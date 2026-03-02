Χιλή: Ένας νεκρός οπαδός από πυροβολισμό πριν το ντέρμπι Κόλο Κολο - Ουνιβεριντάντ, δείτε βίντεο
SPORTS
Χιλή Πυροβολισμοί Κόλο Κόλο Ουνιβερσιντάντ

Χιλή: Ένας νεκρός οπαδός από πυροβολισμό πριν το ντέρμπι Κόλο Κολο - Ουνιβεριντάντ, δείτε βίντεο

Το super classico του πρωταθλήματος της Χιλής αμαυρώθηκε από τα επεισόδια πριν την έναρξη του αγώνα

Χιλή: Ένας νεκρός οπαδός από πυροβολισμό πριν το ντέρμβι Κόλο Κολο - Ουνιβεριντάντ, δείτε βίντεο
Το 199ο ντέρμπι του ποδοσφαιρικο΄πυ πρωταθλήματος της Χιλής με αντιπάλους την Κόλο Κόλο και την Ουνιβερσιντάντ ντε Τσίλε δυστυχώς θα μείνει στην ιστορία για τους λάθος λόγους.

Αρκετές ώρες πριν την έναρξη του αγώνα για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος κι ενώ τα καραβάνια των οπαδών της Κόλο Κόλο (που ήταν γηπεδούχος) έφταναν προς το Μονουμεντάλ, μια ομάδα χούλιγκαν των φιλοξενούμενων είχε στήσει ενέδρα σε δρόμο κοντά στο γήπεδο και το κακό δεν άργησε να έρθει.

Οι λεκτικές αντιπαραθέσεις και οι ρίψεις αντικειμένων ήταν μόνο η αρχή, καθώς ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί που είχαν ως τραγικό απολογισμό έναν νεκρό οπαδό της Κόλο Κόλο κι άλλον έναν τραυματία (νοσηλεύεται εκτός κινδύνου).

Revelan momento exacto en que hinchas de la U. de Chile balean a joven de Colo Colo en Pudahuel


Οι δύο ομάδες έχουν βαριά προϊστορία ανάλογων περιστατικών, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από ένα μήνα οι οπαδοί τους κατάφεραν να προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια ενόσω παρέδιδαν τα κιβώτια με τα είδη πρώτης ανάγκης που είχαν μαζέψει για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών που είχαν «χτυπήσει» τη Χιλή.


Κλείσιμο
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο οπαδών της Ουνιβερσιντάτ ως ύποπτους, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται.

