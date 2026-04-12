Μαριέλλα Φασούλα: Υπέγραψε στις Golden State Valkyries και θα διεκδικήσει μία θέση στο WNBA
Μαριέλλα Φασούλα: Υπέγραψε στις Golden State Valkyries και θα διεκδικήσει μία θέση στο WNBA
Η Μαριέλλα Φασούλα θα συμμετάσχει στο training camp των Golden State Valkyries που συμμετέχουν στο WNBA, υπογράφοντας rookie scale συμβόλαιο και διεκδικώντας μία θέση στο κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο
Η Μαριέλλα Φασούλα είναι έτοιμη να διεκδικήσει μία θέση στο WNBA, υπογράφοντας rookie scale συμβόλαιο στις Golden State Valkyries και συμμετέχοντας στο training camp της ομάδας που εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο και ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025.
Η Ελληνίδα διεθνής σέντερ σημείωσε φέτος 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ μ.ό. σε οκτώ συμμετοχές στο EuroCup Women με την Μπεσίκτας, μένοντας στο παρκέ για 34.8 λεπτά μ.ό.
Η Φασούλα θα συμμετάσχει στο training camp, διεκδικώντας μία θέση στο ρόστερ των Golden State Valkyries, που στην περσινή παρθενική τους συμμετοχή στο WNBA είχαν ρεκόρ 23-21 και αποκλείστηκαν στον α’ γύρο των playoffs από τη Μινεσότα.
Η 29χρονη σέντερ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Κάθερες και την Αβενίδα, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Γυναικών, σημειώνοντας 21.7 πόντους στα 2027 FIBA EuroBasket Qualifiers.
«Η Μαριέλλα είναι μια παίκτρια που ανυπομονούμε πολύ να δούμε από κοντά. Είναι μια κυριαρχική παρουσία στη ρακέτα και στις δύο πλευρές του παρκέ» εξήγησε η General Manager του οργανισμού, Οχέμα Νιανίν.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Η Ελληνίδα διεθνής σέντερ σημείωσε φέτος 18.9 πόντους, 9.6 ριμπάουντ και 4 ασίστ μ.ό. σε οκτώ συμμετοχές στο EuroCup Women με την Μπεσίκτας, μένοντας στο παρκέ για 34.8 λεπτά μ.ό.
Η Φασούλα θα συμμετάσχει στο training camp, διεκδικώντας μία θέση στο ρόστερ των Golden State Valkyries, που στην περσινή παρθενική τους συμμετοχή στο WNBA είχαν ρεκόρ 23-21 και αποκλείστηκαν στον α’ γύρο των playoffs από τη Μινεσότα.
Η 29χρονη σέντερ έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην Κάθερες και την Αβενίδα, ενώ είναι διεθνής με την Εθνική Γυναικών, σημειώνοντας 21.7 πόντους στα 2027 FIBA EuroBasket Qualifiers.
«Η Μαριέλλα είναι μια παίκτρια που ανυπομονούμε πολύ να δούμε από κοντά. Είναι μια κυριαρχική παρουσία στη ρακέτα και στις δύο πλευρές του παρκέ» εξήγησε η General Manager του οργανισμού, Οχέμα Νιανίν.
Πηγή: www.gazzetta.gr
— Golden State Valkyries (@valkyries) April 12, 2026
Welcome to the Bay, Mariella! pic.twitter.com/B6iIsEEP66
