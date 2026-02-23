Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Χουάν Μάτα: Απίθανο γκολ από τα 40 μέτρα στο ντέρμπι της Μελβούρνης - Η αποθέωση από τον Μπρούνο Φερνάντες, βίντεο
Ο 37χρονος Ισπανός σταρ «τρέλανε» την Αυστραλία με ένα τέρμα σπάνιας ομορφιάς – Το μήνυμα λατρείας του αρχηγού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα social media
Ο Χουάν Μάτα μπορεί να διανύει το 37ο έτος της ηλικίας του, όμως η ποιότητά του παραμένει αναλλοίωτη. Ο Ισπανός μέσος ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στη μεγάλη νίκη της Βίκτορι επί της Μέλμπουρν Σίτι με 3-1 στο τοπικό ντέρμπι της A-League στην Αυστραλία, σημειώνοντας δύο γκολ, με το πρώτο εξ αυτών να κάνει τον γύρο του κόσμου.
Ένα γκολ από άλλη... ήπειρο
Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Μάτα έκλεψε την μπάλα λίγο κάτω από τη σέντρα, περίπου 40-45 μέτρα μακριά από την εστία. Βλέποντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα εκτός θέσης, δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά. Με ένα αριστοτεχνικό ψηλοκρεμαστό σουτ, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, προκαλώντας ντελίριο στις εξέδρες και αφήνοντας άναυδους τους αντιπάλους του.
Η αντίδραση του Μπρούνο Φερνάντες
Παρά τη διαφορά ώρας και την απόσταση, ο Μπρούνο Φερνάντες δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον πρώην συμπαίκτη και καλό του φίλο. Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανάρτησε αμέσως μια φωτογραφία από την τηλεόρασή του στο Instagram, γράφοντας «Special Player».
Η σχέση των δύο ανδρών παραμένει στενή από την κοινή τους θητεία στο Ολντ Τράφορντ, με τον Πορτογάλο σταρ να δηλώνει σταθερός θαυμαστής της πορείας του Μάτα στα γήπεδα της Αυστραλίας.
OH MY WORD! JUAN MATA SCORES A SCREAMER FROM LONG RANGE 🚀🤯— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) February 21, 2026
The Spaniard chips the goalkeeper from miles out in the Melbourne Derby. Unbelievable 👑
📺 Watch #MCYvMVC live now on 10 Drama, Paramount+ or stream free on 10. pic.twitter.com/AZ6iiM9CTv
