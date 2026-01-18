H ΑΕΚ 4-0 τον ΠΑΟ, ο ΠΑΟΚ 3-0 τον ΟΦΗ, εκμεταλλεύτηκαν το ρεπό του Ολυμπιακού και συγκατοικούν στην κορυφή - Δείτε γκολ
Η ΑΕΚ διέλυσε με 4-0 τον ΠΑΟ στο αθηναϊκό ντέρμπι, ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα τον ΟΦΗ με 3-0 και λόγω της αναβολής του αγώνα Αστέρας - Ολυμπιακός οι Δικέφαλοι είναι μαζί στην κορυφή - Στο -6 ο Παναθηναϊκός από τον 4ο Λεβαδειακό που αγωνίζεται το απόγευμα της Δευτέρας στο Αγρίνιο
Για τρίτη διαδοχική εβδομάδα προέκυψε αλλαγή σκηνικού στην κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League 1, ωστόσο αυτή τη φορά η... ανακατάταξη δεν οφείλεται σε κάποιο στραβοπάτημα. Ο μέχρι πρότινος πρωτοπόρος Ολυμπιακός έκανε χρήση του δικαιώματος του να αναβάλλει έναν αγώνα και δε αγωνίστηκε στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης.
Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο ΠΑΟΚ, παρά το εκτεταμένο ροτέισιον του Λουτσέσκου και με πρωταγωνιστή τον 19χρονο εξτρέμ Δημήτρη Χατσίδη νίκησε με 3-0 (από το πρώτο ημίχρονο) τον λαβωμένο ΟΦΗ, αλλά και η ΑΕΚ που κέρδισε άνετα τον... ακίνδυνο Παναθηναϊκό με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει καρέ τερμάτων κόντρα στο τριφύλλι και πλέον η θέση των πράσινων στην πρώτη τετράδα των play off είναι στον... αέρα.
Τεράστια νίκη για την Λάρισα, πρώτη εντός έδρας στη σεζόν, που νίκησε τον Άρη και έπιασε στη βαθμολογία Ατρόμητο, Αστέρα...
Τη Δευτέρα διεξάγονται οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός - Λεβαδειακός και Βόλος - Ατρόμητος.
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0
Το ημερολόγιο έδειχνε 30 Νοεμβρίου όταν ο ΠΑΟ υποδέχθηκε την ΑΕΚ για την 12η αγωνιστική της Super League 1 με τον Λούκα Γιόβιτς με το πρώτο του ελληνικό χατ τρικ να οδηγεί την ΑΕΚ στον θρίαμβο με 3-2 (με το τρίτο γκολ να έρχεται με πέναλτι στις καθυστερήσεις).
Πενήντα ημέρες αργότερα η ΑΕΚ υποδέχθηκε τους πράσινους για την 17η αγωνιστική και ο Σέρβος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου που πετυχαίνει την ίδια χρονιά κόντρα στην ίδια ομάδα δεύτερο χατ τρικ! Για την ακρίβεια καρέ, καθώς ο απίθανος Σέρβος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της Ένωσης στο θριαμβευτικό 4-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό που υπό το βλέμμα του Σαντίνο Αντίνο απογοήτευσε και έγινε έρμαιο στις ορέξεις του Γιόβιτς.
Ο φορ της Ένωσης βλέπει τα πράσινα του Παναθηναϊκού και σεληνιάζεται, χτυπώντας για πρώτη φορά με εκπληκτικό πλασέ στην κίνηση στο 15' κι ενώ ο ΠΑΟ είχε μπει καλύτερα στο ματς. Οι πράσινοι έφταναν εύκολα μέχρι την αντίπαλη περιοχή, αλλά ήταν ανούσιοι και ακίνδυνοι.
Κι αφού δεν μπόρεσαν να βρουν καθαρή ευκαιρία για να ισοφαρίσουν, ο Γιόβιτς χτύπησε άλλες τρεις φορές σε 22 λεπτά. Στο 57' μετά την εκτέλεση φάουλ και την κεφαλιά του Ρέλβας και την... κόντρα στον Πινέδα, από κοντά πέτυχε το 2-0 και στο 65' μετά το σουτ του Ζοάο Μάριο στο δοκάρι, πήρε το ριμπάουντ και διαμόρφωσε το 3-0 μέσα σε αποθέωση.
Το κερασάκι στην τούρτα μπήκε στο 79' όταν η παραπαίουσα άμυνα του ΠΑΟ άφησε τον Ρότα να φτάσει απέναντι από τον Λαφόν, δίνοντας έτοιμο γκολ στον Γιόβιτς που απλά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα...
Λίγο αργότερα έγινε αλλαγή με τον OPAP Arena να σηκώνεται στο πόδι και να τον αποθεώνει για την τρομερή παράσταση του και την πιο βαριά ήττα του Ράφα Μπενίτεθ στους μήνες που βρίσκεται στην Ελλάδα.
ΑΕΛ - Άρης 1-0
Έπρεπε να φτάσουμε στις 18 Ιανουαρίου για να πανηγυρίσει η Λάρισα την πρώτη της εντός έδρας νίκη στη φετινή σεζόν και δεύτερη συνολικά στο πρωτάθλημα. Η προηγούμενη ήταν στις 25 Οκτωβρίου όταν πέρασε νικηφόρα από τις Σέρρες...
Οι Θεσσαλοί κατάφεραν να πετύχουν τον απόλυτο αιφνιδιασμό καθώς προηγήθηκαν μόλις στο 3' όταν ο Σαγάλ εκτέλεση τον Διούδη μετά την κομπίνα που έγινε σε εκτέλεση φάουλ. Σ' όλο το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΛ έχασε αρκετές ευκαιρίες με τον Άρη να είναι κάκιστος. Όχι ότι βελτιώθηκε αισθητά η εικόνα του στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά κράτησε λίγο τη μπάλα, είχε μία ευκαιρία με τον Φαντιγκά, χωρίς όμως να αλλάξει το τελικό σκορ
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1
Ο ουραγός Πανσερραϊκός αγνοούσε τη νίκη από τις 4 Οκτωβρίου όταν είχε νικήσει με ανατροπή με 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης και μετά από 2.5 μήνες πανηγύρισε τρίποντο με τον ίδιο τρόπο.
Η Κηφισιά, που είναι πολύ πιο άνετη βαθμολογικά, κατάφερε στην πρώτη της επίθεση στο ματς να πάρει το προβάδισμα με τον Χριστόπουλο να ανοίγει το σκορ στο 30'. Ωστόσο δεν μπόρεσε να βρει ένα δεύτερο γκολ και το πλήρωσε. Ο Πανσερραϊκός κατάφερε να ισοφαρίσει στο 59' όταν ο Γκελασβίλι μετά από εκτέλεση φάουλ εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια των αμυντικών και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Μασκανάκης ολοκλήρωσε ιδανικά την αντεπίθεση διαμορφώνοντας από κοντά το τελικό 2-1.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (17η)
Σάββατο 17 Ιανουαρίου
Πανσερραϊκός - Κηφισιά 2-1
Αστέρας Τρίπολης - Ολυμπιακός (Αναβολή)
Κυριακή 18 Ιανουαρίου
ΑΕΛ - Άρης 1-0
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 3-0
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
18:00 Παναιτωλικός - Λεβαδειακός
20:00 Βόλος - Ατρόμητος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 17 αγώνες)
ΠΑΟΚ 41
ΑΕΚ 41
Ολυμπιακός 39
Λεβαδειακός 31
Παναθηναϊκός 25
Βόλος 25
Άρης 21
Κηφισιά 19
Παναιτωλικός 15
ΟΦΗ 15
Αστέρας Τρίπολης 13
Ατρόμητος 13
ΑΕΛ 13
Πανσερραϊκός 8
*Ολυμπιακός, Αστέρας Τρίπολης, ΟΦΗ, Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος και Ατρόμητος έχουν 16 αγώνες.
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου
17:00 Ολυμπιακός - Βόλος
19:30 Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ
20:00 ΑΕΛ - Πανσερραϊκός
Κυριακή 25 Ιανουαρίου
16:00 Άρης-Λεβαδειακός
17:30 ΟΦΗ- Παναιτωλικός
19:30 Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
Κηφισιά- ΠΑΟΚ (Αναβολή)
