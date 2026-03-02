Η σωστή διατροφή του μωρού μας ξεκινά από τις δικές μας συνήθειες – Πώς να εξασφαλίσουμε ασφάλεια και ποιότητα σε κάθε στάδιο της μητρότητας.
Χιλή: Ένας νεκρός οπαδός από πυροβολισμό πριν το ντέρμπι Κόλο Κολο - Ουνιβεριντάντ, δείτε βίντεο
Το super classico του πρωταθλήματος της Χιλής αμαυρώθηκε από τα επεισόδια πριν την έναρξη του αγώνα
Το 199ο ντέρμπι του ποδοσφαιρικο΄πυ πρωταθλήματος της Χιλής με αντιπάλους την Κόλο Κόλο και την Ουνιβερσιντάντ ντε Τσίλε δυστυχώς θα μείνει στην ιστορία για τους λάθος λόγους.
Αρκετές ώρες πριν την έναρξη του αγώνα για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος κι ενώ τα καραβάνια των οπαδών της Κόλο Κόλο (που ήταν γηπεδούχος) έφταναν προς το Μονουμεντάλ, μια ομάδα χούλιγκαν των φιλοξενούμενων είχε στήσει ενέδρα σε δρόμο κοντά στο γήπεδο και το κακό δεν άργησε να έρθει.
Οι λεκτικές αντιπαραθέσεις και οι ρίψεις αντικειμένων ήταν μόνο η αρχή, καθώς ξαφνικά άρχισαν να ακούγονται πυροβολισμοί που είχαν ως τραγικό απολογισμό έναν νεκρό οπαδό της Κόλο Κόλο κι άλλον έναν τραυματία (νοσηλεύεται εκτός κινδύνου).
Οι δύο ομάδες έχουν βαριά προϊστορία ανάλογων περιστατικών, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι πριν από ένα μήνα οι οπαδοί τους κατάφεραν να προκαλέσουν σοβαρά επεισόδια ενόσω παρέδιδαν τα κιβώτια με τα είδη πρώτης ανάγκης που είχαν μαζέψει για τα θύματα των καταστροφικών πυρκαγιών που είχαν «χτυπήσει» τη Χιλή.
Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο οπαδών της Ουνιβερσιντάτ ως ύποπτους, αλλά οι έρευνες συνεχίζονται.
INDIGNANTE!!— Amigos Penquistas (@Amigopenquista) January 25, 2026
Hinchas de los equipos Colo Colo y Universidad de Chile se ENFRENTAN mientras entregaban AYUDA a damnificados por incendios en Lirquén pic.twitter.com/H00T0B7pX9
