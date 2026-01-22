Η δύναμη της κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται στις απλές πράξεις που κάνουν τη διαφορά.
Ντιέγκο Κόστα κατά Κόντε: «Είναι πάντα θυμωμένος με μια μούρη μέχρι το πάτωμα, μάλλον δεν κάνει σεξ στο σπίτι!»
Ο έμπειρος φορ θυμήθηκε το επεισοδιακό διαζύγιο με την Τσέλσι, αποθέωσε τον Μουρίνιο και «στόλισε» τον Ιταλό τεχνικό
Ο Ντιέγκο Κόστα δεν φημιζόταν ποτέ για την ψυχραιμία του εντός γηπέδου και, όπως φαίνεται, παραμένει το ίδιο εκρηκτικός και εκτός αυτού. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο "The Obi One Podcast" του Τζον Όμπι Μίκελ, ο 37χρονος πλέον φορ -που παραμένει ελεύθερος στην αγορά- προχώρησε σε έναν άνευ προηγουμένου «λογαριασμό» με τον Αντόνιο Κόντε, με τον οποίο συνυπήρξε στην Τσέλσι.
«Ένας άνθρωπος χωρίς εμπιστοσύνη και χαμόγελο»
Σύμφωνα με την Sun, o Κόστα περιέγραψε μια τοξική καθημερινότητα υπό τις οδηγίες του Ιταλού προπονητή, υποστηρίζοντας πως η ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια της Τσέλσι ήταν ανυπόφορη.
«Είναι ένας άνθρωπος που δεν εμπιστεύεται κανέναν και νομίζει ότι τα ξέρει όλα. Δεν απολαμβάνεις την προπόνηση μαζί του», δήλωσε ο Κόστα και πρόσθεσε με τον γνώριμο, προκλητικό του τρόπο: «Είναι πάντα θυμωμένος, με μια μούρη μέχρι το πάτωμα... πιθανότατα δεν κάνει σεξ στο σπίτι του και είναι τόσο πικρόχολος!».
Σύμφωνα με τον πρώην επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, οι παίκτες αγαπούσαν το ποδόσφαιρο αλλά «μισούσαν» την προπόνηση με τον Κόντε, γεγονός που, κατά την άποψή του, οδήγησε στη σύντομη θητεία του Ιταλού στο Στάμφορντ Μπρίτζ.
Ο Κόστα θυμήθηκε επίσης το περιστατικό που οδήγησε στην αποχώρησή του από το Λονδίνο μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Premier League το 2016-17. «Πήγα διακοπές και του έστειλα ένα μήνυμα: "Αφεντικό, θέλω να μάθω αν με υπολογίζεις την επόμενη σεζόν". Μου απάντησε με μήνυμα: "Ντιέγκο, σε ευχαριστώ πολύ για όλα, αλλά δεν βασίζομαι σε εσένα"». Αυτή η απόφαση άφησε το στίγμα του. «Δεν είναι φυσιολογικό για έναν προπονητή να μην υπολογίζει τον πρώτο σκόρερ της ομάδας του», ανέφερε, πεπεισμένος ότι η αποχώρησή του δεν είχε λογική αθλητική εξήγηση.
«Έστειλα αμέσως το μήνυμα στη Μαρίνα Γκρανόφσκαγια (τότε αθλητική διευθύντρια της Τσέλσι) και μου είπε ότι αυτό που έκανε δεν επιτρέπεται, ότι δεν είναι ο Κόντε ο ιδιοκτήτης της ομάδας», αποκάλυψε ο Κόστα.
Παραδόξως, εκείνη η σεζόν ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες της Τσέλσι στην πρόσφατη ιστορία. Με τον Κόντε στο τιμόνι, οι «Μπλε» σήκωσαν το πρωτάθλημα και ο Ντιέγκο Κόστα έπαιξε καθοριστικό ρόλο, σκοράροντας 22 γκολ σε 42 εμφανίσεις. «Τους τίτλους που κέρδισε στην Τσέλσι, τους κέρδισε μαζί μου», αναφέρει ο Ντιέγκο Κόστα.
Η σύγκριση με τον Μουρίνιο
Στον αντίποδα, ο Κόστα αποθέωσε τον Ζοσέ Μουρίνιο, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον προπονητή που απόλαυσε περισσότερο από κάθε άλλον. «Ο Μουρίνιο σου δίνει ζωή. Πηγαίνεις στην προπόνηση χαρούμενος», δήλωσε, αναδεικνύοντας τη χαοτική διαφορά στην προσέγγιση των δύο προπονητών.
🚨💣DIEGO COSTA ON ANTONIO CONTE:— CFCDaily (@CFCDaily) January 22, 2026
“He’s always angry, always with a long face, probably he doesn’t have sex at home because he is a very bitter guy.” [@obionepodcast] pic.twitter.com/vWGqeKBadn
