Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία γίνεται ολοένα πιο έξυπνη και διασυνδεδεμένη, η Xiaomi, 17 Series, μαζί με το ολοκληρωμένο οικοσύστημα που την πλαισιώνει από tablets, smartwatch και trackers προσφέρει μια πραγματικά connected και A.I. εμπειρία και μάλιστα με early bird προσφορές έως τις 15 Μαρτίου.
Αταμάν: Στο Βελιγράδι 20.000 άνθρωποι φώναζαν «Ολυμπιακός», τώρα είναι η σειρά μας να δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε
Σύνθημα νίκης από τον Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι της Παρασκευής (21:15) ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ερυθρό Αστέρα
Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Euroleague αντιμετωπίζοντας στην έδρα του το βράδυ της Παρασκευής (21:15) τον Ερυθρό Αστέρα.
Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για το παιχνίδι και ζήτησε από τον κόσμο να δημιουργήσει «τρελή» ατμόσφαιρα όπως οι Σέρβοι στο πρώτο ματς που φώναζαν «Ολυμπιακός».
Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν
«Κάθε παιχνίδι μπροστά μας είναι σαν τελικός, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε όλοι μας, παίκτες και σταφ, όπως και ο κόσμος από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Θυμάμαι το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι μας κέρδισαν με μεγάλη επιθετικότητα. Eίδα το παιχνίδι ξανά και 20.000 άνθρωποι φώναζαν “Ολυμπιακός” εναντίον μας. Πρέπει να είμαστε επιθετικοί από την αρχή ως το τέλος. Τότε αυτοί έκαναν τα πάντα, τώρα είναι η σειρά μας να δείξουμε στην έδρα μας τι μπορούμε να κάνουμε».
Για το αν υπάρχει πίεση στο ΟΑΚΑ: «Είναι το ίδιο όπου και αν παίζουμε. Υπάρχει πάντα πίεση, η θέση μας δεν είναι καλή, αλλά έχουμε χρόνο και ποιότητα για να το αλλάξουμε. Και οι οπαδοί μας θα μας δώσουν δύναμη και στήριξη, αλλά το θέμα είναι οι παίκτες να πάρουν τη νίκη και είναι έτοιμοι για όλους τους τελικούς μπροστά μας.
Η ομάδα μας παίζει καλύτερα υπό πίεση. Χάσαμε κάποια παιχνίδια με ομάδες που είναι πιο χαμηλά. Πρέπει να είμαστε σκληροί και αποφασισμένοι. Έχουμε πλήρη ομάδα για να πάρουμε τη νίκη και να ανεβούμε βαθμολογικά. Η στρατηγική μου είναι να παίζουμε με 9-10 παίκτες. Για μένα το πιο σημαντικό είναι να κερδίσουμε και όποιοι είναι πιο έτοιμοι και συγκεντρωμένοι αυτοί θα παίξουν».
Για τον Χολμς και το σχόλιό του: «Δεν μου αρέσουν τα social media, δώσατε μόνος την απάντηση».
