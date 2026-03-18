Μπράιαντ: «Ο καλύτερος σέντερ της Euroleague ο Μιλουτίνοφ, κάνει αθόρυβη δουλειά»
Ο Αμερικανός άσος της Χάποελ επέλεξε τον Λεσόρ στην πέμπτη θέση των σέντερ της διοργάνωσης λόγω της ενέργειας που βγάζει στο παρκέ

Τη δική του λίστα με τους κορυφαίους σέντερ της εφετινής EuroLeague παρουσίασε ο Ελάιζα Μπράιαντ, ξεχωρίζοντας πέντε παίκτες που, κατά την άποψή του, έχουν αφήσει το ισχυρότερο αποτύπωμα στη διοργάνωση.

Ο Αμερικανός γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ τοποθέτησε στην κορυφή της λίστας τον Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, ενώ στο Νο.5 επέλεξε τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού.

Ξεκινώντας από την πέμπτη θέση, ο Μπράιαντ επέλεξε τον Λεσόρ, τονίζοντας την ενέργεια που φέρνει στο παιχνίδι, αλλά και την ικανότητά του να επηρεάζει τις φάσεις χωρίς να κρατά την μπάλα.

Στην τέταρτη θέση τοποθέτησε τον Φιλίπ Πετρούσεφ της Ντουμπάι, επισημαίνοντας την ευελιξία του και τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο ως πάουερ φόργουορντ όσο και ως σέντερ.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο πρώην συμπαίκτης του στην Αναντολού Εφές, Βενσάν Πουαριέ, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Στην κορυφή, ο Μπράιαντ επέλεξε τον Μιλουτίνοφ, εξηγώντας πως η επιρροή του στο παιχνίδι συχνά δεν αποτυπώνεται άμεσα στα στατιστικά!

«Έχει μέσο όρο 22 αξιολόγηση, επηρεάζει το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο και στο τέλος λες… τι έχει κάνει;», σχολίασε χαρακτηριστικά!

Thema Insights

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

