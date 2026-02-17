«Επίθεση» Ραφίνια στη διαιτησία: «Παίζουμε εναντίον όλων, οι κανόνες αλλάζουν όταν αφορούν εμάς!»
SPORTS
Ραφίνια Μπαρτσελόνα Διαιτησία

«Επίθεση» Ραφίνια στη διαιτησία: «Παίζουμε εναντίον όλων, οι κανόνες αλλάζουν όταν αφορούν εμάς!»

Ο Βραζιλιάνος αρχηγός της Μπαρτσελόνα ξέσπασε μέσω Instagram για τη φάση με τον Κουντέ στο ματς με τη Τζιρόνα – Το μήνυμα συσπείρωσης και οι αιχμές για δύο μέτρα και δύο σταθμά

«Επίθεση» Ραφίνια στη διαιτησία: «Παίζουμε εναντίον όλων, οι κανόνες αλλάζουν όταν αφορούν εμάς!»
Φωνή διαμαρτυρίας ύψωσε ο Ραφίνια, ο οποίος δεν μάσησε τα λόγια του και μέσω των social media εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για τη διαιτητική αντιμετώπιση που τυγχάνει η Μπαρτσελόνα.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ και ένας εκ των αρχηγών των «μπλαουγκράνα», με αφορμή τα όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση με την Τζιρόνα και συγκεκριμένα στη φάση του δεύτερου γκολ των αντιπάλων (όπου οι Καταλανοί φωνάζουν για φάουλ στον Κουντέ), εξαπέλυσε «πυρά» για την ανομοιομορφία στις αποφάσεις των ρέφερι.

«Αν πρέπει να παίξουμε εναντίον όλων, θα το κάνουμε»
Στην ανάρτησή του στο Instagram, ο Ραφίνια παραδέχθηκε πως η ομάδα του χρειάζεται βελτίωση, αλλά άφησε σαφείς αιχμές πως το ίδιο χρειάζονται και οι διαιτητές:

«Λοιπόν, έχουμε πολλά πράγματα να βελτιώσουμε, αλλά όχι μόνο εμείς. Είναι πολύ δύσκολο όταν οι κανόνες είναι διαφορετικοί ανάλογα με το αν είναι υπέρ ή κατά σου. Αλλά αν πρέπει να παίξουμε εναντίον όλων για να κερδίσουμε, δεν πειράζει... Θα το κάνουμε. Visca el Barça sempre».

«Επίθεση» Ραφίνια στη διαιτησία: «Παίζουμε εναντίον όλων, οι κανόνες αλλάζουν όταν αφορούν εμάς!»


Ο συμβολισμός και η οργή για τον Κουντέ
Η ανάρτηση συνοδευόταν από δύο φωτογραφίες: μία ασπρόμαυρη με τον ίδιο και μία έγχρωμη με όλη την ομάδα αγκαλιασμένη, στέλνοντας μήνυμα ενότητας απέναντι στον «πόλεμο» που θεωρούν ότι δέχονται.

Κλείσιμο
Η οργή του Ραφίνια, αλλά και ολόκληρου του οργανισμού της Μπαρτσελόνα, εστιάζεται στο μαρκάρισμα πάνω στον Ζιλ Κουντέ πριν το δεύτερο γκολ της Τζιρόνα. Όλοι οι παίκτες που μίλησαν μετά το ματς συμφώνησαν πως υπήρξε ξεκάθαρη παράβαση, με τον Βραζιλιάνο να βγαίνει μπροστά ως αρχηγός για να προστατεύσει την ομάδα του.

