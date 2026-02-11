Μιλουτίνοφ για το παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα: Δεν πρέπει να μας ξεγελάσει το φιλικό περιβάλλον

Ο Ολυμπιακός
υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα το βράδυ της Πέμπτης (12/2, 21:15) με στόχο την 18η νίκη του στην Euroleague και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ
μίλησε στο olympiacosbc.gr για την αναμέτρηση και όχι μόνο.
Οι δηλώσεις του Μιλουτίνοφ
Γνωρίζεις αρκετά καλά τον Ερυθρό Αστέρα, τι νομίζεις ότι πρέπει να προσέξει ο Ολυμπιακός για να φτάσει στη νίκη;
«Πρώτα από όλα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ένα ασυνήθιστο παιχνίδι, σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Αυτό δεν πρέπει να μας ξεγελάσει. Πρέπει να βγούμε έξω και να παίξουμε το καλύτερο μας παιχνίδι για να κερδίσουμε, γιατί πλέον το Every Game Matters ισχύει ακόμη περισσότερο».
Κόντρα στην Μπαρτσελόνα και την Εφές, ομάδες που χάσατε στον πρώτο γύρο, παίξατε αρκετά καλά και καταφέρατε να κερδίσετε. Μεγαλώνει ο εγωισμός σας όταν παίζετε κόντρα σε ομάδες που σας κέρδισαν;
«Νομίζω ότι από τα τέλη Δεκέμβρη αρχίσαμε να παίζουμε καλύτερα. Βελτιώσαμε το παιχνίδι μας και παίζουμε πολύ καλύτερα από ότι πριν. Επομένως δεν θα έλεγα ότι έχει να κάνει με τις ήττες στον πρώτο γύρο, αλλά με το ότι συνολικά το ομαδικό μας παιχνίδι, είναι σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο από ότι πριν».
Κόντρα στον Προμηθέα ο Ολυμπιακός σημείωσε ρεκόρ συλλόγου με 40 ασίστ. Πιστεύεις μπορεί να συμβεί κάτι ανάλογο και σε παιχνίδι EuroLeague;
«Δεν είναι εύκολο. Είναι διαφορετικό περιβάλλον και μια πραγματικά δύσκολη διοργάνωση. Αλλά αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού μας και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλη τη χρονιά: Να δίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πάσες και νομίζω ότι τελευταία έχουμε αρχίσει να το κάνουμε πολύ καλύτερα και αυτός είναι και ο λόγος που παίζουμε συνολικά καλύτερα».
Τι μήνυμα θες να στείλεις στον κόσμο μας εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα;
«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα δω το γήπεδο και πάλι γεμάτο γιατί μας βοηθούν να παίζουμε καλύτερα. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ φιλικό περιβάλλον στο αυριανό παιχνίδι, καθώς όλοι γνωρίζουν τι είδους σχέση έχουν οι οπαδοί μας με εκείνους του Ερυθρού Αστέρα. Όπως είπα όμως, αυτό δεν θα πρέπει να μας ξεγελάσει, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να είμαστε ακόμη πιο συγκεντρωμένοι στο δικό μας παιχνίδι».