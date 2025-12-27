Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Τζόλης και Καρέτσας έβαλαν στοίχημα για το ποιος θα δώσει περισσότερες ασίστ, με «έπαθλο» γεύμα σε ελληνική ταβέρνα στο Βέλγιο
O Έλληνας άσος της Κλαμπ Μπριζ έκανε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι δίνοντας ασίστ σε τρία από τα πέντε γκολ της ομάδας του
Η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη κέρδισε την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα με 5-3 και μάλιστα εκτός έδρας σε αγώνα για την 20η αγωνιστική του βελγικού πρωταθλήματος.
Μάλιστα, ο Έλληνας άσος της ομάδας των Βρυξελλών έκανε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι δίνοντας ασίστ σε τρία από τα πέντε γκολ τους όντας ίσως ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου.
Οι δύο Έλληνες είχαν ένα τετ α τετ στο περιθώριο του αγώνα στο κανάλι «DAZN» όπου αποφάσισαν να βάλουν ένα στοίχημα σχετικά με το ποιος θα έχει τις περισσότερες ασίστ στο φινάλε της σεζόν.
Ο Χρήστος Τζόλης όρισε ως βραβείο για τον νικητή ένα ελληνικό απόγευμα και οι δυο τους έδωσαν τα χέρια, με τον ίδιο να παίρνει μεγάλο προβάδισμα με την εμφάνιση που ακολούθησε.
Αυτή τη στιγμή ο Τζόλης έχει εννέα ασίστ ενώ ο Καρέτσας έχει έξι.
