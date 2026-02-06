Τζέρεμι Γκοϊέ: Ο 15χρονος «γίγαντας» των 2,31μ. που κάνει το μπάσκετ να μοιάζει... παιχνιδάκι! Δείτε βίντεο

Απίστευτα νούμερα από τον νεαρό Καναδό με 46 πόντους και 19 ριμπάουντ σε έναν αγώνα – Η εξομολόγηση για το ύψος του και η εντυπωσιακή του κινητικότητα στο παρκέ