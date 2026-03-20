Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, τέσσερις ομάδες με το ίδιο ρεκόρ!
Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, τέσσερις ομάδες με το ίδιο ρεκόρ!

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 18-14 και έχει το ίδιο ρεκόρ με την Μπαρτσελόνα, τον Ερυθρό Αστέρα, τη Μονακό και την Ζάλγκιρις

Euroleague: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, τέσσερις ομάδες με το ίδιο ρεκόρ!
Ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε του Ερυθρού Αστέρα με 82-74 στο Telekom Center Athens και έφτασε τις 18 νίκες στην κανονική περίοδο, έχοντας πλέον το ίδιο ρεκόρ με τη Ζάλγκιρις, τη Μονακό, τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου και την Μπαρτσελόνα.

Την επόμενη εβδομάδα (24/3) παίζει εκτός έδρας με τη Ντουμπάι στο Σεράγεβο.

Αποτελέσματα-32η αγωνιστική
Πέμπτη 19/3
Βαλένθια–Μπαρτσελόνα 62-66
Ολυμπιακός–Μπασκόνια 90-80
Μπάγερν–Dubai Basketball 74-87
Παρί–Παρτίζαν 81-90
Αναντολού Εφές–Μονακό 93-98
Χάποελ Τελ Αβίβ–Βίρτους Μπολόνια 109-91

Παρασκευή 20/3
Φενέρμπαχτσε–Αρμάνι Μιλάνο 79-75
Ζάλγκιρις Κάουνας–Ρεάλ Μαδρίτης 87-85
Παναθηναϊκός–Ερυθρός Αστέρας 82-74
Βιλερμπάν–Μακάμπι Τελ Αβίβ

Κατάταξη
Φενέρμπαχτσε 23-9
Ολυμπιακός 22-11
Χάποελ Τελ Αβίβ 20-11
Ρεάλ Μαδρίτης 20-12
Βαλένθια 20-12
Ζάλγκιρις Κάουνας 18-14
Μονακό 18-14
Παναθηναϊκός 18-14
Ερυθρός Αστέρας 18-14
Μπαρτσελόνα 18-14
Dubai Basketball 17-15
Αρμάνι Μιλάνο 16-16
Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
Μπάγερν Μονάχου 13-19
Βίρτους Μπολόνια 13-19
Παρτίζαν 12-20
Παρί 12-21
Αναντολού Εφές 10-22
Μπασκόνια 9-23
Βιλερμπάν 8-23

Επόμενη αγωνιστική (33η)
Τρίτη 24 Μαρτίου
19:30 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε
20:00 Μονακό-Αρμάνι Μιλάνο
20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Μπάγερν Μονάχου
20:30 Dubai Basketball-Παναθηναϊκός
21:30 Μπαρτσελόνα-Αναντολού Εφές
21:30 Βαλένθια-Ολυμπιακός
21:45 Παρτίζαν-Βιλερμπάν
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Χάποελ Τελ Αβίβ
Τετάρτη 25 Μαρτίου
21:30 Μπασκόνια-Ερυθρός Αστέρας
Τρίτη 31 Μαρτίου
21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί
