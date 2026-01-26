Αναδίπλωση Πετρόπουλου: Κατέβασε το προηγούμενο story και δίνει διευκρινίσεις για την ανάρτηση με τα «κομμένα φρένα»
Ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε υπαινιγμός κατά ανθρώπων του μπάσκετ - Τι ανέφερε ο παίκτης του Κολοσσού μετά τον αγώνα με τον Ολυμπιακό και το επεισόδιο με τον Βεζένκοβ
Σε διευκρινιστική ανάρτηση προχώρησε ο Ανδρέας Πετρόπουλος μέσω Instagram, μετά το αρχικό story που προκάλεσε αντιδράσεις και ερμηνείες, λίγες ώρες μετά τον αγώνα Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Ο γκαρντ της ομάδας της Ρόδου ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή υπόνοια εμπλοκής προσώπων του αθλητικού χώρου.
«Ελπίζω τα φρένα του αυτοκινήτου μου να κόπηκαν μόνα τους. Να σημειωθεί ότι υπήρχε περίπτωση να το οδηγήσει η κοπέλα μου. Καραγκιόζηδες».
Η συγκεκριμένη ανάρτηση αποσύρθηκε λίγες ώρες αργότερα, προκαλώντας ωστόσο έντονες συζητήσεις και ερμηνείες, λόγω και της έντασης που είχε προηγηθεί στον αγωνιστικό χώρο.
«Σε συνέχεια της ανάρτησής μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου. Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου».
Η κατάσταση κλιμακώθηκε στη συνέχεια, όταν ο Ανδρέας Πετρόπουλος ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον Σάσα Βεζένκοβ. Ο παίκτης του Κολοσσού έσπρωξε τον φόργουορντ του Ολυμπιακού, ο οποίος κινήθηκε προς το μέρος του, με αποτέλεσμα να απειληθεί σύρραξη εντός του παρκέ.
Ο Πετρόπουλος τιμωρήθηκε με αντιαθλητικό φάουλ, ενώ ο Βεζένκοβ χρεώθηκε με αντιαθλητικό και αποβλήθηκε, εξέλιξη για την οποία ο Ολυμπιακός κατέθεσε ένσταση, διαμαρτυρόμενος για τη μη αποβολή του παίκτη του Κολοσσού.
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από τη Ρόδο, ωστόσο το αγωνιστικό σκέλος επισκιάστηκε από τα εξωαγωνιστικά γεγονότα και τις αναρτήσεις που ακολούθησαν, με τον Ανδρέα Πετρόπουλο να επιχειρεί πλέον να βάλει τέλος στις ερμηνείες και να αποσαφηνίσει τη θέση του.
Το αρχικό story και η απόσυρσή τουΜετά το τέλος της αναμέτρησης στο κλειστό της Καλλιθέας Ρόδου για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL, ο Ανδρέας Πετρόπουλος ανήρτησε story στο Instagram στο οποίο ανέφερε:
Η διευκρινιστική ανάρτησηΤις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ο παίκτης του Κολοσσού επανήλθε με νέο story, στο οποίο διευκρίνισε τα εξής:
Ένταση στο παρκέ και αποβολή ΒεζένκοβΗ αναμέτρηση Κολοσσός – Ολυμπιακός στιγματίστηκε από ένταση και επεισόδια. Αρχικά σημειώθηκε λογομαχία ανάμεσα στους προπονητές Γιώργο Μπαρτζώκα και Άρη Λυκογιάννη, μετά από αίτημα του τεχνικού των «ερυθρόλευκων» να χρεωθεί με τεχνική ποινή ο πάγκος των γηπεδούχων.
