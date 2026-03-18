Μέσα από σταθερές πρωτοβουλίες, η METRO μετατρέπει την ανακύκλωση σε καθημερινή πρακτική με μετρήσιμο αποτέλεσμα
Μπράιαντ: «Ο καλύτερος σέντερ της Euroleague ο Μιλουτίνοφ, κάνει αθόρυβη δουλειά»
Ο Αμερικανός άσος της Χάποελ επέλεξε τον Λεσόρ στην πέμπτη θέση των σέντερ της διοργάνωσης λόγω της ενέργειας που βγάζει στο παρκέ
Τη δική του λίστα με τους κορυφαίους σέντερ της εφετινής EuroLeague παρουσίασε ο Ελάιζα Μπράιαντ, ξεχωρίζοντας πέντε παίκτες που, κατά την άποψή του, έχουν αφήσει το ισχυρότερο αποτύπωμα στη διοργάνωση.
Ο Αμερικανός γκαρντ της Χάποελ Τελ Αβίβ τοποθέτησε στην κορυφή της λίστας τον Νίκολα Μιλουτίνοφ του Ολυμπιακού, ενώ στο Νο.5 επέλεξε τον Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού.
Ξεκινώντας από την πέμπτη θέση, ο Μπράιαντ επέλεξε τον Λεσόρ, τονίζοντας την ενέργεια που φέρνει στο παιχνίδι, αλλά και την ικανότητά του να επηρεάζει τις φάσεις χωρίς να κρατά την μπάλα.
Στην τέταρτη θέση τοποθέτησε τον Φιλίπ Πετρούσεφ της Ντουμπάι, επισημαίνοντας την ευελιξία του και τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο ως πάουερ φόργουορντ όσο και ως σέντερ.
Στην τρίτη θέση βρέθηκε ο πρώην συμπαίκτης του στην Αναντολού Εφές, Βενσάν Πουαριέ, ενώ τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.
Στην κορυφή, ο Μπράιαντ επέλεξε τον Μιλουτίνοφ, εξηγώντας πως η επιρροή του στο παιχνίδι συχνά δεν αποτυπώνεται άμεσα στα στατιστικά!
«Έχει μέσο όρο 22 αξιολόγηση, επηρεάζει το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο και στο τέλος λες… τι έχει κάνει;», σχολίασε χαρακτηριστικά!
You know Dan Oturu is no1, but we gotta keep it fair 😌— Elijah Bryant (@Elijah_Bryant3) March 16, 2026
What are your guys Top5 bigs in Euroleague? Let me know in the comments ⬇️
Faith + Consistency pic.twitter.com/sBbchY2GFJ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα