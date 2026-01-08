Με το νέο C5 Aircross η Citroën αναπλάθει όλα εκείνα τα στοιχεία που ορίζουν το DNA της, ορίζοντας τα πρότυπα άνεσης για όλη την κατηγορία.
Ο Γιασικεβίτσιους για το μέλλον του: Απόλυτη προτεραιότητα η Φενέρ, σημαντικότεροι οι άνθρωποι από το ΝΒΑ
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «ανοίγει τα χαρτιά του» για το μέλλον του στην Κωνσταντινούπολη, εξηγεί γιατί δεν τον συγκινεί απαραίτητα η προοπτική της Αμερικής και αποθεώνει τη στήριξη που δέχεται από τον σύλλογο
Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους διανύει τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Φενέρμπαχτσε (λήγει το καλοκαίρι του 2026), ωστόσο η στάση του δεν αφήνει περιθώρια για αμφιβολίες σχετικά με τις προθέσεις του. Μιλώντας στο BasketNews, ο Λιθουανός τεχνικός ξεκαθάρισε πως η παραμονή του στην Κωνσταντινούπολη αποτελεί τον κύριο στόχο του, παρά τις σειρήνες από άλλες ομάδες ή την προοπτική του ΝΒΑ.
«Απόλυτη προτεραιότητα η Φενέρ»
Απαντώντας στις φήμες που τον θέλουν να βρίσκεται σε τελικό στάδιο επαφών για την ανανέωση του συμβολαίου του, ο Σάρας ήταν σαφής:
«Αισθάνομαι μεγάλη αγάπη και στήριξη. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να βρω καλύτερη κατάσταση πουθενά αλλού».
Όταν ρωτήθηκε αν ο ίδιος ή ο μάνατζέρ του σκοπεύουν να ακούσουν άλλες προτάσεις από τη EuroLeague, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Η απόλυτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η Φενέρ».
Ο Γιασικεβίτσιους στάθηκε ιδιαίτερα στον τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Ντερία Γιανιέρ, χαρακτηρίζοντάς τον «φυσιολογικό άνθρωπο», κάτι που θεωρεί δυσεύρετο και πολύτιμο στον χώρο του επαγγελματικού μπάσκετ.
Το ΝΒΑ και το «σύστημα υποστήριξης»
Παρά το γεγονός ότι το ΝΒΑ παραμένει ο απόλυτος προορισμός για πολλούς, ο Σάρας έθεσε μια διαφορετική παράμετρο ως την πιο σημαντική για την καριέρα του: «Δεν έχει σημασία πού δουλεύεις, αλλά να δουλεύεις με καλούς ανθρώπους που καταλαβαίνουν το παιχνίδι, σε στηρίζουν και δεν θα σε μαχαιρώσουν πισώπλατα μετά την πρώτη κακή περίοδο».
Σχολιάζοντας την αστάθεια στους πάγκους της EuroLeague και την απομάκρυνση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτίζαν, ο Λιθουανός σημείωσε πως ακόμα και κορυφαίοι προπονητές όπως ο Ετόρε Μεσίνα συχνά δεν έχουν το σωστό υποστηρικτικό σύστημα γύρω τους για να πετύχουν.
Ο Γιασικεβίτσιους αναφέρθηκε επίσης στη χρήση των αριθμών, τονίζοντας πως παίζουν καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις του:
«Όταν υπάρχουν αμφιβολίες για έναν παίκτη, πηγαίνω κατευθείαν στους αριθμούς. Έτσι δεν υπάρχει συναίσθημα».
Σημείωσε πως αν και τα νούμερα είναι σημαντικά, το μπάσκετ παραμένει παιχνίδι των παικτών και ο προπονητής οφείλει να προσαρμόζεται στο υλικό που διαθέτει.
