Μαυροπάνος: Άπιαστα πέναλτι από όλους τους παίκτες της Γουέστ Χαμ για την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας
Ολα τα σουτ ήταν... άπιαστα για τον αντίπαλο πορτιέρε, που σε κάποιες περιπτώσεις έπεσε σωστά αλλά ήταν αδύνατο να τα εξουδετερώσει
Πρόσωπο της βραδιάς ήταν για τη Γουέστ Χαμ ο Ντίνος Μαυροπάνος καθώς ήταν ο άνθρωπος που εκτέλεσε το νικητήριο πέναλτι για τα «σφυριά» και τους χάρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup κόντρα στην Μπρέντφορντ (κανονική διάρκεια 2-2).
Ωστόσο είναι άξιο αναφοράς οι εκτελέσεις των παικτών της Γουέστ Χαμ οι οποίοι είχαν 5x5 και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Συγκεκριμένα, όλα τα σουτ ήταν... άπιαστα για τον αντίπαλο πορτιέρε, που σε κάποιες περιπτώσεις έπεσε σωστά αλλά ήταν αδύνατο να τα εξουδετερώσει.
Μία εκτέλεσε έγινε στα αριστερά και προς το κέντρο ενώ οι άλλες τέσσερις είχαν την ίδια κατάληξη. Το δεξί «παραθυράκι» του Κέλεχερ (!). Συγκεκριμένα, εκτέλεσαν οι Μπόουεν, Καστεγιάνος, Γουίλσον και Σούτσεκ πριν αναλάβει ο Έλληνας αμυντικός που άφησε... άγαλμα τον τερματοφύλακα των «σφυριών».
Genuinely unreal hahahahah pic.twitter.com/gauHQKoxK5— joe_little03 (@ordinaryguy113) March 9, 2026
