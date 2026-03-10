Μαυροπάνος: Άπιαστα πέναλτι από όλους τους παίκτες της Γουέστ Χαμ για την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας
SPORTS
Γουέστ Χαμ Κωνσταντίνος Μαυροπάνος Πέναλτι

Μαυροπάνος: Άπιαστα πέναλτι από όλους τους παίκτες της Γουέστ Χαμ για την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας

Ολα τα σουτ ήταν... άπιαστα για τον αντίπαλο πορτιέρε, που σε κάποιες περιπτώσεις έπεσε σωστά αλλά ήταν αδύνατο να τα εξουδετερώσει

Μαυροπάνος: Άπιαστα πέναλτι από όλους τους παίκτες της Γουέστ Χαμ για την πρόκριση στους «8» του Κυπέλλου Αγγλίας
1 ΣΧΟΛΙΟ
Πρόσωπο της βραδιάς ήταν για τη Γουέστ Χαμ ο Ντίνος Μαυροπάνος καθώς ήταν ο άνθρωπος που εκτέλεσε το νικητήριο πέναλτι για τα «σφυριά» και τους χάρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup κόντρα στην Μπρέντφορντ (κανονική διάρκεια 2-2).

Ωστόσο είναι άξιο αναφοράς οι εκτελέσεις των παικτών της Γουέστ Χαμ οι οποίοι είχαν 5x5 και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Συγκεκριμένα, όλα τα σουτ ήταν... άπιαστα για τον αντίπαλο πορτιέρε, που σε κάποιες περιπτώσεις έπεσε σωστά αλλά ήταν αδύνατο να τα εξουδετερώσει.

Μία εκτέλεσε έγινε στα αριστερά και προς το κέντρο ενώ οι άλλες τέσσερις είχαν την ίδια κατάληξη. Το δεξί «παραθυράκι» του Κέλεχερ (!). Συγκεκριμένα, εκτέλεσαν οι Μπόουεν, Καστεγιάνος, Γουίλσον και Σούτσεκ πριν αναλάβει ο Έλληνας αμυντικός που άφησε... άγαλμα τον τερματοφύλακα των «σφυριών».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης