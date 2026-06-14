Άρχισαν τα όργανα στη Ρεάλ: Μεγάλη διαφωνία Πέρεθ-Μουρίνιο

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον σχεδιασμό της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, ωστόσο φαίνεται πως έχει προκύψει η πρώτη σημαντική διαφωνία ανάμεσα στον Πορτογάλο τεχνικό και τον πρόεδρο του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ