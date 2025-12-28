Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο σε ερώτηση για το μέλλον του: «Είναι ασέβεια να με ρωτάτε αν θέλω να είμαι εδώ»
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο NBA Μιλγουόκι Μπακς

Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο σε ερώτηση για το μέλλον του: «Είναι ασέβεια να με ρωτάτε αν θέλω να είμαι εδώ»

Ο Greek Freak επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του και υπέγραψε το «διπλό» των Μπακς στην έδρα των Μπουλς

Εκνευρίστηκε ο Αντετοκούνμπο σε ερώτηση για το μέλλον του: «Είναι ασέβεια να με ρωτάτε αν θέλω να είμαι εδώ»
Οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αν αυτό θα είναι στο Μιλγουόκι και τους Μπακς οργιάζουν, με τον ίδιο όμως να δίνει ξεκάθαρη απάντηση.

Ο Greek Freak επέστρεψε μετά τον τραυματισμό του και υπέγραψε το «διπλό» των Μπακς στην έδρα των Μπουλς, με τους ρεπόρτερ να τον ρωτάνε για το μέλλον του. Ο ίδιος, ενοχλημένος να ακούει διαρκώς την ίδια ερώτηση, τόνισε πως πρέπει να σταματήσουν να έχουν τη συγκεκριμένη απορία, αναφέροντας πως αυτό που γίνεται είναι ασέβεια.

Η απάντηση του Αντετοκούνμπο για το μέλλον του

«Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ. Είναι ασέβεια προς τον εαυτό μου και τους συμπαίκτες μου. Φοράω αυτή τη φανέλα κάθε μέρα.

Ασέβεια προς την ομάδα, το προπονητικό μου επιτελείο και όλους τους ανθρώπους που εργάζονται σκληρά για μένα για να έρθουν εδώ και να πουν "Δεν θέλω να είμαι εδώ". Μην μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Είμαι εδώ, φοράω τη φανέλα. Και όσο είμαι εδώ θα δίνω τα πάντα, ακόμα και στο τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα».

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης