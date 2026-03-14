Euroleague: Ο Ερυθρός Αστέρας «φρέναρε» την Φενέρ, διπλό η Χαποέλ στη Βαρκελώνη, νίκη για την Αρμάνι, δείτε βίντεο
Στην 6η θέση οι Σέρβοι μετά το79-73 επί των Τούρκων, σε τροχιά τετράδας έμειναν οι Ισραηλινοί που νίκησαν με 80-75 την Μπαρτσελόνα - Συνεχίζουν να ελπίζουν για τα play in οι Ιταλοί
Ο Ερυθρός Αστέρας υποχρέωσε τη Φενέρμπαχτσε στην πρώτη ήττα της έπειτα από 19 συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ η Χάποελ Τελ Αβίβ έφυγε με το «διπλό» από το Palau Blaugrana, με τους Μπράιαντ και Οτούρου να τελειώνουν τη δουλειά για την ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 31ης αγωνιστικής της Euroleague, η Αρμάνι επιβλήθηκε της Μακάμπι στο Μιλάνο.
Ο Ερυθρός Αστέρας έδωσε τέλος στο Βελιγράδι στο αήττητο σερί των εννέα νικών της Φενερμπαχτσέ κάνοντας παράλληλα ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την διατήρηση του στην εξάδα που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ της Euroleague. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 79-73 της πρωταθλήτριας Ευρώπης, για την 31η αγωνιστική και βελτίωσαν σε 18-13 το ρεκόρ τους. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν στροφές στην άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τσίμα Μονέκε να ξεχωρίζει (21π.) «προσγείωσαν» το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, το οποίο παρέμεινε στην κορυφή της βαθμολογίας με ρεκόρ 22-8.
Η Φενέρμπαχτσε τελείωσε τον αγώνα με χαμηλά ποσοστά στα σουτ και 14 λάθη, πριν ταξιδέψει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό (17/3. Σημαντικές φάσεις στην τέταρτη περίοδο, όπως τα καλάθια του Νουόρα (14π.) και η καταλυτική προσφορά του Μπάτλερ (12π.) στα τελευταία λεπτά, καθόρισαν την έκβαση του αγώνα.
Με πόντους από αιφνιδιασμούς, λάθη των αντιπάλων και επιθετικά ριμπάουντ, ο Ερυθρός Αστέρας έδειξε αποτελεσματικότητα και χαρακτήρα, σφραγίζοντας μια νίκη-ορόσημο στην πορεία προς την εξάδα.
Από τη Φενερμπαχτσέ ξεχώρισαν οι Ουέιντ Μπόλντγουϊν και Μπόνζι Κόλσον με 16 και 15 πόντους, αντίστοιχα, ενώ στους 14 σταμάτησε ο Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ.
Τα δεκάλεπτα: 17-20, 33-42, 61-56, 79-73
Ο Ερυθρός Αστέρας «προσγείωσε» τη Φενερμπαχτσέ
Σπουδαίο «διπλό» της Χαποέλ
Η Χαπέλ Τελ Αβίβ πανηγύρισε ένα σπουδαίο διπλό με 80-75 στην έδρα της Μπαρτσελόνα, για την 31η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη εξαργύρωσε την άμυνα της δεύτερης περιόδου, όταν περιόρισε τους Καταλανούς στους 14 πόντους και την ψυχραιμία που επέδειξε παρά το... νεκρό επιθετικά εξάλεπτο της στην τέταρτη περίοδο. Οι Ισραηλινοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 18-11 και παρέμειναν στην εξάδα που οδηγεί απευθείας στα πλέι οφ, έχοντας δύο παιχνίδια λιγότερα, ενώ οι γηπεδούχοι υποχώρησαν στη δέκατη θέση (ανέβηκε στην 9η ο Παναθηναϊκός) με ρεκόρ 17-14.
Κορυφαίοι για τη Χαποέλ ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, και ο Νταν Οτούρου που έδωσε ρεσιτάλ με 22 πόντους και 10/11 δίποντα.
Παρά τις προσπάθειες των Γουίλ Κλάιμπερν (15π.) και Κέβιν Πάντερ (17π.), η Μπαρτσελόνα πλήρωσε τις απουσίες των Νίκο Λαπροβίτολα και Τόκο Σενγκέλια.
Τα δεκάλεπτα: 26-19, 40-46, 61-66, 75-80
Η Αρμάνι επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 96-87 της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Μιλάνο, για την 31η αγωνιστική και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για μια θέση στην πρώτη δεκάδα της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι (ρεκόρ 16-15) πήραν τον έλεγχο από τη δεύτερη περίοδο, χάρη σε καταπληκτική άμυνα και επιθετική πολυφωνία, φτάνοντας στο ημίχρονο με +11 (53-42).
Παρά τις αντεπιθέσεις της ισραηλινής ομάδας (ρεκόρ 14-16), η Αρμάνι άντεξε και με κρίσιμα τρίποντα στο τέλος, διατήρησε τη διαφορά και πανηγύρισε μια νίκη που της δίνει προβάδισμα ενόψει της συνέχειας.
Πρωταγωνιστές για την Αρμάνι ήταν ο Τζος Νίμπο με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ και ο Σέιβον Σιλντς με 17 πόντους, ενώ για την Μακάμπι ξεχώρισαν οι Λόνι Ουόκερ (16π.) και Γκουρ Λαβί (15π.).
Τα δεκάλεπτα: 25-26, 53-42, 74-67, 96-87
Βίρτους Μπολόνια-Παρτίζαν 82-88
Πέμπτη 12/3
Μονακό-Ολυμπιακός 81-80
Dubai Basketball-Μπασκόνια 100-94
Μπάγερν Μονάχου-Αναντολού Εφές 80-81
Ρεάλ Μαδρίτης-Βαλένθια 96-79
Παρί-Βιλερμπάν 90-81
Παναθηναϊκός-Ζάλγκιρις Κάουνας 92-88
Παρασκευή 13/3
Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε 79-73
Μπαρτσελόνα-Χάποελ Τελ Αβίβ 75-80
Αρμάνι Μιλάνο-Μακάμπι 96-87
Κατάταξη
Φενέρμπαχτσε 22-8
Ολυμπιακός 20-11
Ρεάλ Μαδρίτης 20-11
Βαλένθια 20-11
Χάποελ Τελ Αβίβ 18-11
Ερυθρός Αστέρας 18-13
Ζάλγκιρις 17-14
Μονακό 17-14
Παναθηναϊκός 17-14
Μπαρτσελόνα 17-14
Dubai Basketball 16-14
Αρμάνι Μιλάνο 16-15
Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-16
Μπάγερν Μονάχου 13-18
Βίρτους Μπολόνια 13-18
Παρί 12-19
Παρτίζαν 10-20
Αναντολού Εφές 10-21
Μπασκόνια 9-22
Βιλερμπάν 8-23
Εκκρεμούν
12/4 Μακάμπι Τελ Αβίβ-Χάποελ Τελ Αβίβ
17/3 Παρτίζαν-Ντουμπάι
17/3 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί
17/3 Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε
Συνεχίζει να ελπίζει για τα play in η Αρμάνι Μιλάνο
