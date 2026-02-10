Χουάντσο για Βεζένκοβ: «Όταν είμαστε στο γήπεδο θέλουμε να σκοτώσουμε ο ένας τον άλλο, εκτός γηπέδου υπάρχει σεβασμός»

Το μπάσκετ και ο αθλητισμός ενώνει. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας-εκδήλωσης της Euroleague
, όπου συμμετείχαν ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ από τον Παναθηναϊκό. Ενώ από τον Ολυμπιακό έδωσαν το παρών οι Βεζένκοβ
και ΜακΚίσικ.
Οι μαθητές του 3ου δημοτικού σχολείου των Άνω Λιοσίων, βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (10/2) στο Κλειστό γυμναστήριο της Ζωφριάς, γνώρισαν τους προαναφερθέντες παίκτες, πήρα αυτόγραφα και φυσικά, έπαιξαν μπάσκετ
Βεζένκοβ και Ερνανγκόμεθ μίλησαν στο Eurohoops
για την μεταξύ τους φιλία, η οποία υφίσταται εδώ και χρόνια, εκτός παρκέ, τόνισαν πως είναι ωραίο να γίνονται τέτοιες πρωτοβουλίες και ολοκλήρωσαν τις δηλώσεις τους με μία αγκαλιά, που δείχνει την πραγματική πλευρά του αθλητισμού.
Αναλυτικά είπαν:
Ερνανγκόμεθ: «Αγαπώ τα παιδιά πάρα πολύ! Το πιο σημαντικό για εμένα εδώ και χρόνια είναι το camp που κάνω στην Ισπανία με τα παιδιά. Είναι ειλικρινή, αν κάτι δεν τους αρέσει το λένε, εμείς όσο μεγαλώνουμε χάνουμε την ειλικρίνεια. Λατρεύω να είμαι ανάμεσά τους».
Βεζένκοβ: «Ο Χουάντσο έχει χάρισμα, όχι μόνο με τα παιδιά αλλά και στις ομάδες που παίζει. Εδώ ήρθαμε για να παίξουμε με τα παιδία και να νιώσουμε σαν αυτά. Στον επαγγελματικό αθλητισμό και τους ρυθμούς που υπάρχουν και τους αγώνες, ξεχνάμε ότι ξεκινήσαμε σαν αυτά τα παιδία και είσαι εδώ για να νιώσεις χαρά για λίγες ώρες. Είμαστε ευγνώμων».
Ερνανγκόμεθ: «Πρέπει να είμαστε μαζί, το μπάσκετ φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Έχουμε μία από τις μεγαλύτερες αντιπαλότητες στο άθλημα, όταν είμαστε στο γήπεδο θέλουμε να.. σκοτώσουμε τον άλλον, αλλά μετά το παιχνίδι σέβομαι τον Σάσα, τον ξέρω πολλά χρόνια, μεγαλώσαμε μαζί, έχουμε ίδια ηλικία.
Σέβομαι την καριέρα του, τον εκτιμώ αλλά στο γήπεδο πρέπει να παλέψεις για την ομάδα του και αυτό είναι φυσιολογικό. Τον σέβομαι και αυτό δεν αλλάζει. Όταν σταματήσει το παιχνίδι είμαστε φίλοι. Αυτό είναι το καλό του αθλητισμού».
Βεζένκοβ: «Το πιο σημαντικό είναι να κρατήσουμε έξω την τοξικότητα, πρέπει να τους δώσουμε το σωστό παράδειγμα, πρέπει να τους δείξουμε το σωστό δρόμο.
Παίζουμε σε αντίπαλες ομάδες, όλοι θέλουν να κερδίσουν. Τον ξέρω απ’ όταν ήταν νεαρός, τώρα μεγαλώνει (σ.σ. γέλια). Δεν υπάρχει ένα άνθρωπος εκεί έξω για να πει άσχημη κουβέντα για την καριέρα του, τον χαρακτήρα του και το τι δίνει στην ομάδα του.
Παλεύουμε για τις ομάδες, τους φιλάθλους μας και την οικογένειά μας. Αλλά έξω είμαστε φίλοι και θέλουμε να ζήσουμε την ζωή μας, να είμαστε γύρω από τα παιδία και ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει και όχι να χωρίζει».