Γκιγιέρμο Οτσόα: Έξι Μουντιάλ, έξι… δάχτυλα και ένα μεγάλο «what if» με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Κάθε τέσσερα χρόνια, οι φίλαθλοι συνήθιζαν να βλέπουν τον «Μέμο», με τις χαρακτηριστικές μπούκλες και την κορδέλα στα μαλλιά, να πραγματοποιεί εντυπωσιακές αποκρούσεις απέναντι στους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη.Και ενώ έμοιαζε πως η πορεία του στο υψηλότερο επίπεδο του διεθνούς ποδοσφαίρου είχε φτάσει στο τέλος της, μια απρόσμενη τροπή της μοίρας του δίνει την ευκαιρία να γίνει μόλις ο τρίτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που θα συμμετάσχει σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου.Μόνο ο χρόνος θα δείξει ποια θέση θα καταλάβει ο Οτσόα στο πάνθεον των σπουδαίων Μεξικανών τερματοφυλάκων, δίπλα σε θρύλους όπως οι Αντόνιο Καρμπαχάλ, Χόρχε Κάμπος, Οσβάλδο Σάντσες και Όσκαρ «Κονέχο» Πέρες. Ωστόσο, το Μουντιάλ του 2026 αναμένεται να αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο μιας σπουδαίας καριέρας.Σαν να μην έφτανε αυτό, ο πολύπειρος γκολκίπερ θα αποχαιρετήσει τη μεγάλη σκηνή μπροστά στο δικό του κοινό, στη χώρα του, σε μια ονειρική κατάληξη για την ποδοσφαιρική του διαδρομή. Ένα φινάλε που συνοδεύεται από την ελπίδα να βοηθήσει το Μεξικό να επαναλάβει τις επιτυχίες των δύο προηγούμενων διοργανώσεων που φιλοξενήθηκαν στη χώρα, όταν η «El Tri» έφτασε μέχρι τα προημιτελικά.