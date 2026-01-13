Η πραγματική ανανέωση ξεκινά εκεί όπου σώμα και μυαλό κάνουν reset, φορτίζουν μπαταρίες και ξαναβρίσκουν τον ρυθμό τους. Και κάπως έτσι, οι χειμερινές εκπτώσεις της Dunlopillo αποκτούν ξαφνικά νόημα, πολύ πιο ουσιαστικό από μια απλή αγορά.
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν το πίστευε ότι έγινε αλλαγή ενώ η Αλ Νασρ έχανε: «Απίστευτο» μονολογούσε βγαίνοντας από το γήπεδο
Ο Ζέσους έκανε αλλαγή τον Ρονάλντο όταν η μπάλα... έκαιγε και ο Πορτογάλος σταρ τον κοίταξε ειρωνικά, σα να μην πιστεύει τι συνέβαινε
Η Αλ Νασρ βρισκόταν σε δύσκολη θέση απέναντι στην Αλ Χιλάλ. Η ομάδα πίσω 2-1, το ρολόι να κυλά και όλοι στο γήπεδο να περιμένουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.
Στο 42’ είχε σκοράρει, είχε ανοίξει το σκορ και είχε ανάψει τις ελπίδες, αλλά τίποτα δεν πήγαινε όπως ήθελε η ομάδα.
Και τότε, στο 82’, ήρθε η στιγμή που έκανε τον κόσμο να παραμιλάε, αφού ο Ζόρζε Ζέσους αποφάσισε να βγάλει τον Πορτογάλο σταρ από το παιχνίδι!
Ο Κριστιάνο σταμάτησε, γύρισε προς τον προπονητή και χαμογέλασε. Ήταν ειρωνικός και είπε καθώς έβγαινε από το ματς: «Απίστευτο, απίστευτο». Το παιχνίδι τελείωσε 3-1, η Αλ Νασρ ηττήθηκε, αλλά η εικόνα του Ρονάλντο με το ειρωνικό χαμόγελο έκανε τον γύρο του διαδικτύου.
😶 Al-Nassr'ın gole ihtiyacı varken Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo'yu oyundan çıkardı!— Portekiz Futbolu 🇵🇹🇹🇷 (@NosFutebol) January 12, 2026
🗣️ Ronaldo'nun tepkisi: "İnanılmaz, inanılmaz."pic.twitter.com/bmZYI2sI0S
