Αποκαλυπτήρια για τη νέα φανέλα της εθνικής ποδοσφαίρου με έμπνευση από τον θρίαμβο του Euro 2004
Οι καινούργιες εμφανίσεις είναι στη βάση τους λευκές με έντονες μπλε λεπτομέρειες που παραπέμπουν άμεσα στα χρώματα της Ελλάδας

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία σε συνδυασμό με την Adidas παρουσίασαν σήμερα τις νέες φανέλες με τις οποίες θα αγωνίζονται από εδώ και πέρα όλα τα κλιμάκια της εθνικής ποδοσφαίρου

Οι καινούργιες εμφανίσεις που είναι εμπνευσμένες από το έπος της Ελλάδας στο Euro 2004 στα γήπεδα της Πορτογαλίας, όταν και σήκωσε το Ευρωπαϊκό, είναι στη βάση τους λευκές με έντονες μπλε λεπτομέρειες που παραπέμπουν άμεσα στα χρώματα της χώρας μας.

Οι κλασικές τρεις ρίγες της adidas εκτείνονται στους ώμους και στα μανίκια, ενισχύοντας τη διαχρονική αγωνιστική αισθητική, ενώ τα διακριτικά ριμπ τελειώματα στον γιακά και στις μανσέτες προσθέτουν μια εκλεπτυσμένη, σύγχρονη πινελιά. Στο κέντρο του σχεδιασμού δεσπόζει το έμβλημα του «πειρατικού», ένα ισχυρό σύμβολο της ποδοσφαιρικής ταυτότητας της Ελλάδας που προσδίδει υπερηφάνεια και ξεχωριστή αισθητική.



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ για την παρουσίαση

Η adidas παρουσιάζει τη νέα επίσημη εντός έδρας εμφάνιση της Εθνικής, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη ταυτότητα της ομάδας και τον ρόλο της φανέλας ως στοιχείο σύνδεσης ανάμεσα σε αυτήν και τους φιλάθλους της.

Η καθαρή λευκή βάση αποτελεί το θεμέλιο της εμφάνισης, το οποίο αναδεικνύεται μέσα από έντονες μπλε λεπτομέρειες που παραπέμπουν άμεσα στα χρώματα της Ελλάδας. Οι κλασικές τρεις ρίγες της adidas εκτείνονται στους ώμους και στα μανίκια, ενισχύοντας τη διαχρονική αγωνιστική αισθητική, ενώ τα διακριτικά ριμπ τελειώματα στον γιακά και στις μανσέτες προσθέτουν μια εκλεπτυσμένη, σύγχρονη πινελιά. Στο κέντρο του σχεδιασμού δεσπόζει το έμβλημα του «πειρατικού», ένα ισχυρό σύμβολο της ποδοσφαιρικής ταυτότητας της Ελλάδας που προσδίδει υπερηφάνεια και ξεχωριστή αισθητική. Ο σχεδιασμός συνολικά συνδυάζει τεχνολογία για σύγχρονες αγωνιστικές επιδόσεις. Οι ελληνικές αναφορές, δημιουργούν μια εμφάνιση που τιμά τόσο την ποδοσφαιρική ιστορία της χώρας όσο και την ευρύτερη πολιτιστική της κληρονομιά.

Η εμφάνιση έχει σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ποδοσφαίρου υψηλού επιπέδου και ενσωματώνει την πιο πρόσφατη τεχνολογία CLIMACOOL+ της adidas, αξιοποιώντας ελαστικά υφάσματα προηγμένης κατασκευής με τρισδιάστατη χαρτογράφηση σώματος (3D body mapping) για βελτιωμένο αερισμό, αυξημένη διαπνοή και αποτελεσματική απομάκρυνση της υγρασίας σε συνθήκες υψηλής έντασης και θερμοκρασίας. Οι διάτρητες επιφάνειες με τις τρεις ρίγες και οι στρατηγικά τοποθετημένες επιφάνειες από διάτρητο ύφασμα βελτιώνουν τη ροή του αέρα και την άνεση.

Στην καμπάνια πρωταγωνιστούν ο αρχηγός της Εθνικής ομάδας ανδρών , Τάσος Μπακασέτας, και η αρχηγός της Εθνικής ομάδας γυναικών, Σοφία Κόγγουλη.

Εκτός από τη νέα εντός έδρας εμφάνιση, η adidas παρουσιάζει και τη συνολική συλλογή της Εθνικής Ομάδας - που περιλαμβάνει φανέλες, σορτς και κάλτσες - προσφέροντας στους φιλάθλους περισσότερους τρόπους να εκφράσουν τη σύνδεσή τους με την ομάδα, εντός και εκτός γηπέδου. Οι φανέλες και η ευρύτερη συλλογή ένδυσης είναι διαθέσιμες από σήμερα στο adidas.gr, στο adidas Store Ερμού 44 στην Αθήνα και σε επιλεγμένα συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.
