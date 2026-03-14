Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας «φρέναρε» την Φενέρ, διπλό η Χαποέλ στη Βαρκελώνη, νίκη για την Αρμάνι, δείτε βίντεο

Συνεχίζει να ελπίζει για τα play in η Αρμάνι Μιλάνο

Αποτελέσματα-31η αγωνιστική

Η Χαπέλ Τελ Αβίβ πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό με 80-75 στην έδρα της Μπαρτσελόνα, για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη εξαργύρωσε την άμυνα της δεύτερης περιόδου, όταν περιόρισε τους Καταλανούς στους 14 πόντους και την ψυχραιμία που επέδειξε παρά το... νεκρό επιθετικά εξάλεπτο της στην τέταρτη περίοδο. Οι Ισραηλινοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-11 και παρέμειναν στην εξάδα που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ, έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στη δέκατη θέση (ανέβηκε στην 9η ο Παναθηναϊκός) με ρεκόρ 17-14.Κορυφαίοι για τη Χαποέλ ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και ο Νταν Οτούρου που έδωσε ρεσιτάλ με 22 πόντους και 10/11 δίποντα.Παρά τις προσπάθειες των Γουίλ Κλάιμπερν (15π.) και Κέβιν Πάντερ (17π.), η Μπαρτσελόνα πλήρωσε τις απουσίες των Νίκο Λαπροβίτολα και Τόκο Σενγκέλια.Τα δεκάλεπτα: 26-19, 40-46, 61-66, 75-80Η Αρμάνι επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 96-87 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μιλάνο, για την 31η αγωνιστική και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για μια θέση στην πρώτη δεκάδα της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι (ρεκόρ 16-15) πήραν τον έλεγχο από τη δεύτερη περίοδο, χάρη σε καταπληκτική άμυνα και επιθετική πολυφωνία, φτάνοντας στο ημίχρονο με +11 (53-42).Παρά τις αντεπιθέσεις της ισραηλινής ομάδας (ρεκόρ 14-16), η Αρμάνι άντεξε και με κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, διατήρησε τη διαφορά και πανηγύρισε μια νίκη που της δίνει προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.Πρωταγωνιστές για την Αρμάνι ήταν ο Τζος Νίμπο με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Σέιβον Σιλντς με 17 πόντους, ενώ για την Μακάμπι ξεχώρισαν οι Λόνι Ουόκερ (16π.) και Γκουρ Λαβί (15π.).Τα δεκάλεπτα: 25-26, 53-42, 74-67, 96-87Τετάρτη 11/3Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88Πέμπτη 12/3Μονακό-Ολυμπιακός 81-80Dubai Basketball-Μπασκόνια 100-94Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές 80-81Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79Παρί-Βιλερμπάν 90-81Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88Παρασκευή 13/3Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε 79-73Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι 96-87ΚατάταξηΦενέρμπαχτσε 22-8Ολυμπιακός 20-11Ρεάλ Μαδρίτης 20-11Βαλένθια 20-11Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11Ερυθρός Αστέρας 18-13Ζάλγκιρις 17-14Μονακό 17-14Παναθηναϊκός 17-14Μπαρτσελόνα 17-14Dubai Basketball 16-14Αρμάνι Μιλάνο 16-15Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16Μπάγερν Μονάχου 13-18Βίρτους Μπολόνια 13-18Παρί 12-19Παρτίζαν 10-20Αναντολού Εφές 10-21Μπασκόνια 9-22Βιλερμπάν 8-23Εκκρεμούν12/4 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ17/3 Παρτίζαν-Ντουμπάι17/3 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί17/3 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε