το δημόσιο από το ιδιωτικό συμφέρον και θέτουν το προσωπικό όφελος πάνω από το κοινό καλό— είναι εφικτοί, έγκειται στο ότι είναι αδύνατο ή εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθούν, να εξεταστούν και να λογοδοτήσουν όσοι κατέχουν την εξουσία των διορισμών», συνέχισε ο Λι Τζάε Μιουνγκ και κατέληξε: «Η αποτυχία να προκριθεί... η οποία έχει αφήσει το κοινό απογοητευμένο, φαίνεται να είναι αποτέλεσμα οργανωτικών και στελεχιακών αποτυχιών. Ζητώ από το Υπουργείο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού να διερευνήσει διεξοδικά τις ακριβείς συνθήκες αυτού του περιστατικού, να αναλύσει τα αίτιά του, να αναπτύξει μέτρα για την αποτροπή επανάληψής του και να διασφαλίσει τη βελτίωση».
Να σημειώσουμε ότι μέσα σε λίγες ώρες η καμπάνια για την Χονγκ-Μπο συγκέντρωσε γρήγορα τις απαιτούμενες υπογραφές για μια αρχική εξέταση, ενώ αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν καταστήματα με πινακίδες που απαγορεύουν την είσοδο στον Χονγκ έχουν γίνει viral στη Νότια Κορέα.
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