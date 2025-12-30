Φοβερό ρεκόρ από τον Αιμίλιο Παπαθανασίου στην ιστιοπλοΐα: Κατέκτησε για 26η σερί χρονιά το πανελλήνιο πρωτάθλημα

Πρωταθλητής Ελλάδας για 26η χρονιά στην ιστιοπλοΐα στέφτηκε ο Αιμίλιος Παπαθανασίου.



Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης που είναι και μέλος του συμβουλίου της World Sailing, ξεκίνησε να κερδίζει πρωταθλήματα από την κλάση των Λέιζερ, ακολούθησαν τα Finn και εδώ και πολλά χρόνια πρωταγωνιστεί στην κλάση Star.

Το πανελλήνιο πρωτάθλημα ήταν open και διοργανώθηκε από τον Ν.Ο. 78 υπό την αιγίδα της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Έγιναν έξι ιστιοδρομίες και ο Α. Παπαθανασίου με τον Στέλιο Νούτσο (Ν.Ο.78) νίκησαν σε όλες και με 5 βαθμούς ποινής ανέβηκαν στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Την 2η θέση κατέλαβαν οι Γεώργιος Καραδήμας (ΙΟΠ) - Μάριος Καραδήμας (ΣΕΑΝΑΤΚ) και την 3η οι Αντώνης Τσότρας- Ηλίας Τσαταλιός (Ολυμπιακός).

Ο Αιμίλιος Παπαθανασίου δήλωσε: «Αυτός ο τίτλος είναι για εμένα μια ακόμα επιβράβευση των τεράστιων προσπαθειών που κάνω για να παραμένω στο άθλημα τόσα χρόνια. Δεν είναι εύκολο λόγω των τραυματισμών και της απαιτητικής καθημερινότητας. Χαίρομαι που διατηρούμαι σε υψηλό επίπεδο και θα συνεχίσω με στόχο το επόμενο πανελλήνιο πρωτάθλημα, αλλά και τη διάκριση στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Εννοείται ότι προτεραιότητα θα δώσω στο «Star Sailor League» που πλέον είναι μια εθνική υπόθεση και όλοι οι ιστιοπλόοι που θα αγωνιστούν στο Μουντιάλ της ιστιοπλοΐας θα δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για την Ελλάδα μας.

Το 26ο σερί πρωτάθλημα το αφιερώνω στον σύλλογό μου, τον Ολυμπιακό, και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος που του προσφέρω ένα ακόμα τρόπαιο. Με την ευκαιρία, όμως, θέλω να το αφιερώσω και στον πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Ισίδωρο Κούβελο και τα μέλη της Επιτροπής για την τομή που κάνουν στην ιστιοπλοΐα και γενικότερα στον ελληνικό αθλητισμό».







