Ύμνοι της Daily Mail για τον Μουζακίτη: Θυμίζει τον Βεράτι, λίγοι παίκτες στην ηλικία του ελέγχουν τον ρυθμό ενός αγώνα

Συνεχίζονται τα αποθεωτικά δημοσιεύματα στο εξωτερικό για τον Χρήστο Μουζακίτη. Ο 19χρονος μέσος του Ολυμπιακού τον οποίον παρακολουθούν ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ απασχολεί τη Daily Mail.Οι Βρετανοί τον παρομοιάζουν με τον σπουδαίο Μάρκο Βεράτι όταν έχει τη μπάλα στα πόδια του, σημειώνουν ότι είναι από τους λίγους στην ηλικία του που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι της ομάδας και τέλος αναφέρουν πως αυτή η νέα γενιά της Ελλάδας θα είναι κρίμα να μην πάει σε Μουντιάλ.

«Το ανερχόμενο αστέρι του Ολυμπιακού παρουσιάζει μια εμφανή ομοιότητα με τον Μάρκο Βεράτι και όταν παίρνει την μπάλα στα πόδια του, οι συγκρίσεις με τον πρώην Ιταλό οργανωτή γίνονται ακόμη πιο έντονες.

Ο Μουζακίτης είναι ποδοσφαιριστής κλάσης. Λίγοι παίκτες στην ηλικία του (έκλεισε τα 19 ανήμερα τα Χριστούγεννα) μπορούν να ελέγχουν τον ρυθμό ενός αγώνα, όμως για τον «Μούζα» αυτό μοιάζει να βγαίνει αβίαστα, την ώρα που έχει ήδη καταγράψει επτά συμμετοχές με την Εθνική ανδρών. Για τους ουδέτερους, αποτελεί πραγματικά κρίμα το γεγονός ότι αυτή η γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών δεν κατάφερε να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ωστόσο όλα δείχνουν πως τα καλύτερα είναι μπροστά.

Ο Μουζακίτης έχει ήδη δει έναν ακόμη ποδοσφαιριστή που αναδείχθηκε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού, τον επιθετικό Χαράλαμπο Κωστούλα, να μετακομίζει στην Premier League για λογαριασμό της Μπράιτον, η οποία απέκτησε επίσης τον 19χρονο, Στέφανο Τζίμα, από τη Νυρεμβέργη. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα άφηνε τον Μουζακίτη να φύγει χωρίς μάχη, όμως αργά ή γρήγορα είναι βέβαιο ότι θα τον δούμε να αγωνίζεται σε ένα από τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης».