Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης: Η viral φωτογραφία με το σοκαριστικό χτύπημα του Μούσο στο πρόσωπο του Φερμίν Λόπεθ
Μετά από σέντρα του Γιαμάλ, ο Φερμίν έπιασε την κεφαλιά με τον Αργεντινό τερματοφύλακα στην προσπάθειά του να αποκρούσει να βρίσκει με τις τάπες του παπουτσιού του το πρόσωπο του νεαρού εξτρέμ των Καταλανών
Η Ατλέτικο πέτυχε μια μυθική πρόκριση κόντρα στην Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά του Champions League, έχοντας κερδίσει στο πρώτο ματς με 0-2 στο Καμπ Νου και κάνοντας μια αναίμακτη ήττα με 1-2 στη Μαδρίτη.
Ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν πάρει κεφάλι με 0-2 φτάνοντας σε σκορ παράτασης, ο Γιαμάλ έκανε μια εξαιρετική μπαλιά για τον Φερμίν Λόπεθ, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά με τον Μούσο να αποκρούει εντυπωσιακά σε κόρνερ.
Στην προσπάθεια του Ισπανού να αποκρούσει με το πόδι, βρήκε τον νεαρό εξτρέμ της Μπάρτσα στο πρόσωπο με τις τάπες του παπουτσιού σε ένα σοκαριστικό πλάνο.
Το ιατρικό τιμ μπήκε μέσα στο γήπεδο για να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον Λόπεθ, του οποίου άνοιξε το μέτωπο και έτρεχαν αίματα.
Του έγιναν ράμματα και του τοποθετήθηκε επίδεσμος για το υπόλοιπο του αγώνα.
Miss by Fermin 😭 pic.twitter.com/ip8hCeTA3q— Taxx FCB (@taxxfcb_) April 14, 2026
⚽️ Football | Sensible— KRONIK Insights (@KRONIKInsights) April 14, 2026
🔴 Position délicate lors du match Atlético Madrid – Barcelone, avec la blessure de Fermín López.
📍 Des images sensibles circulent.
Votre réaction ?#KronikInsights #Football #Sport pic.twitter.com/ZWPRXoLaCX
— FUTA (@FUTASPOR) April 14, 2026
