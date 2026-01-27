Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.
Συγκλονίζουν τα μηνύματα των παικτών του ΠΑΟΚ για τους οπαδούς που χάθηκαν στη Ρουμανία: «Τους πήρε η αγάπη τους για σένα»
Μιχαηλίδης, Πέλκας, Λόβρεν, Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Κένι, Τσιφτσής, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για το δυστύχημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία
Οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στην τραγική θέση ν' αποχαιρετούν παιδιά που φώναζαν το όνομα της ομάδας, τα δικά τους ονόματα στα γήπεδα εντός κι εκτός συνόρων.
Παιδιά για τα οποία έπαιζαν. Για να τιμήσουν την αγάπη τους για τον σύλλογο. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πολλές φορές έγιναν ένα με τον κόσμο.
Κι από σήμερα επτά παιδιά που πανηγύρισαν τα γκολ τους, χάρηκαν στις νίκες, λυπήθηκαν στις ήττες, δεν θα είναι στις εξέδρες.
Για να χειροκροτήσουν τους ποδοσφαιριστές και οι τελευταίοι ν' ανταποδώσουν.
Στα social media οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ο καθένας με τον τρόπο του αποχαιρέτησε τα επτά αετόπουλα.
Ενδεικτικά τα ποσταρίσματα των Μιχαηλίδη, Πέλκα. Δύο παίκτες - φίλαθλοι του ΠΑΟΚ.
«Αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε», έγραψε ο διεθνής στόπερ με αφορμή το σύνθημα για την τραγωδία στα Τέμπη, στις 4/10/99.
Story δημοσίευσαν και οι Λόβρεν, Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Κένι, Τσιφτσής, Ντεσπόντοφ και Μεϊτέ.
