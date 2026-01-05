Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Γουόκαπ: «Δείξαμε χαρακτήρα στο ντέρμπι, ταχύτητα και ριμπάουντ τα κλειδιά με Φενέρμπαχτσε»
Στη Media Day του Ολυμπιακού από την Κωνσταντινούπολη, ο γκαρντ των «ερυθρόλευκων» στάθηκε στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, στην προσαρμογή του Μόντε Μόρις και στα «κλειδιά» για την 4η σερί νίκη στη Euroleague
Ο Τόμας Γουόκαπ μίλησε στη Media Day του Ολυμπιακού από την Κωνσταντινούπολη, όπου αύριο Τρίτη (6/1, 19:45), ο Ολυμπιακός θ' αναζητήσει μία 4η διαδοχική νίκη στη Euroleague, απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής της Euroleague. «είξαμε χαρακτήρα απέναντι σε μία καλή ομάδα» είπε για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού ο Ουόκαπ, ενώ τόνισε πως ο Εβάν Φουρνιέ θέλει πάντα να κερδίζει.
Αναλυτικά, ο Τόμας Γουόκαπ τόνισε πριν από τον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ:
Για τον Εβάν Φουρνιέ, ο Τόμας Γουόκαπ επισήμανε: «Οι άνθρωποί μου, στην πατρίδα μου, με ρωτάνε πώς είναι από κοντά ως χαρακτήρας ο Εβάν Φουρνιέ. Θέλει πάντα να κερδίζει. Έχοντας παίξει δέκα χρόνια στο ΝΒΑ δεν επαναπαύεται, έτσι είναι ο χαρακτήρας του. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ να διαμαρτύρεται, μόνο να θέλει να βοηθήσει την ομάδα να φτάσει στη νίκη».
Για τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, ο Γουόκαπ εξήγησε: «Έχουμε ενέργεια. Μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό είχαμε εντός 48ώρου ένα απαιτητικό παιχνίδι, στο οποίο παίξαμε πολύ καλά. Δείξαμε χαρακτήρα απέναντι σε μία καλή ομάδα».
Για τον Μόντε Μόρις, ο Γουόκαπ σχολίασε: «Ο Μόντε Μόρις είναι υπέροχος. Από την πρώτη ημέρα κιόλας προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα. Είχε κάποιες απορίες, αλλά στα περισσότερα έχει προσαρμοστεί. Απορροφά τα πάντα, η μετάβασή του ήταν πολύ ομαλή».
Για την επιστροφή του Ολυμπιακού στα θετικά αποτελέσματα, μετά από τις ήττες από τις Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, τόνισε: «Ακόμη και στη Βαλένθια η ήττα ήταν σκληρή, ακόμα και στο ματς με την Μπαρτσελόνα. Δεν παίξαμε το μπάσκετ μας, αυτό που θέλουμε και εκπροσωπούμε και θέλουν και οι οπαδοί μας. Από τότε παίζουμε καλό μπάσκετ».
Τέλος, για το ματς με τη Φενέρμπαχτσε, ο Γουόκαπ υπογράμμισε: «Η Φενέρ έχει ένα πολύ καλό πλάνο παιχνιδιού. Η κυκλοφορία μας και η ταχύτητα θα είναι τα κλειδιά για τη νίκη επιθετικά, απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα, ενώ αμυντικά πρέπει να κυριαρχήσουμε στα ριμπάουντ».
