Η μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη του Μουντιάλ είναι η… διαιτησία – Κι όπου υπάρχει θέμα… ο Μάκελι!
SPORTS

Η μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη του Μουντιάλ είναι η… διαιτησία – Κι όπου υπάρχει θέμα… ο Μάκελι!

Προκαλεί έκπληξη μέχρι στιγμής στο Παγκόσμιο Κύπελλο το γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες για τη διαιτησία είναι περιορισμένες

Η μεγαλύτερη μέχρι τώρα έκπληξη του Μουντιάλ είναι η… διαιτησία – Κι όπου υπάρχει θέμα… ο Μάκελι!
Εξαιρετικά περιορισμένες θα μπορούσε να πει κανείς, αν και έχουν υπάρξει τρεις περιπτώσεις που τράβηξαν την προσοχή.

Η διοργάνωση εξελίσσεται σε γενικές γραμμές ομαλά, με λίγα διαιτητικά λάθη, ωστόσο δεν λείπουν οι αντιδράσεις με αιτήματα για επαναλήψεις αγώνων και επίσημες προσφυγές προς τη FIFA.

Σε έναν από αυτούς, ο γνωστός μας Ντάνι Μακέλι βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχου VAR για πιθανή λανθασμένη ταυτοποίηση σε φάση μεταξύ του Μιγκέλ Αλμιρόν της Παραγουάης και του Τιμ Ριμ των ΗΠΑ στο ματς του Λος Άντζελες.

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