Η ανιψιά της Τζίνα Λολομπριτζίτα πήρε το πρώτο μετάλλιο της Ιταλίας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

SPORTS
Η Φραντσέσκα Λολομπριτζίτα τρία χρόνια μετά την γέννηση του γιου της και ανήμερα των 35ων γενεθλίων της κέρδισε το χρυσό μετάλλιο στα  3.000μ. πατινάζ ταχύτητας

Η οικοδέσποινα Ιταλία πανηγύρισε την πρώτη μεγάλη επιτυχία της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο Κορτίνα 2026», καθώς η Φραντσέσκα Λολομπρίτζιτα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 3.000μ. πατινάζ ταχύτητας.

Ανήμερα των 35ων γενεθλίων της, η Ιταλίδα αθλήτρια (μακρινή ανιψιά της σταρ του ιταλικού κινηματογράφου Τζίνα Λολομπρίτζιτα) σημείωσε Ολυμπιακό ρεκόρ με χρόνο 3:54.28 και ανέβηκε ένα σκαλί πιο ψηλά σε σχέση με τους Αγώνες του 2022, στο Πεκίνο, όταν ήταν δεύτερη.

Το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Ράγκνε Βίκλουντ από τη Νορβηγία και το χάλκινο η Βαλερί Μαλτέ από τον Καναδά. 

Η Λολομπριτζίτα έκανε Ολυμπιακό και προσωπικό ρεκόρ με το χρυσό μετάλλιό της, το οποίο δεν ήρθε με δρόμο στρωμένο με ροδοπέταλα. 


Μέσα στη σεζόν προσβλήθηκε από μία ιογενή λοίμωξη, η οποία την ανάγκασε να μείνει εκτός στα πιο σημαντικά σημεία της προετοιμασίας και παραλίγο να χάσει τους αγώνες. 

Έχει κατακτήσει ακόμα ένα μετάλλιο στη διοργάνωση του Πεκίνο το 2022, όμως αυτό είναι ακόμα σημαντικότερο γιατί ήρθε στη χώρα της.  

Το επίτευγμά παίρνει ακόμα μεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς ότι τον Μάιο του 2023 γεννήθηκε ο γιος της ο Τομάσο. Για ένα χρόνο περίπου ήταν εκτός δράσης, καθώς πάλευε να επανέλθει σωματικά στην κατάσταση που ήταν πριν την εγκυμοσύνη.

