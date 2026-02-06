Τζέρεμι Γκοϊέ: Ο 15χρονος «γίγαντας» των 2,31μ. που κάνει το μπάσκετ να μοιάζει... παιχνιδάκι! Δείτε βίντεο
Τζέρεμι Γκοϊέ Καναδάς Μπάσκετ

Τζέρεμι Γκοϊέ: Ο 15χρονος «γίγαντας» των 2,31μ. που κάνει το μπάσκετ να μοιάζει... παιχνιδάκι! Δείτε βίντεο

Απίστευτα νούμερα από τον νεαρό Καναδό με 46 πόντους και 19 ριμπάουντ σε έναν αγώνα – Η εξομολόγηση για το ύψος του και η εντυπωσιακή του κινητικότητα στο παρκέ

Τζέρεμι Γκοϊέ: Ο 15χρονος «γίγαντας» των 2,31μ. που κάνει το μπάσκετ να μοιάζει... παιχνιδάκι! Δείτε βίντεο
Ο κόσμος του μπάσκετ παρακολουθεί εντυπωσιασμένος την εξέλιξη του Τζέρεμι Γκοϊέ, ενός 15χρονου από τον Καναδά που βλέπει τον κόσμο από τα 2,31 μέτρα. Παρά το εξωπραγματικό του ανάστημα, ο νεαρός αθλητής εντυπωσιάζει τους σκάουτερ όχι μόνο με το ύψος του, αλλά και με την κινητικότητα και την τεχνική του κατάρτιση.

Εμφάνιση που «ζαλίζει»
Στην τελευταία του αναμέτρηση με την ομάδα Nobel Elite, ο Γκοϊέ πραγματοποίησε μια εμφάνιση που θα ζήλευαν επαγγελματίες παίκτες. Κόντρα στην LaSalle, ο νεαρός σέντερ σταμάτησε στους 46 πόντους, έχοντας το εντυπωσιακό 23 στα 32 σουτ εντός πεδιάς. Μάζεψε 19 ριμπάουντ, κυριαρχώντας απόλυτα κάτω από τα καλάθια ενώ μοίρασε 5 τάπες, στήνοντας έναν ανυπέρβλητο τοίχο στην άμυνα.

Η μοναξιά ενός «κολοσσού»
Παρά τη δόξα που του προσφέρει το μπάσκετ, ο Γκοϊέ παραμένει ένας έφηβος που προσπαθεί να διαχειριστεί την ιδιαιτερότητά του. «Κάθε φορά που πηγαίνω κάπου, όλοι με κοιτάζουν», εξομολογείται ο ίδιος. «Μερικές φορές θα ήθελα να εξαφανιστώ ή εύχομαι να ήμουν 1,80μ., αλλά προτιμώ το τωρινό μου ύψος για να μπορώ να παίζω μπάσκετ».

Η εξέλιξη ενός φαινομένου
Η ανάπτυξη του Τζέρεμι Γκοϊέ ήταν ραγδαία από την πρώτη στιγμή. Σε ηλικία 2 ετών είχε ήδη ύψος 1,20μ., στα 9 του χρόνια έφτασε το 1,70μ. και στα 13 του είχε ξεπεράσει τα 2,21μ., για να φτάσει σήμερα στα 2,31μ..

Το παράδοξο είναι πως οι γονείς του έχουν κανονικό ύψος (1,83μ. ο πατέρας και 1,70μ. η μητέρα), αν και υπάρχουν αναφορές για ψηλούς προγόνους στην οικογένεια, όπως ένας παππούς στα 1,96μ.. Ο Γκοϊέ είναι ήδη διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες του Καναδά και πολλοί θεωρούν πως το μέλλον του στο ΝΒΑ είναι ήδη προδιαγεγραμμένο.

