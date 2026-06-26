Παναθηναϊκός: Στο προσκήνιο ο Μπαντιό της Βαλένθια για τους πράσινους

Ο Σενεγαλέζος ήταν μια από τις αποκαλύψεις της σεζόν και το τριφύλλι θέλει να τον κλείσει ενόψει νέας εποχής Ομπράντοβιτς