Κολλάει η μεταγραφή του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Ολυμπιακό: Δεν τον δίνει η Παρτίζαν, εάν δεν βρει αντικαταστάτη

Στον Ολυμπιακό δεν μετρούν αντίστροφα μόνο για την έλευση του νέου έτους όπως όλος ο πλανήτης, αλλά και για την καταληκτική προθεσμία, την 5η Ιανουαρίου δηλαδή, κατά την οποία οι παίκτες πρέπει να τερματίσουν τη συνεργασία τους με έναν σύλλογο στη Euroleague για να αποκτήσουν το δικαίωμα ν' αγωνιστούν για έναν άλλο την ίδια σεζόν.

Και οι εξελίξεις αναφορικά με την απόκτηση του 28χρονου Αμερικανού σέντερ Ταϊρίκ Τζόουνς της Παρτιζάν... μόνο ευχάριστες δεν είναι σήμερα (31/12) για την ομάδα του Πειραιά.

Όπως αναφέρει η σερβική ιστοσελίδα "mozzartsport" η Παρτιζάν «φρενάρει» την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από τον Ολυμπιακό. Κι αυτό γιατί ο δικός της μεταγραφικός στόχος, με τον οποίο θα κάλυπτε το κενό που θ' άφηνε στη φροντ λάιν ο Ταϊρίκ Τζόουνς... ήταν ο Κρις Σίλβα. Και δυστυχώς για την Παρτιζάν... και για τον Ολυμπιακό, ο Κρις Σίλβα επέλεξε τη Φενερμπαχτσέ και όχι τη σερβική ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του μετά την ΑΕΚ, έχοντας μάλιστα ενημερώσει τους «κιτρινόμαυρους» πως θα κάνει χρήση του όρου στο συμβόλαιό του με την Ένωση για euroleague-out από την 1/1/2026.

«Δεν υπάρχει αποχώρηση... χωρίς αντικατάσταση» φαίνεται πως σκέφτονται στην Παρτιζάν. Ο διάδοχος του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία των «ασπρόμαυρων» της Σερβίας, Ζοάν Πενιαρόγια, δεν μπορεί ν' αφήσει να φύγει ένας σέντερ που αποτελεί βασικό «πυλώνα» στη φροντ λάιν της ομάδας του, χωρίς να έχει βρει τον αντικαταστάτη του. Και δη μεσούσης της σεζόν που οι καλοί σέντερ είναι δεσμευμένοι και γι' αυτό δυσεύρετοι.

Χθες (30/12), ο Ταϊρίκ Τζόουνς αγωνίστηκε 25 λεπτά στην ήττα της Παρτιζάν από τη Βαλένθια για την 19η αγωνιστική μετρώντας 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο. Στα 17 ματς που έχει αγωνιστεί στη Euroleague την τρέχουσα σεζόν, ο Τζόουνς έχει μέσο όρο 10,6 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 2,1 ασίστ και 1,2 κλεψίματα μέσο όρο.

Πλέον, αναμένεται να φανεί πως θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο Ολυμπιακός στην προσπάθεια να κάνει τον Τζόουνς δικό του. Έως σήμερα, η στάση του Ολυμπιακού ήταν πως δεν θα έμπαινε σε «πόλεμο» προσφορών με άλλους συλλόγους. Αν η Παρτιζάν δεχόταν μια ενδεχομένως πιο επικερδή προσφορά από άλλον σύλλογο, ο Ολυμπιακός δεν θα συμμετείχε σε αυτό το «παιχνίδι». Αυτό είχαν διαμηνύσει οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αδελφοί Αγγελόπουλοι, στον ατζέντη του 28χρονου Αμερικανού σέντερ. Πως δηλαδή θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη λύση της συνεργασίας με την Παρτιζάν. Και αφού θα συνέβαινε αυτό, τον είχαν διαβεβαιώσει ότι η υπογραφή με τον Ολυμπιακό θα ήταν στη συνέχεια θέμα ρουτίνας. Στον Ολυμπιακό φερόντουσαν διατεθειμένοι πάντως να καταβάλουν χρηματικό ποσό, ώστε να αποδεσμευτεί νωρίτερα από την ομάδα του Βελιγραδίου ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Πλέον, τα δεδομένα έχουν αλλάξει... αλλά τα πάντα μπορεί να συμβούν έως τις 5 Ιανουαρίου.





ΠΗΓΗ: ΑΠΕ