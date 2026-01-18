H ΑΕΚ 4-0 τον ΠΑΟ, ο ΠΑΟΚ 3-0 τον ΟΦΗ, εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό του Ολυμπιακού και συγκατοικούν στην κορυφή - Δείτε γκολ

Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον ΠΑΟ στο αθηναϊκό ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα τον ΟΦΗ με 3-0 και λόγω της αναβολής του αγώνα Αστέρας - Ολυμπιακός οι Δικέφαλοι είναι μαζί στην κορυφή - Στο -6 ο Παναθηναϊκός από τον 4ο Λεβαδειακό που αγωνίζεται το απόγευμα της Δευτέρας στο Αγρίνιο