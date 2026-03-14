Ευρωμπάσκετ γυναικών 2027: Επιστροφή στις νίκες για την Εθνική που διέλυσε 101-47 τη Βόρεια Μακεδονία, δείτε βίντεο
Μετά την ήττα από την Κροατία, η Εθνική γυναικών έβγαλε αντίδραση και επικράτησε πολύ εύκολα της Βόρειας Μακεδονίας για την 5η αγωνιστική του προκριματικού ομίλου
Η Θεσσαλονίκη στήριξε την προσπάθειά της και η Εθνική Γυναικών επέστρεψε στις νίκες με το 101-47 επί της Βόρειας Μακεδονίας στο Ιβανώφειο. Επόμενο ραντεβού στο ίδιο γήπεδο την Τρίτη (17/3, 17.00) απέναντι στη Δανία σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό αγώνα για την πρόκριση στη Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.
Η Ελλάδα κυριάρχησε νωρίς στο παιχνίδι μετατρέποντας το 3-3 (2’) σε 8-3 (2’) και από εκεί σε 15-6 (5΄16΄΄) με το τρίποντο της Τσινέκε και 27-7 με την Σταμολάμπρου να ευστοχεί, πριν η Κριμίλη γράψει το 29-7 στο τέλος της πρώτης περιόδου. .
Κριμίλη και Μποσγανά έγραψαν το 33-9 (21′) με την δεύτερη να συνεχίζει για το 38-11 (14’40”). Τον επίλογο στο πρώτο μισό του αγώνα έγραψε η Τσινέκε νικώντας το χρόνο για το 49-22.
Η Τσινέκε συνέχισε για το 57-22 (22′) με το “καλημέρα” στην τρίτη περίοδο και η Φασούλα με πέντε συνεχόμενους πόντους έγραψε το 62-22 (23’10”).
Η Κριμίλη έκανε το δικό της ατομικό ρεκόρ με τα γαλανόλευκα και μαζί βοήθησε την Ελλάδα να φτάσει στο 15-0 (69-22, 25’35”). Η Εθνική Γυναικών δεν ανέκοψε το ρυθμό της, πήρε προσπάθειες επιθετικά μέσα από την καλή άμυνα και ο δείκτης της διαφοράς συνέχισε να ανεβαίνει (75-22, 27’30” με το σερί στο 26-0).
Η τέταρτη περίοδος ήταν τυπική διαδικασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που έφτασε στην τελική επικράτηση με 101-47 . Από τα σημαντικά του δεκάλεπτου η πρώτη παρουσία της Νάσιας Στολίγκα με την Εθνική Γυναικών, η οποία μάλιστα έγραψε και την… κατοστάρα στην αναμέτρηση.
*Η Ιωάννα Κριμίλη έκανε ατομικό ρεκόρ με την Εθνική Γυναικών με τους 18 πόντους που σημείωσε. Το προηγούμενο ήταν οι εννέα πόντοι απέναντι στην Ισπανία σε φιλικό αγώνα.
Διαιτητές: Μεντόθα (Ισπανία), Γκιόνι (Αλβανία), Βαρτάνοφ (Γεωργία)
Δεκάλεπτα: 29-7, 49-22, 77-27, 101-47
Ελλάδα (Πρέκας): Κριμίλη 18 (2), Σταμολάμπρου 4, Μποσγανά 8, Παυλοπούλου 3 (1), Τσινέκε 16 (2), Γαλανόπουλος 2, Λούκα 8 (1), Σπανού 14, Χριστινάκη 6, Χαιριστανίδου, Στολίγκα 4, Φασούλα 18 (2)
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
1η αγωνιστική (12/11)
Βόρεια Μακεδονία-Δανία 79-78
Ελλάδα-Κροατία 73-76
2η αγωνιστική (15/11)
Κροατία-Δανία 77-89
Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα 84-101
3η αγωνιστική (18/11)
Κροατία-Βόρεια Μακεδονία 83-55
Δανία-Ελλάδα 93-97
4η αγωνιστική (11/3)
Δανία-Βόρεια Μακεδονία 125-57
Κροατία-Ελλάδα 98-73
5η αγωνιστική (14/3)
Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία 101-47
16.00 Δανία-Κροατία
6η αγωνιστική (17/3)
17.00 Ελλάδα-Δανία
19.00 Βόρεια Μακεδονία-Κροατία
Η κατάταξη
1.Ελλάδα 3-2
2.Κροατία 3-1
3.Δανία 2-2
4.Βόρεια Μακεδονία 1-4
