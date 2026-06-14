Άρχισαν τα όργανα στη Ρεάλ: Μεγάλη διαφωνία Πέρεθ-Μουρίνιο
SPORTS

Άρχισαν τα όργανα στη Ρεάλ: Μεγάλη διαφωνία Πέρεθ-Μουρίνιο

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον σχεδιασμό της νέας σεζόν υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο, ωστόσο φαίνεται πως έχει προκύψει η πρώτη σημαντική διαφωνία ανάμεσα στον Πορτογάλο τεχνικό και τον πρόεδρο του συλλόγου, Φλορεντίνο Πέρεθ

Άρχισαν τα όργανα στη Ρεάλ: Μεγάλη διαφωνία Πέρεθ-Μουρίνιο
Οι «μερένγκες» έχουν ήδη ολοκληρώσει τρεις σημαντικές προσθήκες, καθώς οι Ντένζελ Ντάμφρις, Ιμπραχίμα Κονατέ και Μπερνάρντο Σίλβα θεωρούνται κλεισμένες υποθέσεις, με τις επίσημες ανακοινώσεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η Ρεάλ δαπάνησε μόλις 20 εκατ. ευρώ για το συγκεκριμένο πακέτο μεταγραφών, ποσό που αντιστοιχεί στη ρήτρα αποδέσμευσης του Ολλανδού μπακ, ενώ οι Κονατέ και Μπερνάρντο αποκτήθηκαν ως ελεύθεροι.

Ωστόσο, η μεταγραφική δραστηριότητα της «Βασίλισσας» δεν σταματά εδώ. Παρά το γεγονός ότι αναζητείται ακόμη ένας κεντρικός αμυντικός, ο Φλορεντίνο Πέρεθ φέρεται αποφασισμένος να προχωρήσει σε μία ακόμη ηχηρή μεταγραφή που θα προκαλέσει αίσθηση παγκοσμίως.

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