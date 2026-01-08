ΝΒΑ: Απίθανη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για τους Μπακς με 120-113 από τους Γουόριορς
SPORTS
Μιλγουόκι Μπακς Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΝΒΑ: Απίθανη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για τους Μπακς με 120-113 από τους Γουόριορς

Στα 31 λεπτά που πρόλαβε να αγωνιστεί ο Greek Freak έμοιαζε ασταμάτητος με 34 πόντους, 10 ριμπάουντ, 5 ασιστ και μόλις δύο λάθη

ΝΒΑ: Απίθανη εμφάνιση του Αντετοκούνμπο, αλλά ήττα για τους Μπακς με 120-113 από τους Γουόριορς
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπρεπε να τα βάλει με όλους τους Γουόριορς (19-18), αλλά ο Στεφ Κάρι ήταν μαγικός και με ένα δικό του ξέσπασμα, υπέταξε τους Μπακς (16-21) με 120-113.

Μπορεί οι Μπακς να είχαν βελτιωμένη εικόνα, ο Γιάννης παρά τον περιορισμό του χρόνου συμμετοχής του να ήταν ανίκητος με 34 πόντους, αλλά στο φινάλε και πάλι γνώρισαν την ήττα. Συμπαραστάτης του Greek Freak ο Κέβιν Πόρτερ Τζ. με 15 πόντους και 9 ασίστ, ενώ και ο Ράιαν Ρόλινς πέτυχε άλλους 16.

Ένα ξέσπασμα του Στεφ Κάρι στην τρίτη περίοδο ήταν αρκετό για να ανοίξει τη διαφορά και να τη στείλει στους 16 (98-82, 36') πόντους. Έτσι, οι Μπακς έπρεπε να ρισκάρουν, ο Αντετοκούνμπο άφησε τον Ντρέιμοντ Γκριν να σουτάρει, αλλά εκείνος σκόραρε δύο μακρινά σουτ και ακολούθησε ο Ντι'Αντονι Μέλτον.
Golden State Warriors vs Milwaukee Bucks Full Game Highlights – January 7, 2026 | NBA Season


Με τον Ντρέιμοντ Γκριν, μάλιστα, να αρχίζει και το αγαπημένο του trash talking απέναντι στον σούπερ σταρ των Μπακς. Στο φινάλε οι Μπακς έκαναν την τελευταία τους προσπάθεια, με μπροστάρη και πάλι τον Γιάννη μείωσαν στους 7 (118-111 με 1'43'' για το τέλος), αλλά Μπάτλερ και Κάρι έδωσαν τη χαριστική βολή.

Ο Κάρι σκόραρε 31 πόντους με 12/21 εντός παιδιάς, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ άλλους 22 έφερε από τον πάγκο ο Μέλτον. Στους 21 σταμάτησε ο Μπάτλερ και στους 14 ο Γκριν, με 3/8 τρίποντα.
Κλείσιμο


Ο απολογισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Τα 31 λεπτά έφτασε ο Αντετοκούνμπο, που συνεχίζει να βρίσκεται σε περιορισμό λεπτών μετά τον τραυματισμό του. Σε αυτό το διάστημα, όμως, έμοιαζε ασταμάτητος με 34 πόντους, μετρώντας 13/18 δίποντα και 2/4 τρίποντα, αλλά και 2/7 βολές.

Παράλληλα, μάζεψε 10 ριμπάουντ για να ολοκληρώσει το double double, ενώ είχε 5 ασίστ και 2 λάθη.

Τα δωδεκάλεπτα: 31-31, 64-53, 98-82, 120-113
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης