«Επίθεση» Ραφίνια στη διαιτησία: «Παίζουμε εναντίον όλων, οι κανόνες αλλάζουν όταν αφορούν εμάς!»

Ο Βραζιλιάνος αρχηγός της Μπαρτσελόνα ξέσπασε μέσω Instagram για τη φάση με τον Κουντέ στο ματς με τη Τζιρόνα – Το μήνυμα συσπείρωσης και οι αιχμές για δύο μέτρα και δύο σταθμά